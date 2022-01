Thursday area boys basketball results

GOPHER CONFERENCE

Kenyon-Wanamingo 75, Medford 44

MEDFORD (44)

Culver 4 P; Erickson 16 P, 2 3-PT; Buck 4 P; Jones 2 P; Grayson 9 P; Chambers 1 P; Sutcliffe 3 P, 1 3-PT; Driscoll 3 P; Bluhm 2 P.

KENYON-WANAMINGO (75)

Paul Kortsch 7 P; Gavin Sommer 7 P, 1 3-PT; Jase Graves 2 P; Trevor Steberg 27 P, 4 3-PT; Laden Nerison 16 P, 1 3-PT; Luke Alme 12 P; Alex Lee 4 P.

Halftime: KW 45, 18.

Free throws: 8-17, KW 5-8.

Three-point goals: 3, KW 6.

Notes: K-W is 1-0 overall and 1-0 in conference; Medford is 0-1, 0-1.

NON-CONFERENCE

Lanesboro 51, Winona Cotter 46

WINONA COTTER (46)

AB Kamara 6 P; Damon Syrmopoulos 2 P; Vanya Schultz 11 P, 2 3-PT; Bobby Sandcorck 2 P; Payton Weifenbach 4 P; Charlie Schroeder 8 P, 2 3-PT; Tate Gilbertson 13 P, 1 3-PT.

LANESBORO (51)

Reece Benson 2 P; John Prestemon 13 P; Mason Howard 20 P, 6 3-PT; Parker Storhoff 9 P; Carson Ruen 1 P; Jordan Peterson 2 P; Logan Torgerson 4 P.

Halftime: COTT 27, LANE 21.

Free throws: COTT 3-6, LANE 9-14.

Three-point goals: COTT 5, LANE 6.

Stewartville 84, Albert Lea 32

ALBERT LEA (32)

Tanner Conn 5 P; Buom Nhial 2 P; Jack Skinness 6 P; Drew Teeter 11 P; Jacob Skinness 3 P; Jud Moller 4 P; Logan Strom 1 P.

STEWARTVILLE (84)

Parker Wangen 7 P; Henry Tschetter 5 P; Brady Pickett 2 P; Jason Shindelar 3 P; Bode Mayer 5 P; Tegan Malone 16 P; Miles Hettinger 13 P; Ian Hoot 3 P; Ayden Helder 2 P; Eli Klavetter 11 P; Evan Riggin 2 P; Alex Larson 8 P; Max Barnes 5 P; Mateo Anderson 2 P.

Halftime: STEW 52, AL 13.

Free throws: AL 10-15, STEW 7-11.

Three-point goals: AL na, STEW na.