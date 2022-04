Softball results for Thursday, April 21, 2022

John Marshall 10, Albert Lea 4

ALBERT LEA — The Rockets (1-4) smashed 11 hits and utilized a complete game from Jenna Boisen in the circle to pick up their first win of the season.

Taylor Adams, Dez Dotterwick, Kate Novak, Boisen and Alexa Johnson each recorded two hits for JM. Dotterwick and Johnson both drove in three runs as well. JM batted around in the first and second innings.

"We got a number of hard hit balls that found holes today, which we really needed as a team," coach Thang Nguyen said.

Boisen struck out 11, allowing four runs — two earned — on seven hits in seven innings.

"Jenna was solid, hit her spots, and helped lead us defensively tonight," Nguyen said.

John Marshall#441#100#0#—#10#11#4

Albert Lea#201#000#1#—#4#7#1

John Marshall: Taylor Adams 2-for-5 2 R; Dez Dotterwick 2-for-3, 1 3B, 3 RBI, 2 R, 1 SB; Kate Novak 2-for-3 3 R; Jenna Boisen 2-for-4, 1 2B, 2 RBI; Alexa Johnson 2-for-2 3 RBI. Pitchers: Jenna Boisen 7 IP, 7 H, 4 R, 2 ER, 2 BB, 11 K.

Albert Lea: Kristina Espinosa 2-for-4, 1 3B, 3 R; Madelynn Balfe 2-for-4 2 RBI; Phoebe Holst 2-for-3, 1 RBI, 1 R. Pitchers: Phoebe Holst 7 IP, 11 H, 10 R, 10 ER, 5 BB, 4 K.

Pine Island 12, Lourdes 9

PINE ISLAND — The Panthers scored five runs in the bottom of the sixth to slip past the Eagles.

Pine Island had five extra base hits with Anni Organ leading the way with a double and a triple. Cheyenne Jones and Caitlyn Lerum each also had an extra base hit as part of multi-hit games.

Kate Price homered for Lourdes, while Allison Ritter and Ali Restovich, Leah Wieneke and Anna Wieneke each had multi-hit games.

Lourdes#122#031#0

Pine Island#141#105

Lourdes: Allison Ritter 2-for-4, 1 2B, 1 RBI, 1 R; Kate Price 1-for-4, 1 HR, 1 RBI, 2 R; Ali Restovich 2-for-4 1 R; Leah Wieneke 2-for-4, 2 RBI, 1 R, 1 SB; Anna Wieneke 2-for-3, 1 RBI, 2 R. Pitchers: Anna Wieneke 1 2/3 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 0 K; Amelie Dohlman 5 1/3 IP, 8 H, 10 R, 8 ER, 9 BB, 3 K.

Pine Island: Izzy Nisbit 1-for-5, 1 2B, 3 RBI, 1 R; Cheyenne Jones 2-for-2, 1 3B, 3 R; Noelle Douglas 1-for-1 2 R; Caitlyn Lerum 2-for-4, 1 2B, 1 RBI, 1 R; Anni Organ 3-for-4, 1 2B, 1 3B, 1 R. Pitchers: Sophia Polzer 3 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 0 K; Caitlyn Lerum 3 IP, 7 H, 5 R, 3 ER, 1 BB, 3 K.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Zumbrota-Mazeppa 10, Stewartville 5

Stewartville#000#401#0

Zumbrota-Mazeppa#200#404#x

Stewartville: Hannah Martinson 2-for-3 1 RBI; Alayna Leighton 2-for-3, 1 3B, 3 RBI, 2 R. Pitchers: Tressa Smith 6 IP, 12 H, 10 R, 9 ER, 4 BB, 0 K.

Zumbrota-Mazeppa: Lola Wagner 3-for-4, 1 2B, 1 RBI, 2 R; Adelyn Voxland 4-for-4, 4 RBI, 2 R; Megan Jasperson 2-for-3 2 R; Taylor Chapa 1-for-2 2 RBI; Trinity Chapa 1-for-3 1 R. Pitchers: Cora Ohm(WP) 4 IP, 3 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 3 K; Camryn Kovars 3 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 6 K.

Byron 12, Lake City 0

Byron#302#120#4#—#12#12

Lake City#000#000#0#—#0#0#5

Byron: Maddie Cocker 3-for-4, 2 RBI, 2 R; Macy Borowski 3-for-4, 1 HR, 2 RBI, 2 R; Lindsey Schultz 1-for-3 2 R; Alydia Frericks 3-for-4, 2 RBI, 2 R; Katelyn Winters 3-for-5, 1 RBI, 3 R. Pitchers:

Lake City: Pitchers: Resa Laqua 5 IP, 10 H, 8 R, 8 ER, 1 BB, 1 K; Alivia Corey 2 IP, 2 H, 4 R, 0 ER, 4 BB, 3 K.

THREE RIVERS CONFERENCE

St. Charles 12, Plainview-Elgin-Millville 2, 5 inn.

St. Charles#004#80x#x#—#12#7#1

Plainview-Elgin-Millville#000#20x#x#—#2#2#9

St. Charles: Eva Anderson 1-for-3 1 R; Brenna Koeppel 1-for-2 1 RBI; Lauryn Delger 1-for-3, 1 2B, 1 RBI, 2 R, 1 SB; Grace Buringa 1-for-2, 1 2B, 1 RBI, 2 R, 1 SB; Mya Omdahl 1-for-2, 1 RBI, 2 R; Kaitlynn Chuchna 2-for-3, 1 2B, 1 RBI. Pitchers: Brenna Koeppel (WP) 5 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 0 BB, 11 K.

Plainview-Elgin-Millville: Kaylee Peter 1-for-2, 1 2B, 1 RBI, 1 R; Teagan Hansen 1-for-2 1 R. Pitchers: Skylar Beckel (LP) 4 IP, 7 H, 12 R, 4 ER, 3 BB, 2 K; Claire Henry 1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K.

St. Charles 9, Plainview-Elgin-Millville 4

Plainview-Elgin-Millville#000#003#1#—#4#3#6

St. Charles#501#210#x#—#9#9#4

Plainview-Elgin-Millville: Morgan Noehl 1-for-3; Skylar Beckel 1-for-3 1 R; Presley Newcomb 1-for-3, 1 RBI, 1 R. Pitchers: Kaylee Peter (LP) 6 IP, 9 H, 9 R, 5 ER, 1 BB, 3 K.

St. Charles: Eva Anderson 2-for-3, 1 2B, 3 RBI, 1 R; Makadyn Gust 1-for-3, 1 2B, 1 RBI, 1 R; Lauryn Delger 2-for-4, 2 RBI, 1 R; Grace Buringa 2-for-3, 2 R, 1 SB; Mya Omdahl 1-for-4; Kaitlynn Chuchna 1-for-2 1 RBI. Pitchers: Brenna Koeppel (WP) 4 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 6 K; M. Williamsen 3 IP, 2 H, 4 R, 1 ER, 1 BB, 3 K.

GOPHER CONFERENCE

Waterville-Elysian-Morristown 5, Triton 2

Waterville Elysian Morristown#010#220#0#—#5#2#6

Triton#010#001#0#—#2#1#6

WEM: Daelyn Judd 1-for-3; Alayna Atherton -for-2, 1 R, 1 SB; Jordan Green 1-for-4, 1 2B, 1 RBI, 1 R. Pitchers: Addyson Taylor (WP) 7 IP, 1 H, 2 R, 0 ER, 2 BB, 6 K.

Triton: Cami Vermilyea 1-for-3, 1 RBI, 1 SB; Sydnee Sawyer -for-3, 1 R, 1 SB. Pitchers: Kai Zill (LP) 7 IP, 2 H, 5 R, 1 ER, 3 BB, 5 K.