Softball results for Monday, May 23, 2022

Cannon Falls 6, Lourdes 2

Cannon Falls pitcher Abby Breuer limited No. 7 seed Lourdes to just three hits as the No. 2-seeded Bombers beat the Eagles 6-2 in the Section 1AA West Subsection first round.

Breuer gave Lourdes fits as she also struck out 15 batters.

Rachael Miller homered for Cannon Falls.

Lourdes#000#001#1#—#2#3#3

Cannon Falls#020#220#X#—#6#5#2

No. 7 Lourdes: Allison Ritter 1-for-2, 1 RBI, 1 R; Allie Restovich 1-for-3 1 RBI; Kate Freiderichs 1 R; Anna Wieneke 1-for-. Pitchers: Anna Wieneke 3 IP, 3 H, 4 R, 0 ER, 0 BB, 1 K; Amelie Dohlman 3 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 1 K.

No. 2 Cannon Falls: Erin Kremers 1-for-2, 1 RBI, 1 R; Madison Burr 1 R; Kyra Schoenfelder 1-for-3, 2 R; Rachael Miller 1-for-3, 1 HR, 2 RBI, 2 R; Izzy Pagel 1-for-3; Morgan Kasa 1-for-2 1 2B. Pitchers: Abby Breuer 7 IP, 3 H, 2 R, 1 ER, 6 BB, 15 K.

Section 1AA West

FIRST ROUND

St. Charles 6, Lake City 0

Lake City#000#000#0#—#0#2#3

St. Charles#301#200#x#—#6#4#0

No. 8 Lake City: Sophie Dwelle 2-for-2. Pitchers: Resa Laqua 2 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 0 K; Alivia Corey (LP) 4 IP, 4 H, 6 R, 4 ER, 2 BB, 0 K.

No. 1 St. Charles: Eva Anderson 2 RBI; Brenna Koeppel 1-for-2; Makadyn Gust 1-for-3; Mia McGuire 1-for-2, 1 RBI; Mya Omdahl 1-for-2, 1 RBI. Pitcher: Brenna Koeppel (WP) 7 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 16 K.

Zumbrota-Mazeppa 2, Triton 0

Triton#000#000#0#—#0#5#1

Zumbrota-Mazeppa#000#020#x#—#2#7#0

No. 8 Triton: Cami Vermilyea 2-for-3. Pitcher: Kai Zill 6 IP, 7 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 6 K.

No. 1 Zumbrota-Mazeppa: Lola Wagner 2-for-2, 1 RBI, 1 R; Melanie Raasch 1-for-3; Cora Ohm 1-for-3; RianneBuck 1-for-3, 1 RBI; Taylor Chapa 1-for-2; Trinity Chapa 1-for-1. Pitcher: Camryn Kovars (WP) 7 IP, 5 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 6 K.

Section 1AA East

FIRST ROUND

Chatfield 15, Lewiston-Altura 4

Lewiston-Altura#002#002#x#—#4#3#4

Chatfield#360#024#x#—#15#14#2

No. 7 Lewiston-Altura: Jordan Wing 2-for-2 1 R; Staytlen Seefeldt 1-for-2 1 RBI. Pitcher: Caidance Veraguth (LP) 5 2/3 IP, 14 H, 15 R, 6 ER, 6 BB, 0 K.

No. 2 Chatfield: Kara Goetzinger 1-for-4, 1 RBI, 1 R; Sydney Allen 2-for-3, 1 HR, 2 RBI, 2 R; Jaiden Zimmerman 1-for-4, 1 RBI, 2 R; Peyton Berg 2-for-4, 2 2B, 3 RBI, 1 R; Alexis Hinckley 1-for-4, 1 2B, 1 RBI, 1 R; Devann Clemens 3-for-4, 1 RBI, 1 R; Brittin Ruskell 1-for-3, 1 RBI, 3 R, 1 SB; Claire Springer 2-for-3, 1 3B, 2 RBI, 1 R; Brynn Irish 1-for-2 1 R. Pitchers: Jaiden Zimmerman 4 IP, 3 H, 4 R, 2 ER, 3 BB, 3 K; Claire Springer (WP) 2 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 4 K.

Plainview-Elgin-Millville 13, La Crescent-Hokah 5

La Crescent-Hokah#014#000#0#—#5#6#2

Plainview-Elgin-Millville#325#012#x#—#13#14#3

No. 5 La Crescent-Hokah: Brianna Bartsch 1-for-1; Kelsey Kiesau 1-for-4, 1 R; Tobi Ernster 1-for-3, 1 R; Meghan Steffes 3-for-3, 1 RBI. Pitchers: Allie Mallicoat (LP) 4 1/3 IP, 12 H, 11 R, 8 ER, 2 BB, 1 K; Kaitlyn Miller 1 2/3 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 0 K.

Plainview-Elgin-Millville: Morgan Noehl 1-for-4, 1 R; Emma Benike 1-for-4; Skylar Beckel 3-for-4, 1 2B, 3 RBI, 1 R, 1 SB; Presley Newcomb 2-for-3, 1 RBI, 2 R, 1 SB; Kaylee Peter 3-for-3, 1 3B, 3 RBI, 1 R; Teagan Hansen 3-for-4, 2 2B, 2 RBI, 3 R, 1 SB; Abby Bennett 1-for-2, 1 2B, 2 R; Delaney Newcomb 1 RBI, 1 R, 1 SB. Pitchers: Kaylee Peter (WP) 7 IP, 6 H, 5 R, 1 ER, 2 BB, 7 K.

Section 1A East

FIRST ROUND

Rushford-Peterson 10, Fillmore Central/Lanesboro 2

Fillmore Central/Lanesboro#001#000#1#—#2#8#1

Rushford-Peterson#201#133#x#—#10#10#2

No. 6 Fillmore Central/Lanesboro: Regan Hanson 2-for-4, 1 RBI; Kaci Ruen 2-for-2, 1 2B, 1 SB; Lauren Mensink 4-for-4, 1 2B, 1 RBI. Pitchers: Jensyn Storhoff (LP) 6 IP, 10 H, 10 R, 9 ER, 8 BB, 3 K.

No. 3 Rushford-Peterson: Avian Anderson-Ingram 2-for-4, 1 R, 1 SB; Delaney Vaughn 1-for-3, 3 RBI, 1 R, 2 SB; Brooke Johnson 2-for-4, 2 RBI, 1 R, 1 SB; Lindsey Hoiness 1-for-3, 2 RBI, 2 R; Ellie Ekern 2-for-2, 4 R, 2 SB. Pitchers: Emarie Jacobson (WP) 7 IP, 8 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 6 K.

Mabel-Canton 17, Lyle/Pacelli 2

Lyle-Pacelli#200#0#—#2#1#2

Mabel-Canton#176#3#—#17#8#3

No. 5 Lyle/Pacelli: Lisandra Ortiz 1-for-2, 1 R, 1 SB. Pitchers: Lilian Vadeer 2 1/3 IP, 6 H, 14 R, 12 ER, 11 BB, 1 K; Alana Rogne 2/3 IP, 2 H, 3 R, 3 ER, 5 BB, 2 K.

No. 4 Mabel-Canton: Molly Lee 3-for-4, 2 R; Thea Snyder 2-for-3, 3 RBI, 3 R. Pitchers: Emily Carolan 4 IP, 1 H, 2 R, 0 ER, 2 BB, 5 K.

