Saturday's Rochester/area volleyball results

LAKEVILLE NORTH INVITATIONAL

In Pool B, Mayo finished 4th, having lost to Roosevelt, S.D. (0-2), Marshall (0-2) and Lakeville South (0-2).

In Pool D, Century finished 3rd and Stewartville finished 4th.

Stewartville and Century both lost to Lakeville North (0-2 each).

Century beat Moorhead (2-1).

Stewartville lost to Moorhead (0-2) and Stewartville beat Century (2-1).

Bracket Play

In the Bronze bracket, Century lost to Jackson County Central (0-2), and lost to New Prague (1-2)

In the Flight bracket, Mayo beat Hill-Murray (2-1); Stewartville beat Caledonia (2-1); Stewartville beat Mayo (2-0).

Century finish 12th overall, Stewartville finished 13th and Mayo finished 14th.

Final results

1. Marshall, 2. Eden Prairie, 3. Lakeville North, 4. East Ridge 5. Prior Lake, 6. Northfield, 7. Moorhead, 8. Lakeville South, 9. Roosevelt, S.D., 10. Jackson County Central, 11. New Prague, 12. Century, 13. Stewartville, 14. Mayo, 15. Caledonia, 16. Hill-Murray.

APPLE VALLEY TOURNAMENT

Zumbrota-Mazeppa 2, Legacy Christian 0

Legacy Christian#17#16

Zumbrota-Mazeppa#25#25

Legacy Christian: No stats provided.

Zumbrota-Mazeppa: Lola Wagner 2 assists, 18 digs; Cora Ohm 2 kills, 1 dig, 2 blocks; Megan Jasperson 5 digs; Torey Stencel 11 assists, 6 digs; Rylee Nelson 8 kills, 12 assists, 6 digs, 2 blocks, 2 aces; Rianne Buck 3 digs; Addie Voxland 3 kills, 3 digs, 2 aces; Megan Schoenfelder 3 kills, 1 block; Natalie Dykes 6 kills; Lilly Mehrkens 5 kills, 1 dig.

Zumbrota-Mazeppa 2, Centennial 1

Centennial#16#25#12

Zumbrota-Mazeppa#25#13#15

Centennial: No stats provided.

Zumbrota-Mazeppa: Lola Wagner 4 assists, 10 digs; Cora Ohm 1 kill, 1 dig, 1 block; Megan Jasperson 6 digs; Torey Stencel 9 assists, 2 digs; Rylee Nelson 4 kills, 15 assists, 15 digs, 2 blocks; Rianne Buck 4 digs; Addie Voxland 5 kills, 2 digs, 2 aces; Megan Schoenfelder 5 kills, 3 digs, 2 blocks; Natalie Dykes 10 kills, 1 dig; Lilly Mehrkens 4 kills, 3 digs, 1 block.

Blaine 2, Zumbrota-Mazeppa 1

Blaine#21#25#15

Zumbrota-Mazeppa#25#22#13

Blaine: No stats provided

Zumbrota-Mazeppa: Lola Wagner 2 assists, 12 digs; Cora Ohm 3 kills, 1 dig, 2 blocks; Megan Jasperson 9 digs; Torey Stencel 10 assists, 4 digs; Rylee Nelson 9 kills, 17 assists, 12 digs, 3 blocks, 2 aces; Rianne Buck 2 digs; Addie Voxland 4 kills, 3 digs, 3 blocks, 1 ace; Megan Schoenfelder 5 kills, 2 digs, 4 blocks, 1 ace; Natalie Dykes 9 kills, 3 digs; Lilly Mehrkens 3 kills.

THRID-PLACE MATCH

Zumbrota-Mazeppa 2, Anoka 1

Anoka#25#16#12

Zumbrota-Mazeppa#23#25#15

Anoka: No stats provided.

Zumbrota-Mazeppa: Lola Wagner 3 assists, 23 digs; Cora Ohm 1 block; Megan Jasperson 13 digs; Torey Stencel 10 assists, 5 digs; Rylee Nelson 10 kills, 21 assists, 15 digs, 2 blocks, 1 ace; Rianne Buck 3 digs; Addie Voxland 7 kills, 3 digs, 1 ace; Megan Schoenfelder 2 kills, 1 assist, 1 dig, 1 block, 1 ace; Natalie Dykes 13 kills, 1 dig, 2 blocks; Lilly Mehrkens 4 kills, 4 digs.