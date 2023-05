Softball results for Tuesday, May 9, 2023

Century 2, Mayo 0

ROCHESTER — Morgan Erickson dazzled in the circle, allowing just three hits with 13 strikeouts in seven shutout innings.

Erickson also went 1-for-2 with a run scored for the Panthers, whose both runs came courtesy of Madelynn Feakes.

Alexa Carlstrom pitched well for Mayo, allowing two runs — zero earned — on four hits in six innings.

Century 2, Mayo 0

Mayo#000#000#0#—#0#3#1

Century#002#000#X#—#2#4#2

Mayo: Alexa Carlstrom 1-for-3 1 SB; Hailey Lamers 1-for-3; Meagan Putzier 1-for-2. Pitchers: Alexa Carlstrom 6 IP, 4 H, 2 R, 0 ER, 1 BB, 7 K.

Century: Madelynn Feakes 1-for-3 2 RBI; Morgan Erickson 1-for-2 1 R; Kennedy Stewart 1-for-3. Pitchers: Morgan Erickson (WP) 7 IP, 3 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 13 K.

Owatonna 12, John Marshall 0 (5)

OWATONNA — The Huskies smashed 13 hits and received four shutout innings from Katelyn Bentz to get past the Rockets in five innings.

ADVERTISEMENT

Alexa Johnson doubled to lead the Rockets.

JM will look to bounce back in a doubleheader Thursday against Century in which both teams will be playing in the annual Strikeout Cancer event with donations encouraged to Rochester Hope Lodge.

Owatonna 12, John Marshall 0

John Marshall#000#00#—#0#2#0

Owatonna#007#5X#—#12#13#0

John Marshall: Alexa Johnson 1-for-2 1 2B; Keyanna Lofton 1-for-2. Pitchers: Kate Novak (L) 2 1/3 IP, 6 H, 7 R, 7 ER, 4 BB, 3 K; Makenna Red Hill 1 2/3 IP, 7 H, 5 R, 5 ER, 0 BB, 2 K.

Owatonna: Elizabeth Radel 2-for-3, 1 2B, 3 RBI; Paiton Glynn 3-for-3, 1 2B, 1 RBI, 2 R; Taya Selbrade 2-for-3, 1 RBI, 2 R; Samantha Bogen 2-for-3, 1 RBI, 2 R; Averie Roush 2-for-3, 1 RBI, 2 R. Pitchers: Katelyn Bentz (W) 4 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 4 K; Mehsa Krause 1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 2 K.

Mabel-Canton 18, Schaeffer Academy 13

Ella Halverson paced a Mabel-Canton attack that had 12 hits with a 4-for-5 effort.

Hope Erickson had a double and pair of RBI, while Kailey Invalson also had multiple hits for M-C.

Mabel-Canton 18, Schaeffer Academy 13

Schaeffer Academy#561#111#2#—#14#3#8

Mabel-Canton#501#192##—#18#12#3

Schaeffer Academy: Blythe Morgan 1-for-3 1 R; Linnea Ekbom 1-for-3 3 R; Thea Bothun 1-or-3, 1 R. Pitchers: Claire Allen 6 IP, 12 H, 18 R, 11 ER, 6 BB, 9 K.

ADVERTISEMENT

Mabel-Canton: Ella Halverson 4-for-5, 2 RBI, 1 R; Kailey Invalson 2-for-4, 1 RBI, 3 R, 1 SB; Hope Erickson 2-for-4, 1 2B, 2 RBI, 3 R, 2 SB. Pitchers: Lainey Hosting 1+ IP, 2 H, 11 R, 11 ER, 10 BB, 1 K; Tylar Wenthold 6 IP, 1 H, 3 R, 1 ER, 5 BB, 10 K.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron 2, Stewartville 0

Byron#010#100#0#—#2#3#0

Stewartville#000#000#0#—#0#2#1

Byron: Macy Borowski 1-for-3; Lindsey Schultz 1-for-3; Talli Behrens 1-for-2, 1 HR, 1 RBI, 2 R. Pitchers: Macy Borowski 7 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 12 K.

Stewartville: Hannah Martinson 1-for-3; Alayna Leighton 1-for-3. Pitchers: Sydney Klar (LP) 7 IP, 3 H, 2 R, 1 ER, 3 BB, 4 K.

THREE RIVERS CONFERENCE

Chatfield 9, Caledonia 2

Caledonia#200#000#0#—#2#4#5

Chatfield#052#002##—#9#7#1

Caledonia: Morey 1-for-3 1 R; P. Klug 1-for-3, 1 RBI, 1 R. Pitchers: Lange 4 IP, 6 H, 7 R, 4 ER, 4 BB; Klug 2 IP, 1 H, 2 R, 1 BB, 3 K.

Chatfield: Makenna Dornack 2-for-3, 1 2B, 2 R; Alexis Hinckley 2-for-3, 1 2B, 3 RBI; Shea Jech 1-for-2 2 R; Grace Finley 1-for-3, 1 RBI, 1 R. Pitchers: Springer 7 IP, 4 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 12 K.

Plainview-Elgin-Millville 15, Rushford-Peterson 2

Rushford-Peterson#010#10x#x#—#2#4#5

Plainview-Elgin-Millville#645#0xx#x#—#15#12#4

Rushford-Peterson: Lindsey Hoiness 1-for-3, 1 RBI, 1 R; Delaney Vaughn 1-for-3; Shelby Tesch 1-for-3, 1 2B, 1 R; Rebecca Mgin 1-for-3. Pitchers: A. Drazkowski (LP) 4 IP, 12 H, 15 R, 11 ER, 4 BB, 1 K.

Plainview-Elgin-Millville: Karly Peter 1-for-1 1 R; Allyson Schuchard 1-for-2, 1 HR, 2 RBI, 1 R; Morgan Noehl 1-for-3 2 R; Rylie Sexton 1-for-1 3 R; Rylee Fenton 2-for-2 2 RBI; Skylar Beckel 2-for-4, 1 2B, 2 RBI, 1 R; Presley Newcomb 1-for-4, 1 RBI, 1 R; Maren Graves 2-for-3 3 RBI; Claire Henry 1-for-1 1 RBI. Pitchers: Claire Henry (WP) 4 IP, 4 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 2 K; Rylee Fenton 1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 K.

St. Charles 5, Winona Cotter 3

Winona Cotter#000#003#0#—#3#8#1

St. Charles#003#020#x#—#5#7#1

Winona Cotter: Savy Repinski 1-for-4 1 R; Madison Hazelton 3-for-4, 1 2B, 1 R; Emilia Krage 2-for-3, 1 HR, 3 RBI, 1 R. Pitchers: Madison Hazelton (LP) 6 IP, 7 H, 5 R, 4 ER, 5 BB, 12 K.

St. Charles: Eva Anderson 1-for-2 1 RBI; Madison Williamson 1-for-3; Makadyn Gust 1-for-2 1 R; Lauryn Delger 1-for-3, 1 RBI, 2 R; Grace Buringa 1-for-3 2 R; Mia McGuire 1-for-3 1 2B; Mya Omdahl 1-for-3 2 RBI. Pitchers: Brenna Koeppel (WP) 7 IP, 8 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 7 K.

Notes: St. Charles clinches a share of the TRC title, it is now 15-0 overall; Cotter is 11-2.

Wabasha-Kellogg 10, Fillmore Central 4

Fillmore Central#310#000#0#—#4#4#6

Wabasha-Kellogg#203#300##—#10#10#3

Fillmore Central: Regan Hanson 2-for-3, 2 R, 1 SB; Ellie Anderson 1-for-3, 2 RBI, 1 SB; Hailey Erickson 1-for-1 1 RBI. Pitchers: Jensyn Storrhoff 6 IP, 10 H, 10 R, 5 ER, 6 BB, 3 K.

Wabasha-Kellogg: Mackenzie Paddock 3-for-3, 1 2B, 1 3B, 1 RBI, 3 R, 1 SB; Eve Pavelka 2-for-4, 1 HR, 4 RBI, 2 R, 1 SB; Sam Gusa 3-for-3, 3 RBI, 1 R. Pitchers: Hannah Johnson 7 IP, 4 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 5 K.

SOUTHEAST CONFERENCE