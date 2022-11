Section 1A volleyball results for Monday, Oct. 31, 2022

SECTION 1A

QUARTERFINALS

Mabel-Canton 3, Alden-Conger 1

Alden-Conger#14#30#27#14

Mabel-Canton#25#32#25#25

Alden-Conger: No stats submitted.

Mabel-Canton: Sahara Morken 57 assists, 19 digs; Makenzie Kelly 26 digs; Kailey Ingvalson 16 kills; Sophie Morken 8 kills, 24 digs; Saijal Slafter 24 kills; Kinley Soiney 19 kills.

Notes: No. 2 seed Mabel-Canton is 32-2 overall. It will play No. 3 seed Kenyon-Wanamingo at 7:30 p.m. Thursday at Mayo Civic Arena.

Spring Grove 3, Fillmore Central 2

Fillmore Central#18#26#25#19#12

Spring Grove#25#24#13#25#15

No. 5 Fillmore Central: Abby Bothun 22 kills, 30 digs; Kyla Hellickson 38 digs; Regan Hanson 5 kills, 4 assists, 15 digs, 1 block; Kammry Broadwater 19 kills, 30 digs, 1 block, 2 aces; Aubrey Daniels 1 kill, 55 assists, 18 digs; Alyssa Britton 9 kills, 5 digs, 2.5 blocks, 2 aces; Madison Simon 8 kills, 4 digs, .5 block.

No. 4 Spring Grove: No stats submitted.

Notes: Spring Grove will next play No. 1 seed Faribault Bethlehem Academy at 6 p.m. Thursday at Mayo Civic Arena.