Area boys basketball results for Friday, Feb. 11, 2022

BIG NINE CONFERENCE

Austin 84, Albert Lea 61

ALBERT LEA (61)

Tanner Conn 7 P, 2 R, 1 3-PT; Buom Nhial 10 P, 4 R, 2 3-PT; Jack Skinness 3 P, 3 R; Drew Teeter 12 P, 2 R, 2 3-PT; Jacob Skinness 13 P, 4 R; Pal Wal 4 P, 5 R,; Logan Strom 10 P, 3 R; Garang Dual 2 P.

AUSTIN (84)

Cham Okey 10 P, 2 R, 2 3-PT; Jacob Herrick 7 P, 1 R; Othow Gari 5 P, 1 R, 1 3-PT; Morries Jabateh 3 P; Ater Manyuon 16 P, 4 R, 3 3-PT; Dane Mitchell 2 P, 3 R; Jack Lange 3 P, 1 3-PT; Jared Lillemon 6 P, 4 R, 2 3-PT; Kaden Murley 8 P, 4 R; Victor Idris 11 P, 4 R, 1 3-PT; Manny Guy 2 R; A’triel Terry 4 P, 4 R; Buai Duop 8 P, 4 R, 1 3-PT.

Halftime: AUS 44, AL 26.

Free throws: AL 10-19, AUS 9-20.

Three-point goals: AL 5, AUS 11.

Notes: Austin is 9-7 Big Nine, 10-10 overall. Albert Lea is 0-15, 2-17.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Lourdes 59, Cannon Falls 43

CANNON FALLS (43)

Dylan Banks 6 P, 1 3-PT; Jacob Wulf 3 P; Aiden Johnson 15 P; Tyler Johnston 2 P; Jack Freeberg 8 P, 2 3-PT; Jadan Winchell 2 P; Bennett Lochner 7 P.

LOURDES (59)

Kin Berry 2 R; Nathan Renier 10 P, 3 R; Luke Bigler 5 P, 1 R, 1 3-PT; Aidan Jahns 23 P, 11 R, 2 3-PT; Dillung Kullang 2 P, 2 R; Cole Hafner 2 R; Sam Theobald 10 P, 1 R, 2 3-PT; Nick Bowron 1 R; Parker Dunham 6 P, 10 R; Adam Selner 3 P, 1 R, 1 3-PT.

Halftime: LOUR 23, CF 22.

Free throws: CF 10-16, LOUR 13-20.

Three-point goals: CF 3, LOUR 6.

Stewartville 68, Zumbrota-Mazeppa 29

STEWARTVILLE (68)

Parker Wangen 8 P, 2 3-PT; Henry Tschetter 9 P, 1 3-PT; Brady Pickett 6 P, 1 3-PT; Jason Shindelar 3 P, 3 3-PT; Bode Mayer 14 P, 3 3-PT; Tegan Malone 7 P; Caleg Jannsen 2 P; Ian Hoot 7 P; Ayden Helder 5 P; Evan Riggin 5 P, 1 3-PT; Max Barnes 3 P, 1 3-PT.

ZUMBROTA-MAZEPPA (29)

Caden Mercer 2 P; Kayden Rodrick 13 P; Hayden Burdick 2 P; Tyson Liffrig 2 P; Carter Christopherson 2 P; Hunter Streit 5 P, 1 3-PT; Preston Ohm 3 P.

Halftime: STEW 31, ZM 18.

Free throws: STEW 11-5, ZM 10-8.

Three-point goals: STEW 12, ZM 1.

Goodhue 58, Byron 47

BYRON (47)

Tyler Connelly 8 P, 2 3-PT; Garett Johnson 7 P, 1 3-PT; Trent DeCook 13 P, 1 3-PT; James Durst 6 P; Jaxon Marine 13 P.

GOODHUE (58)

Justin Buck 7 P, 1 3-PT; Will Opsahl 15 P, 2 3-PT; Tyson Christensen 5 P, 1 3-PT; Adam Poncelet 15 P; Gavin Schafer 6 P; Dayne Wojcik 10 P.

Halftime: GOOD 29, BYR 23.

Free throws: BYR 5-9, GOOD 10-15.

Three-point goals: BYR 4, GOOD 4.

SOUTHEAST CONFERENCE

Lanesboro 52, Grand Meadow 44

GRAND MEADOW (44)

Taylor Glynn 9 P, 1 3-PT; Connor Munson 10 P, 2 3-PT; Hunter Dimick 3 P, 1 3-PT; Jacob Kerrins 2 P; Jace Kraft 1 P; Caleb George 2 P; Roman Warmka 17 P.

LANESBORO (52)

Reece Benson 3 P, 1 3-PT; John Prestemon 10 P; Mason Howard 18 P, 2 3-PT; Parker Storhoff 5 P, 1 3-PT; Hayden Lawstuen 2 P; Stephan Schultz 11 P; Logan Torgerson 3 P.

Halftime: GM 26, LANE 26.

Free throws: GM 6-13, LANE 6-9.

Three-point goals: GM 4, LANE 4.

Spring Grove 81, LeRoy-Ostrander 49

SPRING GROVE (82)

Caleb Griffin 2 P; Isaac Nerstad 2 P; Tysen Grinde 17 P, 4 3-PT; Hunter Holland 3 P, 1 3-PT; Ethan Crouch 2 P; Logan Brumm 2 P; Jacob Olerud 13 P, 3 3-PT; Carson Gerard 3 P; Jaxon Strinmoen 12 P, 2 3-PT; Elijah Solum 26 P, 5 3-PT.

LEROY-OSTRANDER (49)

Camden Hungerholt 6 P; Chase Johnson 8 P, 2 3-PT; Tristan Lewison 2 P; Tanner Olson 7 P, 7 R; Levi Royston 19 P, 3 3-PT; Gavin Sweeney 5 P; Hayden Sass 2 P.

Halftime: SG 44, LO 17.

Free throws: SG 8-14, LO 4-9.

Three-point goals: SG 15, LO 5.

Notes: Spring Grove improves to 21-3 while LeRoy falls to 13-8.

GOPHER CONFERENCE

NRHEG 66, Blooming Prairie 40

NRHEG (66)

Jack Olson 6 P; Porter Peterson 23 P, 2 3-PT; Daxter Lee 13 P, 1 3-PT; Sam Olson 2 P; Tyrone Wilson 19 P; Ben Schoenrock 3 P, 1 3-PT.

BLOOMING PRAIRIE (40)

Payton Fristedt 4 P; Brady Kittelson 3 P, 1 3-PT; Zack Hein 8 P, 2 3-PT; Colin Jordison 3 P; Drew Kittelson 22 P.

Halftime: 30, BP 21.

Free throws: 5-10, BP 9-13.

Three-point goals: 4, BP 3.

Notes: NRHEG is 11-8, Blooming Prairie 4-17.

Randolph 71, Janesville-Waldorf-Pemberton 43

JANESVILLE-WALDORF-PEMBERTON (43)

Landon Dimler 21 P, 1 3-PT; Austin Westphal 2 P; Ryan Kronbach 2 P; Memphis James 8 P, 1 3-PT; Kaden Johnson 2 3-PT; Josh Bengston 2 P; Cody Quast 1 P; Cole Schlueter 5 P.

RANDOLPH (71)

Nathan Weckop 10 P, 2 3-PT; Jacob Weckop 3 P; JJ Root 9 P, 3 3-PT; Collin Otto 4 P; Jack Hines 3 P, 1 3-PT; Mason Lorenzen 5 P, 1 3-PT; Tyson Cooreman 6 P; Drew Jenkins 5 P, 1 3-PT; Clay Nielsen 26 P, 1 3-PT.

Halftime: RAND 31, JWP 15.

Free throws: JWP 7-12, RAND 12-18.

Three-point goals: JWP 4, RAND 9.