Softball results for Tuesday, May 3, 2022

Stewartville 8, Lourdes 4

Emma Rowen and Tressa Smith each drove in three runs to help the Tigers defeat the Eagles.

Rowen and Smith both doubled, as did Savannah Hedin, who finished 2-for-3 with an RBI. Smith also picked up the win in the circle, allowing four runs on nine hits with six strikeouts in seven innings.

Allison Ritter went 3-for-3 with three stolen bases, while Leah Wieneke finished 3-for-4 with three RBIs to lead Lourdes.

"Defensively this was probably the best game we have played all year," Lourdes coach Becky Macken said. "We gave up too many free bases and that was the difference."

Stewartville#201#032#0X#—#8#6#1

Lourdes#201#010#0X#—#4#9#1

Stewartville: Savannah Hedin 2-for-3, 1 2B, 1 RBI, 1 R; Emma Klingsporn 1-for-1 1 R; Hannah Martinson 1-for-2, 2 R, 1 SB; Alayna Leighton 2 R, 1 SB; Emma Rowen 1-for-3, 1 2B, 3 RBI; Tressa Smith 1-for-4, 1 2B, 3 RBI; Grace Elton 2 R, 1 SB. Pitchers: Tressa Smith 7 IP, 9 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 6 K.

Lourdes: Grace VanSande 1 SB; Elizabeth Pike 3-for-4; Allison Ritter 3-for-3, 3 R, 3 SB; Ali Restovich 1 RBI, 1 R; Leah Wieneke 3-for-4, 1 2B, 3 RBI. Pitchers: Anna Wieneke 2 1/3 IP, 2 H, 5 R, 2 ER, 2 BB, 1 K; Amelie Dohlman 4 2/3 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 5 BB, 4 K.

A-C/G-E 21, Schaeffer Academy 1

Alden-Conger jumped on Schaeffer Academy early in Tuesday's Southeast Conference game and rolled to a big victory against the Lions.

A-C/G-E led 6-0 after two innings, then added five runs in the third to pull away for good.

Rachel Heskett was 3-for-3 with a home run, three runs scored and four RBIs. Avery Hornberger drove in two runs in the win and pitched all four innings, allowing one run on four hits, with three strikeouts.

A-C/G-E#42(10)#5#—#21#10#1

Schaeffer#000#1#—#1#4#4

Aldon-Conger/Glenville-Emmons: Hailey Schmidt 1-for-3, 4 R, 2 RBI, 2 SB; Mallory Ignaszewski 2-for-3, 3 R, 2 RBI, 3 SB; Sam Armstrong 1-for-3, 1 R, 1 RBI; Rachel Heskett 3-for-3, 3 R, 4 RBI, 1 HR, 3 SB; Avery Hornberger 1-for-1, 3 R, 2 RBI, 1 3B, 3 SB; Izzy Attig 1-for-1, 1 R, 1 SB. Pitcher : Avery Hornberger (WP) 4 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 3 K.

Schaeffer Academy: No stats reported.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Kasson-Mantorville 9, Lake City 0

Lake City#000#000#0#—#0#0#4

Kasson-Mantorville#201#222##—#9#13#1

Lake City: Pitchers: Alivia Corey 6 IP, 13 H, 9 R, 6 ER, 4 BB, 4 K.

Kasson-Mantorville: Andria Fitch 2-for-3, 2 R, 1 SB; Aubrey Grover 2-for-3, 1 2B, 1 3B, 1 RBI, 1 R; Abby Zahn 3-for-4, 1 2B, 2 RBI, 1 R; Ella Babcock, 1 RBI, 1 SB; Calleigh Richards 1-for-3 2 SB; Libby Maxson 3-for-4, 1 RBI, 3 R, 1 SB; Gabbie Grover 2-for-3, 1 RBI, 2 R, 1 SB. Pitchers: Ella Babcock 6 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 14 K; Gabbie Grover 1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 1 K.

Notes: Babcock and Grover throw a combined no-hitter.

THREE RIVERS CONFERENCE

Chatfield 14, Caledonia/Spring Grove 5

Caledonia#000#050#0#—#5#3#2

Chatfield#221#504#x#—#14#14#1

Caledonia: Stemper 2-for-3, 1 2B, 1 3B, 2 RBI, 1 R. Pitchers: Lange (LP) 3 2/3 IP, 10 H, 9 R, 5 ER, 0 BB, 4 K.

Chatfield: Kara Goetzinger 1-for-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R; Sydney Allen 2-for-3, 2 2B, 2 RBI, 3 R; Peyton Berg 2-for-5 1 RBI; Alexis Hinckley 1-for-4, 1 2B, 2 RBI, 1 R; Brittin Ruskell 2-for-3, 1 2B, 3 RBI, 2 R; Claire Springer 2-for-5, 1 RBI, 1 R; Brynn Irish 4-for-4, 3 RBI, 1 R. Pitchers: Claire Springer (WP) 3 1/3 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 6 K.

Notes: Chatfield is 9-0 overall.

Plainview-Elgin-Millville 14, Fillmore Central/Lanesboro 3, 5 inn.

Fillmore Central-Lanesboro#000#30x#x#—#3#7#4

Plainview-Elgin-Millville#464#0xx#x#—#14#8#2

Fillmore Central/Lanesboro: Klaudia Biel 2-for-3, 1 2B, 2 RBI, 1 R, 1 SB; Kaci Ruen 1-for-2 1 R; Ellie Anderson 2-for-3; Lauren Mensink 2-for-3 1 2B. Pitchers: Klaudia Biel (LP) 4 IP, 8 H, 14 R, 4 ER, 6 BB, 5 K.

Plainview-Elgin-Millville: Morgan Noehl 1-for-1, 1 RBI, 2 R; Emma Benike 1-for-1; Maren Graves 1-for-1 3 R; Kaylee Peter 1-for-2; Teagan Hansen 2-for-4, 1 3B, 3 R, 4 SB; Delaney Newcomb 2-for-2 1 R. Pitchers: Claire Henry 2 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 2 K; Kaylee Peter (WP) 3 IP, 3 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 3 K.

Wabasha-Kellogg 14, Lewiston-Altura 4, 6 inn.

Lewiston-Altura#011#200##—#4#8#2

Wabasha-Kellogg#252#302##—#14#16#2

Lewiston-Altura: Tiegan Prigge 1-for-3, 1 R, 1 SB; Natalie Lubinski 2-for-3; Staytlen Seefeldt 1-for-4 2 RBI. Pitchers: Madison Oslie 3.1 IP, 8 H, 5 R, 5 ER, 2 BB, 3 K; Caidance Veraguth 2.1 IP, 8 H, 9 R, 9 ER, 6 BB, 2 K.

Wabasha-Kellogg: Ella Lineweaver 3-for-4, 1 2B, 2 R; Jacqueline Avilez 1-for-2, 1 HR, 2 RBI, 3 R. Pitchers: Sophie Graner 6 IP, 8 H, 4 R, 3 ER, 5 BB, 2 K.

