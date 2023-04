Softball results for Friday, April 28, 2023

Lourdes 13, GMLOK 7

ROCHESTER — Lourdes got five runs in the second inning and five more in the fifth in beating GMLOK 13-7 in non-conference action.

Leah Wieneke went 3-for-4 for the Eagles and Grace Boysen and Allison Ritter each had two hits for Lourdes.

Cheyenne Bakken, Hailee Warren, Aspen Kolling and Kadence Aarsvold each had two hits for GMLOK.

GMLOK#112#010#2#—#7#9#4

Lourdes#152#050#x#—#13#9#3

GMLOK: Cheyenne Bakken 2-for-4, 1 R; Jaelee Hagstrom 1 R; Caisa Kolling 1-for-4, 1 2B, 1 R; Hailee Warren 2-for-4, 2 RBI; Aspen Kolling 2-for-4 ,1 2B; Kadence Aarsvold 2-for-4, 1 RBI, 1 R; Kara Schmidt 1-for-3, 1 2B, 1 3B; Lucie Voigt 1-for-3, 3 RBI, 1 R. Pitchers: AspenKolling 6 IP, 9 H, 13 R, 8 ER, 7 BB, 8 K.

Lourdes: Allison Ritter 2-for-5, 1 2B, 3 RBI, 3 R, 3 SB; Kate Price 0-for-3, 1 RBI, 2 R; Amelie Dohlman 1-for-3, 1 RBI, 2 R; Julia O’Connell -for- 1 R; Leah Wieneke 3-for-4, 1 RBI, 1 SB; Anna Wieneke 1-for-, 2 R, 1 SB; Ruby Flies 1-for-3, 1 RBI, 2 R; Grace Boysen 2-for-4, 5 RBI, 1 R. Pitchers: Amelie Dohlman 4 IP, 7 H, 6 R, 4 ER, 2 BB, 5 K; Anna Wieneke 3 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 2 K.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron 19, Lake City 2

Lake City#200#0#—#2#1#3

Byron#865#x#—#19#15#1

Lake City: Kylie Mann 1-for-1, 1 RBI. Pitchers: Ella Rumley 1 IP, 6 H, 5 R, 4 ER, 0 BB, 1 K; Allison Dykes 2 IP, 9 H, 14 R, 3 ER, 2 BB, 2 K.

Byron: Macy Borowski 2-for-2, 1 2B, 1 HR, 4 RBI, 2 R; Emma Kramer 1-for-2, 1 2B, 2 RBI, 3 R, 1 SB; Leeah Strain 3-for-3, 3 RBI, 3 R, 1 SB; Hattie Mathre 1-for-3, 2 RBI. Pitchers: T Behrens 4 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 5 BB, 9 K.

SOUTHEAST CONFERENCE

Houston 13, Spring Grove 1

Houston#201#46#—#13

Spring Grove#000#01#—#1

Houston: Nicole Beckman 2-for-2, 3 R; Lilly Carr 2-for-2, 2 RBI, 1 R; Olivia Beckman 1-for-4, 3 RBI; Emily Botcher 2-for-4, 2 RBI; Caitlin Brand 2-for-3, 1 RBI, 2 R; Olivia Yohe 2-for-2, 1 3B, 1 RBI, 4 R; Julia Swenson 1-for-2, 2 RBI, 1 R. Pitchers: Lilly Carr (WP) 5 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 7 K.

Spring Grove: No stats submitted.