Saturday's wrestling results

ST. CHARLES QUADRANGULAR

Caledonia/Spring Grove 57, St. Charles 24

106 — Braxton Wolferd (SC) pinned Alex Walters 1:00. 113 — Braxton Lange (Cal) pinned Colton Mathison 1:54. 120 — Simon Seymour (Cal) pinned Bryndon Koepple 1:16. 126 — Brandon Ross (Cal) pinned Wyatt Bus 3:37. 132 — Owen Denstad (Cal) pinned Jonas Barclay :56. 138 — Isaac Blocker (Cal) pinned Aiden Olson 1:35. 145 — Tucker Ginther (Cal) won by forfeit. 152 — Cory Scanlan (Cal) dec. Carter Mathison 8-4. 160 — Austin Swenson (Cal) pinned Chace Kobs 6:21. 170 — Jett Thoreson (SC) pinned Alec Weinbender 4:39. 182 — Tytan Small (SC) pinned Eric Mauss 5:24. 195 — Tyler Jennings (Cal) won by forfeit. 285 — Carson Snaders (SC) pinned Grant Ness 4:11.

Cannon Falls 45, St. Charles 27

106 — Griffin Peterson (CF) pinned Braxton Wohlferd 3:52. 113 — Etthan Albers (CF) pinned Colton Mathison 1:29. 120 — Calvin Singewald (CF) pinned Wyatt Bus 1:07. 126 — Jonas Barclay (SC) pinned Jonathon Opelt 1:26. 132 — Aiden Olsen (SC) pinned Lucus Freeberg 3:41. 138 — Carter Mathison (SC) won by forfeit. 145 — Colton Black (CF) dec. Chace Kobs 6-0. 152 — Jerr Thoreson (SC) dec. Presten Carlisle 8-7. 160 — Beau Zimmerman (CF) dec. Tytan Small 2-1. 170 — Tristen Zingler (CF) won by forfeit. 182 — Teigan Baird (CF) pinned Alex Burligame 0:16. 285 — Carson Sanders (SC) won by forfeit.

Westfield 51, St. Charles 24

106 — Kevin Hodge (W) dec. Braxton Wohlferd 4-2 113 — Hunter Simonson (W) pinned Colton Mathison 5:07. 120 — Cannon Wacek (W) pinned Brynden Koeppel 2:34. 126 — Bo Zwiener (W) pinned Wyatt Buss 3:15. 132 —Jonas (SC) won by forfeit. 138 — Aiden Olson (SC) pinned Grant Magnuson 1:29. 145 — Cade Christianson (W) dec. Carter Mathison 8-4. 152 — Keegan Bronson (W) pinned Gavin Glover, 1:30. 160 — Alex Lea (Westfield) dec. Chace Kobs 14-8. 170 — Jett Thoreson (SC) pinned Cobey Sandte 1:25. 182 — Titan Small (SC) pinned Ty Bronson 1:46. 195 — Tyler Archer (W) won by forfeit. 220 — Vincent Hernandez (W) won by forfeit. 285 — Sam Pirkl (W) pinned Carson Sanders 1:58.

Westfield 39, Cannon Falls 39

106 — Kevin Hodge (W) dec. Griffin Peterson 7-4. 113 — Hunter Simonson (W) pinned Ethan Albers 3:14. 120 — Gavin Peterson (CF) pinned Cannon Wacek 3:26. 126 — Calvin Singewald (CF) dec. Bo Zwiener 12-8. 132 — Jonathon Opelt (CF) won by forfeit. 138 — Lucas Freeberg (CF) pinned Grant Magnuson 4:25. 145 — Cade Christianson (W) won by forfeit. 152 — Keegan Bronson (W) pinned Colten Black 2:29. 160 — Preston Carlisle (CF) pinned Alex Lea 3:00. 170 — Beau ZImmerman (CF) pinned Ty Bronson 0:34. 182 — Tyler Archer (W) pinned Teigan Baird 0:58. 195 — Tristan Ziegler (CF) pinned Vincent Hernandez 4:11. 220 — Sam Pirkl (W) won by forfeit. 285 — Wyatt Arndt (W) won by forfeit.

Caledonia/Houston 51, Westfield 30

106 — Kevin Hodge (W) pinned Owen Von Arx 0:20. 113 — Braxton Lange (Cal) pinned Hunter Simonson 2:49. 120 — Simon Seymour (Cal) pinned Cannon Wacek 1:22. 126 — Brandon Ross (Cal) dec. Bo Zwiener 9-2. 132 — Owen Denstad (Cal) won by forfeit. 138 — Isaac Blocker (Cal) pinned Grant Magnuson 1:25. 145 — Tucker Ginther (Cal) pinned Cade Christianson 4:31. 152 — Keegan Bronson (W) pinned Cory Scanlan 4:49. 160 — Alex Lea (W) pinned Austin Swenson 0:59. 170 — Alec Weinbender (Cal) pinned Cobey Sandte 3:38. 182 — Aden Kulus (Cal) pinned Ty Bronson 3:30. 195 — Tyler Archer (W) pinned Tyler Jennings 1:24. 220 — Ayden Goetzinger (Cal) pinned Vincent Hernandez 2:10. 285 — Sam Prikl (W) pinned Grant Ness 1:04.