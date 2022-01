Saturday's area girls basketball results

RED WING TIPOFF CLASSIC

Goodhue 81, Red Wing 41

GOODHUE (81)

Brooke Ryan 1 P; Tori Miller 15 P; Melanie Beck 6 P; Kendyl Lodermeier 6 P; Brooke Buck 2 P; Elisabeth Gadient 16 P; Emma Thomforde 5 P, 1 3-PT; Anika Schafer 10 P, 2 3-PT; Darby Miller 6 P, 2 3-PT; Jada Scheele 2 P; Joslyn Carlson 12 P.

RED WING (41)

Bryn Guse 5 P; Mayzee Thorson 3 P; Cadence Thorson 11 P, 3 3-PT; Bailie Roschen 4 P, 1 3-PT; Hannah Kosek 4 P; Hallie Roschen 9 P, 1 3-PT; Sophia Rahn 5 P, 1 3-PT.

Halftime: GOOD 44, RW 15.

Free throws: GOOD 11-25, RW 5-8.

Three-point goals: GOOD 5, RW 6.

Dover-Eyota 89, MPLS North 52

MINNEAPOLIS NORTH (52)

Alex McNeill 18 P, 2 3-PT.

DOVER-EYOTA (89)

Sophie Andring 6 P; Izzy Aeschlimann 8 P; Paige Wendt 2 P; Laken Koehler 2 P; Olivia Riley 5 P; Isabel Duellman 6 P; Malia Nelson 42 P, 1 3-PT; Miranda Palmby 8 P; Paige Johnson 2 P; Kyliee Ryan 2 P; Emma Webeck 6 P.

Halftime: DE 46, MN 37.

Free throws: MN 10-14, DE 22-35.

Three-point goals: MN 2, DE 1.

Notes: For the second straight night, Malia Nelson broke the school single-game scoring mark, this time with 42 points.

THREE RIVERS CONFERENCE

St. Charles 50, Southland 41

SOUTHLAND (41)

Jaida Sorenson 2 P; Bria Nelson 2 P; Aubrie Schneider 6 P; Lynsey Wilson2 2 P; Bailey Johnson 23 P, 3 3-PT; Maren Wehrenberg 4 P; Katie Popenhagen 2 P.

ST. CHARLES (50)

Samantha Perez 12 P; Lauryn Delger 9 P; Hanna Ward 5 P, 1 3-PT; Emma Chuchna 4 P; Mya Omdahl 9 P, 1 3-PT; Ivy Robert 11 P.

Halftime: STC 27, SOUTH 20.

Free throws: SOUTH 2-8, STC 3-9.

Three-point goals: SOUTH 3, STC 2.