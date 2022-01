Thursday area volleyball results

BIG NINE CONFERENCE

Mankato West 3, Red Wing 1

Mankato West#25#18#25#25

Red Wing#23#25#15#14

Mankato West: No stats provided.

Red Wing: Bailie Roschen 18 kills, 14 digs, 2 aces; Kayla Shelstad 9 digs; Hallie Röschen 38 assists, 15 digs, 3 blocks; Ella Nelson 4 kills, 2 digs, 1 block, 1 ace; Mara Kelly 2 kills, 1 assist, 1 dig; Brianna Tix 7 kills, 1 block; Kennedy Knopp 10 kills, 10 digs; Reese Nystuen 1 kill, 1 assist, 2 digs; Elle Brandt 1 assist, 17 digs.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Kenyon-Wanamingo 3, Goodhue 0

Kenyon-Wanamingo#25#25#25

Goodhue#23#20#16

Kenyon-Wanamingo: Rachel Ryan 14 digs; Tessa Erlandson 6 kills, 12 digs; Stella Rechtzigel 7 kills, 7 blocks; Josi Quam 21 assists; Leah Berg 8 kills.

Goodhue: Brooke Buck 3 kills, 2 digs, 4 blocks; Joslyn Carlson 3 kills, 7 digs, 3 blocks, 3 aces; Anika Schafer 3 kills, 22 assists, 6 digs, 5 aces; Madison Ferguson 12 digs; Tori Miller 6 kills, 11 digs, 2 aces; Melanie Beck 2 kills, 2 aces; Tally Stehr 1 kill; Elisabeth Gadient 6 kills, 2 assists, 11 digs, 1 block.

Byron 3, Triton 0

Byron#25#25#25

Triton#12#11#23

Byron: Sally DeCook 3 kills, 1 block; Alydia Frericks 5 digs; Clara High 2 kills, 28 assists, 9 digs, 2 blocks, 3 aces; Abigail Tramp 3 kills; Gabrielle Gartner 9 kills, 7 digs; Sophia Gartner 9 kills, 1 block, 1 ace; Alexis Nelson 3 kills, 7 digs, 2 blocks, 1 ace; Ashley Klomps 4 kills; Finnley Klunder 2 kills; Lauren Fjerstad 7 digs, 1 ace; Makana Schroeder 3 kills, 13 digs; Serena Crawford 2 kills.

Triton: Keara Ross 6 digs; Cameron Vermilyea 5 kills, 9 assists, 8 digs, 3 aces; Emma Ogren 4 kills, 1 block; Kyla Smith 2 kills, 9 assists, 7 digs, 1 block; Elliot Noble 8 digs; Sereniti Shumaker 3 kills, 8 digs.

Kasson-Mantorville 3, Lake City 1

Kasson-Mantorville#22#25#25#25

Lake City#25#13#22#21

Kasson-Mantorville: Cate Wanous 14 digs; Annika Larson 18 kills, 10 digs; Maddie Converwe 43 assists, 16 digs; Whittney Deno 11 kills, 12 digs.

Lake City: Natalie Bremer 10 kills; Emma Narum 12 assists; Ella Matzke 17 assists, 13 digs.

Notes: K-M is 1-0 and Lake City is 0-2.

THREE RIVERS CONFERENCE

Chatfield 3, Plainview Elgin Millville 0

Plainview Elgin Millville#17#15#18

Chatfield#25#25#25

Plainview Elgin Millville: No stats provided.

Chatfield: Devann Clemens 12 assists, 4 digs; Sydney Allen 10 assists; Jaiden Zimmerman 5 digs; Jaelyn LaPlante 4 kills; Harper Goldsmith 3 assists, 3 digs; Zayda Priebe 12 kills, 3 digs, 4 blocks, 2 aces; Shelby Nolan 5 digs; Peyton Berg 8 kills, 7 digs, 4 aces; Ann Borgen 3 digs.

Rushford-Peterson 3, St. Charles 0

Rushford-Peterson#25#25#25

St. Charles#11#19#23

Rushford-Peterson: Emarie Jacobson 4 kills, 5 digs, 2 blocks; Aviana Anderson-Ingram 4 kills, 12 digs; Isabelle Kahoun 16 assists, 7 digs; Hannah Ronnenberg 3 kills, 2 assists, 12 digs, 1 block, 3 aces; Tayler Helgemoe 1 block; Linsey Meyer 1 kill; Ellyson Malone 1 kill, 2 assists, 7 digs; Kaylee Ruberg 11 kills, 1 block, 5 aces; Josie Brown 1 ace; Isabella Eide 1 kill.

St. Charles: Madison Small 14 digs; Lauryn Deiger 8 kills, 13 digs, 3 aces; Eva Anderson 21 assists; NIa McGuire 9 kills, 2 blocks; Adilyn Karlen 7 kills, 3 blocks.

Notes: St. Charles is 0-1 overall and conference Rushford is 2-0 overall and conference.

Lewiston-Altura 3, Wabasha-Kellogg 0

Lewiston-Altura#25#25#25

Wabasha-Kellogg#22#21#14

Lewiston-Altura: Tanner Reed 13 digs; Anna Hennessy 13 kills, 16 digs, 4 blocks; Raeana Kennedy 3 aces.

Wabasha-Kellogg: Sophie Graner 7 kills, 13 assists, 9 digs, 1 block; Ileana DeAngel 8 digs; Talia Miller 1 kill, 1 block; Kaylie Vold 2 kills; Megan Solberg 7 kills, 4 digs; Emma Johnson 3 kills, 14 digs; Klaire Johnson 10 digs; Ella Lineweaver 14 digs.

Fillmore Central 3, Dover-Eyota 1

Fillmore Central#17#25#25#25

Dover-Eyota#25#14#17#15

Fillmore Central: Marissa Topness 4 digs, 5 aces; Kyla Hellickson 22 digs, 2 aces; Kendyl Kraling 4 digs; Abby Bothun 6 kills, 5 digs, 2 blocks; Regan Hanson 4 kills, .5 block; Lauren Mensink 3 kills, 30 assists, 8 digs, .5 block, 2 aces; Emma Illg 3 kills, 1.5 blocks; Kammry Broadwater 14 kills, 8 digs, .5 block; Alyssa Britton 4 kills, 1 dig, 2 blocks, 2 aces.

Dover-Eyota: No stats provided.

Caledonia 3, La Crescent 0

La Crescent#18#18#10

Caledonia#25#25#25

La Crescent: Kennedy Hill 7 kills; Abbi Ernster 5 kills; Said Dammen 8 digs; Sam Fabian 2 aces; Kinlee Grattan 14 assists, 17 digs.

Caledonia: Logan Koepke 9 kills, 11 digs, 2 aces; Emme Kittleson 14 digs, 2 aces; Sadie Treptow 3 blocks; Jovial King 23 assists; Grace Myhre 4 kills, 2 aces; Paige Klug 6 kills, 8 digs.

Notes: Caledonia is 4-0 overall, 2-0 Three Rivers; La Crescent is 0-2 overall and in the conference.

SOUTHEAST CONFERENCE

Mabel-Canton 3, Lanesboro 0

Mabel-Canton#25#25#26

Lanesboro#16#22#24

Mabel-Canton: Sahara Morken 28 assists, 4 aces; MaKenzie Kelly 16 digs, 2 aces; Sophie Morken 11 kills, 13 digs, 3 aces; Saijal Slafter 5 kills; Molly Lee 5 kills, 12 digs, 3 aces; Kinley Soiney 4 kills, 3 blocks; Emily Carolan 6 kills.

Lanesboro: Malia Tessum 35 digs; Lynsey Ruen 6 kills; Skyler Check 2 aces; Jessie Schreiber 5 kills; Ella Cambern 34 assists, 16 digs; Kaci Ruen 18 kills.

Notes: Lanesboro falls to 2-1.

Houston 3, Schaeffer Academy 0

Schaeffer Academy#20#21#21

Houston#25#25#25

Schaeffer Academy: Sarah Augeson 3 kills; Lydia Montalvo 6 kills, 7 aces; Kate Friese 7 kills, 3 aces; Ashley Homme 3 kills; Thea Bothun 1 block; Blythe Morgan 17 assists.

Houston: Calley Colsch 1 ace; Sydney Torgerson 5 kills, 3 assists, 3 digs, 2 blocks, 2 aces; Lilly Carr 8 assists, 1 dig, 1 ace; Priya Kingsley 1 kill, 2 digs, 1 block, 1 ace; Violet Srock 1 block; Emily Botcher 3 kills, 1 assist, 1 dig, 1 block, 2 aces; Jaden Woodard 8 kills, 3 assists, 2 digs, 1 ace.

Glenville-Emmons 3, Southland 2

Southland#26#15#25#25#11

Glenville-Emmons#28#25#23#22#15

Southland: Bailey Johnson 12 kills, 21 digs, 3 blocks, 3 aces; Nora Schmitz 4 kills, 17 digs, 3 aces; Hattie Wiste 7 kills, 28 digs.

Glenville-Emmons: Gracie Dahlum 2 kills, 22 assists, 10 digs, 6 aces; Lauren Heskett 13 kills, 15 digs, 2 blocks, 5 aces; Rachel Heskett 6 kills, 13 digs, 2 blocks, 1 ace; Myah Anderson 9 kills, 1 assist, 13 digs, 5 aces.

Notes: Glenville Emmons is 1-1 in the SEC and overall. Southland is 0-2 overall and in the SEC.

GOPHER CONFERENCE

Tri-City United 3, Blooming Prairie 1

Blooming Prairie#19#25#28#15

Tri-City United#25#10#30#25

Blooming Prairie: Abby Hefling 12 kills, 1 ace; Josie Hoffman 2 kills, 3 aces; Lexi Steckelberg 14 assists, 2 digs, 1 ace; Macy Lembke 16 assists, 1 ace; Sierra Larson 13 kills, 2 aces.

Tri-City United: No stats provided.

NON-CONFERENCE

Zumbrota-Mazeppa 3, Medford 1

Medford#14#25#18#18

Zumbrota-Mazeppa#25#18#25#25

Medford: No stats provided.

Zumbrota-Mazeppa: Lola Wagner 1 kill, 3 assists, 14 digs; Cora Ohm 4 blocks; Megan Jasperson 15 digs; Torey Stencel 8 assists, 10 digs, 2 aces; Rylee Nelson 10 kills, 25 assists, 8 digs, 5 blocks, 2 aces; Rianne Buck 5 digs, 1 ace; Addie Voxland 7 kills, 1 assist, 5 digs, 2 blocks; Megan Schoenfelder 8 kills, 1 assist, 3 digs, 3 blocks, 2 aces; Natalie Dykes 6 kills, 2 blocks; Lilly Mehrkens 11 kills, 4 blocks.

Notes: Z-M improves to 4-0.