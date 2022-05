Softball results for Thursday, May 5, 2022

Mayo 15, Albert Lea 0, 5 inn.

The Spartans improved to 7-2 in Big Nine play with an eight-run second inning to get past the Tigers.

The Spartans saw four record multiple hits with Tiegan Mancuso leading the way with a double and three RBIs as part of a 3-for-4 for day. Ravien Heise, Hailey Lamers and Santanna Heise all collected two hits with a double. Lamers recorded three RBIs, while Santanna Heise drove in two. Kayla Stevens added four runs batted in as well for the Spartans (9-5, 7-2).

Mayo 15, Albert Lea 0

Albert Lea#000#0#—#0#1#6

Mayo#380#4#—#15#11#2

Albert Lea: Nevaeh Wacholz 1-for-2. Pitchers: M Talamantes (LP) 3 2/3 IP, 11 H, 15 R, 9 ER, 4 BB, 2 K.

Mayo: Tiegan Mancuso 3-for-4, 1 2B, 3 RBI, 2 R; Raiven Heise 2-for-4, 1 2B, 1 RBI, 3 R; Hailey Lamers 2-for-3, 1 2B, 3 RBI, 2 R; Santanna Heise 2-for-3, 1 2B, 2 RBI, 2 R; Kayla Stevens 1-for-3, 4 RBI, 1 R; Alivia Haakenson 1-for-1 1 R. Pitchers: Alexa Carlstrom (WP)) 4 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 6 K.

BIG NINE CONFERENCE

Mankato West 6, Red Wing 0

Mankato West#200#020#2xx#x##—#6#10#1

Red Wing#000#000#0xx#x##—#0#2#1

West: Haley 3-for-4; Magers 3-for-4, 4 RBI, 2 R; Liebl 2-3, 1 RBI; Pitchers: Magers 6 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 13 K.

Red Wing: Pitchers: O'Brien 4 IP, 8 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, 1 K; Seeley 3 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 1 K.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Zumbrota-Mazeppa 16, Goodhue 0, 4 inn.

Goodhue#000#0

Zumbrota-Mazeppa#425#5

Goodhue: Emily Doerhoefer 1-for-1. Pitchers: Emily Doerhoefer(lp) 3 IP, 11 H, 11 R, 10 ER, 1 BB, 0 K.

Zumbrota-Mazeppa: Lola Wagner 2-for-4, 2 RBI, 2 R; Adelyn Voxland 4-for-4, 2 2B, 4 RBI, 4 R; Megan Jasperson 1-for-2 1 R; Trinity Chapa 1-for-1 3 R. Pitchers: Cora Ohm 1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K; Camryn Kovars 3 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 3 K.

THREE RIVERS CONFERENCE

Chatfield 10, Chatfield 1

Chatfield#000#100#0#—#1#3#2

St. Charles#050#050#x#—#10#12#0

Chatfield: Jaiden Zimmerman 1-for-3; Peyton Berg 1-for-3, 1 HR, 1 RBI; Claire Springer 1-for-3. Pitchers: Alexis Hinckley 2 IP, 6 H, 5 R, 5 ER, 2 BB, 2 K; Claire Springer (LP) 4 IP, 6 H, 5 R, 0 ER, 1 BB, 5 K.

St. Charles: Madison Williamson 1-for-3; Brenna Koeppel 1-for-2; Makadyn Gust 2-for-3, 1 2B, 2 RBI; Lauryn Delger 3-for-3, 1 HR, 4 RBI; Grace Buringa 2-for-3 1 RBI; Mia McGuire 1-for-3; Mya Omdahl 1-for-3; Kaitlynn Chuchna 2-for-3 1 RBI. Pitchers: Brenna Koeppel (WP) 6 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 9 K; Lauryn Delger 1 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K.

Notes: St. Charles is now 7-2 overall; Chatfield is 9-1.

Wabasha-Kellogg 6, Rushford-Peterson 0

Wabasha-Kellogg#121#110#0#—#6#15#0

Rushford-Peterson#000#000#0#—#0#4#0

Wabasha-Kellogg: Ella Lineweaver 2-for-5, 1 R, 2 SB; Sophie Graner 4-for-5, 1 2B, 2 R, 3 SB; Jacqueline Avilez 2-for-3, 1 RBI; Megan Solberg 1 RBI; Samantha Gusa 1-for-3; Brielle Adams 1-for-3, 1 RBI; Hannah Johnson 1-for-3; Lauren Stumpf 2-for-4, 1 R; Ella Stark 2-for-4, 1 R. Pitchers : Hannah Johnson (WP) 7 IP, 4 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 1 K.

Rushford-Peterson: Rebecca Magin 2-for-3; Cassandra Boyum 2-for-2. Pitchers : Emarie Jacobson 7 IP, 15 H, 6 R, 5 ER, 2 BB, 3 K.

GOPHER CONFERENCE

Blooming Prairie 13, United South Central 7

Blooming Prairie#012#540#1#—#13#11#2

United South Central#200#032#0#—#7#4#6

Blooming Prairie: Macy Lembke 2-for-3, 2 RBI, 1 R; Bobbie Bruns 1-for-4, 1 2B, 3 R; Shawntee Snyder 4-for-5, 2 3B, 5 RBI, 3 R; Lauren Schammel 1-for-2 1 RBI; Layla Lembke 1-for-5 1 RBI; Lily Schammel 2-for-4, 1 RBI, 2 R. Pitchers: Haven Carlson (WP) 7.0 IP, 4 H, 7 R, 5 ER, 11 BB, 11 K.

United South Central: No stats available.

Notes: BP is 8-3 overall.

NON-CONFERENCE