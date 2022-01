Saturday's area volleyball results

NON-CONFERENCE

Caledonia 3, Byron 0

Byron#21#21#25

Caledonia#25#25#27

Byron: Clara Hoegh 31 assists, 10 digs, 2 blocks; Abigail Tramp 2 blocks; Gabrielle Gartner 11 kills, 7 digs, 2 blocks, 2 aces; Sophia Gartner 10 kills; Alexis Nelson 8 kills, 11 digs, 3 blocks, 3 aces; Lauren Fjerstad 8 kills; Makana Schroeder 6 digs.

Caledonia: Logan Koepke 12 kills, 13 digs; Sadie Treptow 5 blocks; Jovial King 12 assists, 2 aces; Grace Myhre 5 kills, 7 blocks; Paige Klug 5 kills, 2 aces; Alexis Schroeder 10 digs; Emma Stemper 9 assists; Emma Rommes 2 aces.

Notes: Caledonia is 14-4 overall; Byron is 14-3.

JIMMY JOHN'S INVITATIONAL (Marshall)

Cannon Falls 2, Pipestone 0

Pipestone#16#17

Cannon Falls#25#25

Pipestone:

Cannon Falls: Jaci Winchell 1 kill, 21 assists, 5 digs; Halle Hustad 4 kills, 3 blocks; Ashlyn Sjoquist 1 kill; Bree Robinson 2 assists, 11 digs, 1 ace; Lauren Johnson 6 kills, 3 digs, 1 block; Kyra Schoenfelder 5 digs; Madison Burr 5 kills, 4 digs, 2 blocks; Elle Lind 2 kills, 6 blocks; Karsyn Winchell 4 kills, 4 digs.

Cannon Falls 2, Central Minnesota Christian 0

Cannon Falls#25#25

Central Minnesota Christian#16#20

Cannon Falls: Jaci Winchell 3 kills, 19 assists, 7 digs; Halle Hustad 7 kills; Bree Robinson 1 assist, 3 digs; Lauren Johnson 2 kills, 3 digs, 1 ace; Kyra Schoenfelder 4 digs; Madison Burr 7 kills, 1 assist, 2 digs, 1 block; Elle Lind 3 kills, 1 block; Karsyn Winchell 3 kills, 1 assist, 2 digs, 1 block.

Central Minnesota Christian: No stats submitted.

ADVERTISEMENT

St. Michael-Albertville 2, Cannon Falls 0

Cannon Falls#20#19

STMA#25#25

Cannon Falls: Jaci Winchell 2 kills, 20 assists, 4 digs; Halle Hustad 8 kills, 1 block; Bree Robinson 1 assist, 3 digs; Lauren Johnson 2 kills, 7 digs, 1 block; Kyra Schoenfelder 5 digs, 1 ace; Madison Burr 8 kills, 3 digs; Elle Lind 1 kill, 2 blocks; Kallie Johnson 1 kill, 1 assist; Karsyn Winchell 1 kill, 3 digs.

STMA: No stats submitted.

Notes: Championship match; Cannon Falls is 18-5 overall

PINE ISLAND TOURNAMENT

Red Wing 1, Simley 1

Simley#15#25

Red Wing#25#23

Simley: No stats submitted.

Red Wing: Bailie Roschen 12 kills, 6 digs; Mayzee Thorson 5 kills, 1 assist, 2 digs, 1 block; Kayla Shelstad 1 kill, 3 digs; Hallie Röschen 20 assists, 4 digs; Teagan Walter 2 kills; Ella Nelson 3 kills, 1 block; Mara Kelly 1 kill, 1 assist, 5 digs, 3 aces; Brianna Tix 4 kills, 1 block; Kennedy Knopp 2 assists, 7 digs, 2 aces; Elle Brandt 1 dig.

Red Wing 1, Lake City 1

Lake City#25#16

Red Wing#23#25

Lake City: No stats submitted.

Red Wing: Bailie Roschen 8 kills, 15 digs; Mayzee Thorson 1 kill, 1 block; Kayla Shelstad 1 dig, 2 aces; Hallie Röschen 16 assists, 4 digs, 1 ace; Teagan Walter 2 kills, 1 dig, 1 block; Ella Nelson 4 kills, 1 dig, 3 blocks; Mara Kelly 1 assist; Brianna Tix 1 kill; Kennedy Knopp 5 kills, 11 digs, 1 block; Elle Brandt 3 assists, 5 digs, 1 ace.

Red Wing 1, Lake City 1

Lake City#25#16

Red Wing#23#25

Lake City: No stats submitted.

Red Wing: Bailie Roschen 8 kills, 15 digs; Mayzee Thorson 1 kill, 1 block; Kayla Shelstad 1 dig, 2 aces; Hallie Röschen 16 assists, 4 digs, 1 ace; Teagan Walter 2 kills, 1 dig, 1 block; Ella Nelson 4 kills, 1 dig, 3 blocks; Mara Kelly 1 assist; Brianna Tix 1 kill; Kennedy Knopp 5 kills, 11 digs, 1 block; Elle Brandt 3 assists, 5 digs, 1 ace.

Red Wing 1, Wabasha-Kellogg 1

Wabasha-Kellogg#25#18

Red Wing#22#25

Wabasha-Kellogg: No stats submitted.

Red Wing: Bailie Roschen 5 kills, 3 digs; Mayzee Thorson 3 kills, 1 block; Kayla Shelstad 1 dig; Hallie Röschen 1 kill, 14 assists, 9 digs, 1 block, 2 aces; Teagan Walter 4 kills, 1 assist, 1 dig; Ella Nelson 3 kills, 2 digs, 3 blocks; Mara Kelly 2 assists, 1 dig, 1 ace; Brianna Tix 1 block; Kennedy Knopp 5 kills, 3 digs, 1 ace; Elle Brandt 9 digs, 1 ace.

Chatfield 2, Red Wing 0

Chatfield#25#25

Red Wing#15#20

Chatfield: No stats submitted.

Red Wing: Bailie Roschen 9 kills, 1 assist, 5 digs, 1 block; Mayzee Thorson 1 kill, 1 block; Hallie Röschen 15 assists, 2 digs, 1 block, 1 ace; Teagan Walter 1 kill, 1 assist, 1 block; Ella Nelson 1 kill, 2 blocks; Mara Kelly 1 block; Brianna Tix 2 blocks; Kennedy Knopp 8 kills, 7 digs, 1 ace; Elle Brandt 1 assist, 6 digs.

TCU INVITATIONAL

CHAMPIONSHIP

Zumbrota-Mazeppa 2, Glenco-Silver Lake 1

Zumbrota-Mazeppa#26#25#15

Glenco-Silver Lake#28#14#6

Z-M total tournament statistics

(Z-M beat Glenco-Silver Lake in the championship of the TCU Invite. Z-M also beat Lake Crystal Welcome Memorial, NRHEG, Tri-City United, and Cleveland.)

Zumbrota-Mazeppa: Lola Wagner 11 assists, 36 digs, 2 aces; Cora Ohm 10 kills, 1 block; Ally Beckman 1 kill, 1 block; Megan Jasperson 26 digs, 7 aces; Torey Stencel 34 assists, 5 digs, 3 aces; Rylee Nelson 20 kills, 75 assists, 32 digs, 5 blocks, 4 aces; Rianne Buck 14 digs; Addie Voxland 26 kills, 4 digs, 1 block, 3 aces; Megan Schoenfelder 28 kills, 2 blocks, 11 aces; Natalie Dykes 36 kills, 1 dig, 3 blocks; Lilly Mehrkens 23 kills, 3 digs.

Notes: Z-M also beat Crystal-Welcome-Memorial, NRHEG, Tri-City United and Cleveland in the tournmaent.