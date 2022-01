Monday's Rochester boys basketball results

LOURDES 72, DOVER-EYOTA 46

EYOTA, Minn. — Dillung Kullang led a balanced Lourdes' attack that saw four finish in double figures with 16 as Lourdes flew past Dover-Eyota.

Kullang canned a pair of 3-pointers, while Luke Bigler and Parker Dunahm each canned a pair of triples to finish with 11 points. Aidan Jahns added 12.

Elvis Pina finished with 14 with three 3-pointers and Brady Meyers scored 12 to lead Dover-Eyota.

Lourdes 72, Dover-Eyota 46

LOURDES (72)

Nathan Renier 7 P, 1 3-PT; Luke Bigler 11 P, 3 3-PT; Aidan Jahns 12 P, 0 3-PT; Dillung Kullang 16 P, 2 3-PT; Cole Hafner 6 P, 2 3-PT; Sam Theobald 6 P, 2 3-PT; Nick Bowron 2 P, 0 3-PT; Kevin Adeng-Kur 1 P; Parker Dunham 11 P, 3 3-PT.

DOVER-EYOTA (46)

Elvis Pina 14 P, 3 3-PT; Derrick Gasca 2 P; Brady Meyers 12 P, 2 3-PT; Marvrick Sobczak 8 P; Ryan Kullot 5 P; Mitchell Wallace 2 P; Brady Todd 2 P.

Halftime: LOUR 32, DE 23.

Free throws: LOUR 1-5, DE 9-17.

Three-point goals: LOUR 13, DE 5.

RUSHFORD-PETERSON 66, SCHAEFFER ACADEMY 30

RUSHFORD, Minn. — Justin Ruberg tallied a game-high 24 points for the Trojans, who led 38-17 at the half.

ADVERTISEMENT

Malachi Bunke added 16 points on a pair of 3-pointers, while Dawson Bunke canned three triples en route to 14 points.

Ethan Van Schepen finished with 11 points to lead Schaeffer.

Rushford-Peterson 66, Schaeffer Academy 30

RUSHFORD-PETERSON (66)

Malachi Bunke 16 P, 2 3-PT; Grady Hengel 2 P; Andrew Hoiness 2 P; Dawson Bunke 14 P, 3 3-PT; Sampson Wilkemeyer 4 P; Justin Ruberg 24 P, 1 3-PT; Bo Woodard 2 P; Owen Fenske 2 P.

SCHAEFFER ACADEMY (30)

Cole Morgan 2 P; Micah Lahr 7 P, 1 3-PT; Jake Maynard 2 P; Evan Miller 2 P; Levi Ouren 2 P; Aidan Kluth 1 P; Minsoo Choung 3 P; Ethan VanSchepen 11 P, 1 3-PT.

Halftime: RP 38, SA 17.

Free throws: RP 4-5, SA 4-6.

ADVERTISEMENT

Three-point goals: RP 6, SA 2.