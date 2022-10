Section 1AA volleyball results for Thursday, Oct. 27, 2022

SECTION 1AA

Zumbrota-Mazeppa 3, Lewiston-Altura 0

Lewiston-Altura#7#13#14

Zumbrota-Mazeppa#25#25#25

No. 16 Lewiston-Altura: no stats submitted.

No. 1 Zumbrota-Mazeppa: Lilly Mehrkens 6 kills, 2 digs, 1 block; Lola Wagner 6 assists, 12 digs, 1 ace; Cora Ohm 2 kills, 1 ace; Paislee Peterson 2 assists; Megan Jasperson 1 dig, 2 aces; Ella Chandler 9 kills, 3 digs, 1 block; Rylee Nelson 12 kills, 13 assists, 10 digs, 1 block; Torey Stencel 15 assists, 3 digs, 2 aces; Melanie Raasch 1 kill, 9 digs, 1 ace; Megan Schoenfelder 6 kills, 1 assist, 2 digs, 1 block; Natalie Dykes 8 kills, 4 digs, 2 blocks.

Notes: Z-M (24-4) is the No. 1 seed, L-A (6-17) the No. 16 seed.

Cannon Falls 3, Plainview-Elgin-Millville 0

Plainview-Elgin-Millville#8#17#13

Cannon Falls#25#25#25

No. 15 Plainview-Elgin-Millville: no stats reported.

No. 2 Cannon Falls: Kyra Schoenfelder 17 digs, 3 aces; Karsyn Winchell 5 kills, 5 digs, 1 block, 2 aces; Grace Swanson 2 kills, 1 dig; Kallie Johnson 3 kills, 10 digs, 1 ace; Carly Tipton 4 digs, 1 ace; Madison Burr 11 kills, 5 digs, 4 blocks, 2 aces; Rachael Miller 6 kills, 1 dig, 1 block, 1 ace; Elle Lind 4 kills, 2 blocks; Falon Hepola 31 assists.

Chatfield 3, St. Charles 0

St. Charles#16#8#13

Chatfield#25#25#25

No. 14 St. Charles: no stats reported.

No. 3 Chatfield: Trindy Barkeim 7 kills, 6 aces; Cora Bicknese 4 assists, 10 digs; Kara Goetzinger 3 kills, 2 blocks; Harper Goldsmith 24 assists, 5 digs, 6 aces; Evelyn Goldsmith 3 kills, 2 blocks; Alexis Hinckley 8 digs, 4 aces; Jaelyn LaPlante 12 kills; Charleigh Larson 2 kills.

Caledonia 3, Lourdes 0

Lourdes#8#19#16

Caledonia#25#25#25

No. 13 Lourdes: no stats reported.

No. 4 Caledonia: Jovial King 28 assists; Paige Klug 12 kills; Annah Anderson 7 digs; Logan Koepke 9 kills, 5 digs; Emme Kittleson 7 digs, 5 aces; Aubrie Klug 11 digs, 3 aces.

Goodhue 3, Triton 1

Triton#21#23#25#20

Goodhue#25#25#11#20

No. 12 Triton: Ari Wennes 9 kills, 2 assists, 1 dig, 2 blocks, 1 ace; Cami Vermilyea 4 kills, 26 assists, 21 digs, 3 blocks, 2 aces; Dani Hallaway 6 kills, 9 assists, 3 digs, 1 block; Elizabeth Hukee 3 digs, 1 ace; Joey Boe 2 kills, 1 assist, 2 digs; Kyla Smith 14 kills, 1 assist, 19 digs, 1 ace; MacKenzie Geers 8 kills, 16 digs; Mariah Busch 2 assists, 25 digs.

No. 5 Goodhue: Avy Agenten 12 assists, 1 dig; Melanie Beck 2 assists, 7 digs; Julia Carlson 3 kills, 4 blocks; Elisabeth Gadient 9 kills, 23 assists, 3 digs, 1 block; Jordyn Lantis 5 digs, 1 ace; Tori Miller 16 kills, 8 digs, 1 block, 1 ace; Kendyl Lodermeier 4 kills, 3 blocks; Ellie Peterson 5 kills, 1 dig, 2 blocks; Shelby Vogel 7 kills, 1 assist, 1 dig, 1 block.