Softball results for Tuesday, May 16, 2023

Chatfield 12, Lourdes 3

ROCHESTER — Makenna Dornack homered as part of a 4-for-5 day and Claire Springer was solid in the circle as the Gophers beat the Eagles.

Dornack drove in three runs and scored another three as part of a Gophers offense that recorded 13 hits. Springer allowed three runs on seven hits in six innings to pick up the win for the Gophers.

Allison Ritter homered to lead the Eagles.

Chatfield#003#080#1XX#X##—#12#13#2

Lourdes#200#010#0XX#X##—#3#7#6

Chatfield: Kara Goetzinger -for-, 1 R, 1 SB; Makenna Dornack 4-for-5, 1 HR, 3 RBI, 3 R, 1 SB; Alexis Hinckley 2-for-5, 2 R, 1 SB; Katryn Johnson 1-for-2 1 R; Josie Koenigs 1-for-2, 1 R, 1 SB; Brittin Ruskell 2-for-4, 1 RBI, 1 R, 1 SB; Claire Springer 2-for-4 2 R; G Finley 1-for-4, 2 RBI, 1 R. Pitchers: Claire springer 6 IP, 7 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 8 K; K johnson 1 IP, 1 BB, 1 K.

Lourdes: Allison Ritter 2-for-4, 1 HR, 2 RBI, 1 SB; Kate Price 1-for-2 1 R; Amelie Dohlman 2-for-3 1 R; Julia O’Connell 1-for-3; Ruby Flies 1-for-3. Pitchers: Amelie Dohlman 4 IP, 13 H, 12 R, 4 ER, 1 BB, 3 K; Anna Wieneke 3 IP, 2 K.

Spring Grove 6, Schaeffer Academy 4

Spring Grove 16, Schaeffer Academy 7

SPRING GROVE — Jada Strinmoen finished 2-for-3 and also picked up the win in the circle for the Lions.

Katelyn Kraus also finished 2-for-3 to go along with a pair of RBI for SG.

In game two, Addyson McHugh and Sydney Holland each went 2-for-3.

Schaeffer Academy#020#02

Spring Grove#402#0

Schaeffer Academy: Pitchers: Claire Allen (LP) 4 IP, 4 H, 6 R, 7 BB, 4 K.

Spring Grove: Jada Strinmoen 2-for-3 1 2B; Katelyn Kraus 2-for-3 2 RBI. Pitchers: Jada Strinmoen (WP) 5 IP, 6 H, 4 R, 3 BB, 2 K.

Spring Grove#319#30

Schaeffer Academy#101#32

Spring Grove: Emerson Ingvalson 1-for-3, 1 3B, 2 RBI; Addyson McHugh 2-for-3; Sydney Holland 2-for-3 2 RBI. Pitchers: Brinley Middendorf (WP) 5 IP, 6 H, 7 R, 5 BB, 5 K.

Schaeffer Academy: Pitchers: Claire Allen (LP) 5 IP, 9 H, 16 R, 3 BB, 7 K.

THREE RIVERS CONFERENCE

Winona Cotter 11, Caledonia 2

Winona Cotter#003#104#3#—#11#9#0

Caledonia#000#110#0#—#2#6#2

Winona Cotter: Savy Repinski 2-for-3, 1 2B, 1 RBI, 2 R, 1 SB; Madison Hazelton 2-for-4, 1 2B, 3 RBI, 1 R, 1 SB; Emilia Krage 2-for-3, 1 2B, 2 RBI, 0 R, 1 SB. Pitchers: Hazelton (WP) 6 IP, 6 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 5 K.

Caledonia: Avery Augedahl 2-for-3, 1 3B, 0 RBI, 1 R, 0 SB. Pitchers: B Lange 3 IP, 0 H, 3 R, 3 ER, 6 BB, 5 K.

NON-CONFERENCE