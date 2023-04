Softball results for Tuesday, April 25, 2023

Lake City 13, Lourdes 6

LAKE CITY — Lake City had 15 hits and beat Lourdes 13-6 in Hiawatha Valley League action.

Medora Stuhr and Adalai Benedict each went 3-for-4 for the Tigers.

Allison Dykes got the pitching win for Lake City, going five innings and allowing two runs, neither of them earned.

Lourdes was limited to two hits.

Lourdes#104#100#0#—#6#4#1

Lake City#201#316#x#—#13#15#3

Lourdes: Allison Ritter 1-for-3, 3 R; Anna Wieneke 1-for-4, 2 RBI. Pitchers: Amelie Dohlman 5 IP, 15 H, 11 R, 10 ER, 3 BB, 4 K; Anna Wieneke 1 IP, 0 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 0 K.

Lake City: Christina Linderman 1-for-4, 1 RBI, 2 R; Medora Stuhr 3-for-4, 1 RBI, 3 R; Kylie Mann 2-for-3, 2 RBI, 1 R; Stevie Jostock 2-for-4, 4 RBI, 1 R; Adalai Benedict 3-for-4, 3 RBI, 2 R. Pitchers: Resa Laqua 2 IP, 0 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 4 K; Allison Dykes 5 IP, 4 H, 2 R, 0 ER, 1 BB, 2 K.

Southland 25, Schaeffer Academy 1

ADAMS — Juliette Matheis hit a grand slam in the first inning and Southland pounded Schaeffer Academy 25-1 in Southeast Conference play.

Jaida Sorenson, Laney Weis, Clara Timm and Haylee Lowe all had two hits for the Rebels.

Southland pitcher Weis tossed a one-hitter and struck out seven.

Schaeffer Academy: No stats submitted.

Southland: Bria Nelson 1-for-2, 2 R; Abby Sorgatz 1-for-3, 3 R; Maren Wehrenberg 4 R; Riana Ulven 1-for-3, 4 R; Jaida Sorenson 2-for-3, 1 2B, 2 R; Juliette Matheis 2-for-3, 1 HR, 1 R; Shannon Kiefer 2 R; Laney Weis 2-for-3, 1 2B; Clara Timm 2-for-2, 4 R; Haylee Lowe 2-for-2, 2 R; Grace Krebsbach 1 R. Pitchers: Laney Weis 4 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 4 BB, 7 K.

THREE RIVERS CONFERENCE

Chatfield 13, Rushford-Peterson 1

Chatfield#0011#02x##—#13#12#1

Rushford-Peterson#100#00x##—#1#5#2

Chatfield: Kara Goetzinger 1-for-2, 1 RBI, 2 R, 2 SB; Braelee Horsman 1-for-3, 1 2B, 2 RBI, 1 R; Claire Springer 2-for-4, 1 RBI, 1 R. Pitchers: Clair Springer (WP) 4 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 9 K.

Rushford-Peterson: Torryn Schneider 1-for-2, 1 RBI; Delaney Vaughn 3-for-3, 1 R, 1 SB. Pitchers: Ava Drazkowski (LP) 2.2 IP, 4 H, 11 R, 9 ER, 5 BB, 0 K; Lindsey Hoiness 2.1 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 0 K.

GOPHER CONFERENCE

Maple River 10, Triton 7

Maple River#051#031#0#—#10#10#1

Triton#113#100#1#—#7#12#4

Maple River: Bria Cole 2-for-3, 1 2B, 2 RBI, 1 SB; Addison Frank 2-for-4, 1 2B, 1 RBI; Alexis Thomas -for- 2 SB; Madison Ward 2-for-4, 1 2B, 3 RBI, 1 SB. Pitchers: Kelsey. Jaeger (WP) 7 IP, 12 H, 7 R, 6 ER, 3 BB, 8 K.

Triton: Cayleigh Sowieja 2-for-4, 1 HR, 2 RBI; Elizabeth Hukee 2-for-4, 1 SB; Cameron Vermilyea 2-for-4, 1 RBI, 3 SB; Katherine Ross 2-for-4, 3 SB; Giavanna Lundi 1 RBI, 1 SB. Pitchers: Alyssa Knudson 7 IP, 10 H, 10 R, 7 ER, 2 BB, 3 K