Softball results for Tuesday, May 17, 2022

Lourdes 17, Stewartville 7, 6 inn.

STEWARTVILLE — Kate Price was one of six Eagles to record multiple hits, finishing 4-for-5 with a double and six RBIs to help the Eagles knock off the Tigers.

Ali Restovich homered and tripled, driving in three runs, while Elizabeth Pike also tallied three RBIs as part of a 3-for-4 day for an attack that collected 17 hits.

Savannah Hedin homered and Tressa Smith finished 3-for-3 with two doubles to lead the Stewartville offense.

Lourdes#014#345#X#—#17#17#2

Stewartville#302#002#X#—#7#9#3

Lourdes: Elizabeth Pike 3-for-4, 1 2B, 3 RBI, 4 R; Allison Ritter 2-for-4, 2 RBI, 2 R; Amelie Dohlman 2-for-4 1 RBI; Kate Price 4-for-5, 1 2B, 6 RBI, 2 R; Ali Restovich 2-for-5, 1 3B, 1 HR, 3 RBI, 2 R; Leah Wieneke 2-for-5, 1 2B, 2 RBI, 1 R; Ruby Flies 1-for-2 2 R; Kate Freiderichs 2 R; Anna Wieneke 1-for-3, 2 RBI, 2 R. Pitchers: Anna Wieneke 1 2/3 IP, 2 H, 3 R, 2 BB; Amelie Dohlman 4 1/3 IP, 7 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 3 K.

Stewartville: Savannah Hedin 2-for-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R; Josie Kahn 1 R; Hannah Martinson 1-for-3 1 R; Alayna Leighton 2-for-3 2 R; Emma Rowen 1 RBI; Tressa Smith 3-for-3, 2 2B, 2 RBI, 1 R; Emersyn Miller 1-for-2 1 R. Pitchers: Savannah Hedin 1 1/3 IP, 2 H, 7 R, 6 ER, 1 BB; Tressa Smith 4 2/3 IP, 15 H, 10 R, 10 ER, 2 BB, 5 K.

THREE RIVERS CONFERENCE

Dover-Eyota 9, Lewiston-Altura 1

Dover-Eyota#001#260#0#—#9#9#0

Lewiston-Altura#000#100#0#—#1#4#4

Dover-Eyota: Emirson Brehmer 2-for-5, 2 RBI, 1 R; Jolie Draper 1-for-1, 1 2B, 3 R, 1 SB; Jayden Dahl 2-for-4, 1 3B, 1 RBI, 1 R, 1 SB. Pitchers: Kegen Coulson WP 7 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 6 K.

Lewiston-Altura: Tiegan Prigge 1-for-3, 1 HR, 1 RBI, 1 R; Natalie Lubinski 1-for-3; Jordan Wing 1-for-2; Staytlen Seefeldt 1-for-2. Pitchers: Madison Oslie LP 4 2/3 IP, 8 H, 9 R, 6 ER, 4 BB, 3 K; Caidance Veraguth 2 1/3 IP, 1 H, 2 BB, 1 K.

Chatfield 10, Rushford-Peterson 0

Chatfield#200#17x#x##—#10#10#0

Rushford-Peterson#000#00x#x—#0#3#0

Chatfield: Kara Goetzinger 1-for-4, 1 RBI; Peyton Berg 1-for-1, 2B; Alexis Hinckley 2-for-2, 2B, 3 RBI; Brynn Irish 2 RBI. Pitchers: Claire Springer 4 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 6 K; Jaiden Zimmerman 1 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 2 K.

Rushford-Peterson: Aviana Anderson-Ingram 1-for-2; Delaney Vaughn 1-for-2. Pitchers: Emarie Jacobson 5 IP, 10 H, 10 R, 10 ER, 3 BB, 3 K.

NON-CONFERENCE

Zumbrota-Mazeppa 5, Minnehaha Academy 2

Minnehaha#000#020#0#—#2#5#1

Zumbrota-Mazeppa#004#100##—#5#4#0

MA: Jimenez 2-for-3, 1 2B, 2 RBI. Pitchers: P. Glenn 6 IP, 4 H, 5 R, 5 ER, 4 BB, 1 K.

Zumbrota-Mazeppa: Lola Wagner 2 R; Megan Jasperson 1-for-3, 2 RBI, 1 R; Rianne Buck 1-for-2, 1 RBI, 1 R; Taylor Chapa 1-for-2, 1 2B, 1 RBI. Pitchers: Camryn Kovars 7 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 12 K.

Randolph 9, Goodhue 3

Randolph#301#101#3XX#X##—#9#9#1

Goodhue#003#000#0XX#X##—#3#6#3

Randolph: Vought 2-for-5, 1 HR, 2 RBI, 1 R, 1 SB; Carey 2-for-4, 1 RBI, 1 R. Pitchers: Raymond (WP) 7 IP, 6 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 5 K.

Goodhue: Karli Zetah 1-for-3 1 R; Emily Doerhoefer 2-for-4 1 R. Pitchers: Madison Nurnberg (LP) 6 1/3 IP, 8 H, 9 R, 7 ER, 5 BB, 5 K; Emily Doerhoefer 2/3 IP, 1 H, 1 K.