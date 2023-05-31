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Read Today's Paper Wednesday, May 31

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Sports Prep

Section 1AAA, 1AA girls track-and-field honor rolls

The Section 1AAA and 1AA girls track-and-field meets begin Thursday, mostly with prelims, at Lakeville South. Finals are Saturday. Here are top section times and distances going into the meet.

Rochester All-City Invite Track Meet
Century's Megan Lund finishes the last leg of the 4x100 meter relay during the Rochester All-City Track Meet on Friday, May 19, 2023, at Mayo High School in Rochester.
Traci Westcott / Post Bulletin
Pat Ruff
By Pat Ruff
Today at 9:04 AM

SECTION 1AAA

Teams included: Century, Mayo, John Marshall

100 — Megan Lund (Century) 12.53; Favor Omoijuanfo (Century) 12.67; Alana Acker (John Marshall) 12.75.

200 — Megan Lund (Century) 26.05; Favor Omoijuanfo (Century) 26.43; Claire Siems (Mayo) 26.78.

400 — Sophia Comfere (Century) 58.31; Sofia Haakenson (Mayo) 59.83; Shannon Chen (Mayo) 1:00.64.

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800 — Sophia Comfere (Century) 2:20.11; Shannon Chen (Mayo) 2:25.50; Abigail Tri (John Marshall) 2:26.8.

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1,600 — Abigail Tri (John Marshall) 5:13.40; Willemijn Leiner (Mayo) 5:19.22; Ryana Mathis (John Marshall) 5:33.56.

3,200 — Abigail Tri (John Marshall) 11:05.53; Jazzlyn Hanenberger (Century) 12:08.82; Adaline Crow (Century) 12:14.81.

100 hurdles — Hannah Hanson (Mayo) 14.73; Annie Church (Century) 16.62; Maggie Dyer (Mayo) 16.72.

300 hurdles — Hannah Hanson (Mayo) 45.57; Annie Church (Century) 49.67; Cecilia Kesselring (Century) 51.56.

4x100 relay — Century 48.88; Mayo 51.12; John Marshall 51.26.

4x200 relay — Century 1:47.35; Mayo 1:48.86; John Marshall 1:55.24.

4x400 relay — Mayo 4:00.47; Century 4:14.32; John Marshall 4:37.29.

4x800 relay — Century 10:06.66; Mayo 10:53.06; John Marshall 13:15.33.

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Long jump — Megan Lund (Century) 17-4 1/2; Maddy Habberstad (Century) 17-3 3/4; Kendra Horsman (Mayo) 16-8.

Triple jump — Hannah Hanson (Mayo) 34-8 1/4; Sofia Hakkenson (Mayo) 34-5; Gabriele Buhrow (Mayo) 33-0.

High jump — Jadyn Lester (Mayo) 5-2; Alana Acker (John Marshall) 5-2; Aubrey Morris (Century) 5-0.

Shot put — Elise Jensen (Century) 34-11; Temitope Amusan (Century) 34-9 1/2; Bailey Klote (Century) 34-3/4.

Discus — Elise Jensen (Century) 137-0; Bailey Klote (Century) 114-7; Bea Hoyme (John Marshall) 94-2.

Pole vault — Maddy Habberstad (Century) 11–0; Abigail Wigle (Mayo) 9-6.

Section 1AAA top-five honor roll (all schools included): https://www.athletic.net/TrackAndField/Division/Top.aspx?DivID=135907&gender=f

SECTION 1AA

Teams included: Austin, Byron, Cannon Falls, Kasson-Mantorville, P-E-M, Red Wing, Stewartville, Winona

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100 — Adriana Brenengen (Winona) 12.53; Arabella Knudson (Kasson-Mantorville) 12.58; Paige Halder (Byron) 12.62.

200 — Adriana Brenengen (Winona) 25.74; Paige Halder (Byron) 25.78; Arabella Knudson (Kasson-Mantorville) 26.23.

400 — Paige Halder (Byron) 58.22; Adriana Brenengen (Winona) 58.79; Audrey Shindelar (Stewartville) 59.51.

800 — Calla Pike (Winona) 2:29.31; Ellie Ask (Kasson-Mantorville) 2:29.43; Michaela Hamilton (Byron) 2:29.66.

1,600 — Nora Hanson (Red Wing) 5:25.66; Taylor Matter (Byron) 5:35.0; Mollie Ping (Winona) 5:35.21.

3,200 — Nora Hanson (Red Wing) 11:43.97; Mollie Ping (Winona) 12:06.90; Marissa Shute (Austin) 12.08.70.

100 hurdles — Chok Bol (Austin) 16.09; Haylie Strum (Stewartville) 16.15; Alexis Urbick (Winona) 16.39.

300 hurdles — Haylie Strum (Stewartville) 44.25; Allie Sveen (Plainview-Elgin-Millville) 48.16; Alexis Urbick (Winona) 48.21.

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4x100 relay — Kasson-Mantorville 50.50; Stewartville 51.37; Byron 51.47.

4x200 relay — Winona 1:48.86; Red Wing 1:48.69; Byron 1:49.73.

4x400 relay — Byron 4:08.61; Stewartville 4:08.9; Winona 4:10.32.

4x800 relay — Winona 10:04.37; Byron 10:05.83; Winona 10:20.48; Plainview-Elgin-MIllville 10;41.22.

Long jump — Rachel Fode (Byron) 16-9 1/2; Paige Halder (Byron) 16-8; Morgan Hanlin (Red Wing) 16-7 1/3.

Triple jump — Olivia Walsh (Austin) 35-9 1/2; Carly Halder (Byron) 34-8 1/2; Alexa Schrooten (Byron) 33-1 1/4.

High jump — Paige Halder (Byron) 5-4; Olivia Walsh (Austin) 5-2; Chloe Fratzke (Winona) 5-2; Natalie Hanson (Red Wing) 5-2.

Shot put — Laura Bekaert (Austin) 38-6; Lauren Rott (Plainview-Elgin-Millville) 38-0; Shay Berlin Burns (Winona) 37-1 1/2.

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Discus — Shay Berlin Burns (Winona) 131–8; Laura Bekaert (Austin) 126-3; Lauren Rott (Plainview-Elgin-Millville) 126-1.

Pole vault — Meghan Urban (Stewartville) 10-0; Ella Ott (Byron) 9-6; Claire Krook (Byron) 9-6; Jocie Halfman (Byron) 9-0; Clarice Potter (Winona) 9-0.

Section 1AA top-five honor roll (all schools included): https://www.athletic.net/TrackAndField/Division/Top.aspx?DivID=135898&gender=f

Pat Ruff
By Pat Ruff
Pat has been a Post Bulletin sports reporter since 1994. He covers Rochester John Marshall football, as well as a variety of other southeastern Minnesota football teams. Among my other southeastern Minnesota high school beats are girls basketball, boys and girls tennis, boys and girls track and field, high school and American Legion baseball, volleyball, University of Minnesota sports (on occasion) and the Timberwolves (on occasion). Readers can reach Pat at 507-285-7723 or pruff@postbulletin.com.
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