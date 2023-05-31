Section 1AAA, 1AA girls track-and-field honor rolls
The Section 1AAA and 1AA girls track-and-field meets begin Thursday, mostly with prelims, at Lakeville South. Finals are Saturday. Here are top section times and distances going into the meet.
SECTION 1AAA
Teams included: Century, Mayo, John Marshall
100 — Megan Lund (Century) 12.53; Favor Omoijuanfo (Century) 12.67; Alana Acker (John Marshall) 12.75.
200 — Megan Lund (Century) 26.05; Favor Omoijuanfo (Century) 26.43; Claire Siems (Mayo) 26.78.
400 — Sophia Comfere (Century) 58.31; Sofia Haakenson (Mayo) 59.83; Shannon Chen (Mayo) 1:00.64.
800 — Sophia Comfere (Century) 2:20.11; Shannon Chen (Mayo) 2:25.50; Abigail Tri (John Marshall) 2:26.8.
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1,600 — Abigail Tri (John Marshall) 5:13.40; Willemijn Leiner (Mayo) 5:19.22; Ryana Mathis (John Marshall) 5:33.56.
3,200 — Abigail Tri (John Marshall) 11:05.53; Jazzlyn Hanenberger (Century) 12:08.82; Adaline Crow (Century) 12:14.81.
100 hurdles — Hannah Hanson (Mayo) 14.73; Annie Church (Century) 16.62; Maggie Dyer (Mayo) 16.72.
300 hurdles — Hannah Hanson (Mayo) 45.57; Annie Church (Century) 49.67; Cecilia Kesselring (Century) 51.56.
4x100 relay — Century 48.88; Mayo 51.12; John Marshall 51.26.
4x200 relay — Century 1:47.35; Mayo 1:48.86; John Marshall 1:55.24.
4x400 relay — Mayo 4:00.47; Century 4:14.32; John Marshall 4:37.29.
4x800 relay — Century 10:06.66; Mayo 10:53.06; John Marshall 13:15.33.
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Long jump — Megan Lund (Century) 17-4 1/2; Maddy Habberstad (Century) 17-3 3/4; Kendra Horsman (Mayo) 16-8.
Triple jump — Hannah Hanson (Mayo) 34-8 1/4; Sofia Hakkenson (Mayo) 34-5; Gabriele Buhrow (Mayo) 33-0.
High jump — Jadyn Lester (Mayo) 5-2; Alana Acker (John Marshall) 5-2; Aubrey Morris (Century) 5-0.
Shot put — Elise Jensen (Century) 34-11; Temitope Amusan (Century) 34-9 1/2; Bailey Klote (Century) 34-3/4.
Discus — Elise Jensen (Century) 137-0; Bailey Klote (Century) 114-7; Bea Hoyme (John Marshall) 94-2.
Pole vault — Maddy Habberstad (Century) 11–0; Abigail Wigle (Mayo) 9-6.
Section 1AAA top-five honor roll (all schools included): https://www.athletic.net/TrackAndField/Division/Top.aspx?DivID=135907&gender=f
SECTION 1AA
Teams included: Austin, Byron, Cannon Falls, Kasson-Mantorville, P-E-M, Red Wing, Stewartville, Winona
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100 — Adriana Brenengen (Winona) 12.53; Arabella Knudson (Kasson-Mantorville) 12.58; Paige Halder (Byron) 12.62.
200 — Adriana Brenengen (Winona) 25.74; Paige Halder (Byron) 25.78; Arabella Knudson (Kasson-Mantorville) 26.23.
400 — Paige Halder (Byron) 58.22; Adriana Brenengen (Winona) 58.79; Audrey Shindelar (Stewartville) 59.51.
800 — Calla Pike (Winona) 2:29.31; Ellie Ask (Kasson-Mantorville) 2:29.43; Michaela Hamilton (Byron) 2:29.66.
1,600 — Nora Hanson (Red Wing) 5:25.66; Taylor Matter (Byron) 5:35.0; Mollie Ping (Winona) 5:35.21.
3,200 — Nora Hanson (Red Wing) 11:43.97; Mollie Ping (Winona) 12:06.90; Marissa Shute (Austin) 12.08.70.
100 hurdles — Chok Bol (Austin) 16.09; Haylie Strum (Stewartville) 16.15; Alexis Urbick (Winona) 16.39.
300 hurdles — Haylie Strum (Stewartville) 44.25; Allie Sveen (Plainview-Elgin-Millville) 48.16; Alexis Urbick (Winona) 48.21.
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4x100 relay — Kasson-Mantorville 50.50; Stewartville 51.37; Byron 51.47.
4x200 relay — Winona 1:48.86; Red Wing 1:48.69; Byron 1:49.73.
4x400 relay — Byron 4:08.61; Stewartville 4:08.9; Winona 4:10.32.
4x800 relay — Winona 10:04.37; Byron 10:05.83; Winona 10:20.48; Plainview-Elgin-MIllville 10;41.22.
Long jump — Rachel Fode (Byron) 16-9 1/2; Paige Halder (Byron) 16-8; Morgan Hanlin (Red Wing) 16-7 1/3.
Triple jump — Olivia Walsh (Austin) 35-9 1/2; Carly Halder (Byron) 34-8 1/2; Alexa Schrooten (Byron) 33-1 1/4.
High jump — Paige Halder (Byron) 5-4; Olivia Walsh (Austin) 5-2; Chloe Fratzke (Winona) 5-2; Natalie Hanson (Red Wing) 5-2.
Shot put — Laura Bekaert (Austin) 38-6; Lauren Rott (Plainview-Elgin-Millville) 38-0; Shay Berlin Burns (Winona) 37-1 1/2.
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Discus — Shay Berlin Burns (Winona) 131–8; Laura Bekaert (Austin) 126-3; Lauren Rott (Plainview-Elgin-Millville) 126-1.
Pole vault — Meghan Urban (Stewartville) 10-0; Ella Ott (Byron) 9-6; Claire Krook (Byron) 9-6; Jocie Halfman (Byron) 9-0; Clarice Potter (Winona) 9-0.
Section 1AA top-five honor roll (all schools included): https://www.athletic.net/TrackAndField/Division/Top.aspx?DivID=135898&gender=f
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