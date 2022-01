Thursday's area boys basketball results

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron 55, Pine Island 50

BYRON (55)

Caden Christenson 2 P; Reid Bielen 6 P, 2 3-PT; Matt Frigaard 6 P, 2 3-PT; Tyler Connelly 14 P, 1 3-PT; Trent DeCook 6 P, 1 3-PT; James Durst 6 P; Jaxon Marine 12 P; Nick Netzke 3 P.

PINE ISLAND (50)

Will Bulau 12 P, 2 3-PT; Matt Horkey 4 P; Nick Bauer 17 P, 4 3-PT; Johnny Bauer 4 P; Riley Kuehl 13 P.

Halftime: BYR 28, PI 27.

Free throws: BYR 13-23, PI 4-9.

Three-point goals: BYR 6, PI 6.

Notes: Byron improves to 4-0; PI is 0-2.

Kasson-Mantorville 54, Lourdes 38

LOURDES (38)

Nathan Renier 2 P; Luke Bigler 7 P, 2 3-PT; Aidan Jahns 10 P; Dillung Kullang 3 P; Sam Theobald 4 P; Nick Bowron 6 P; Parker Dunham 6 P, 1 3-PT.

KASSON-MANTORVILLE (54)

Jordan Klepel 9 P, 1 3-PT; Camden Holecek 19 P, 3 3-PT; Mason Flom 8 P; Jake Hallstrom 6 P; Easton Suess 6 P; Ethan Lee 6 P, 1 3-PT.

Halftime: KM 29, LOUR 21.

Free throws: LOUR 5-9, KM 11-13.

Three-point goals: LOUR 3, KM 5.

Goodhue 66, Cannon Falls 47

GOODHUE (66)

Justin Buck 4 P; Will Opsahl 12 P, 1 3-PT; Tyson Christensen 7 P; Adam Poncelet 17 P, 3 3-PT; Dayne Wojcik 15 P; John Collins 11 P, 1 3-PT.

CANNON FALLS (47)

Dylan Banks 4 P; Noah Blanchard 2 P; Jacob Wulf 18 P; Aiden Johnson 3 P, 1 3-PT; Tyler Johnston 6 P; Jadan Winchell 12 P, 4 3-PT; Bennett Lochner 2 P.

Halftime: GOOD 31, CF 26.

Free throws: GOOD 7-10, CF 0-2.

Three-point goals: GOOD 5, CF 5.

Stewartville 65, Lake City 61

LAKE CITY (61)

Hunter Lorenson 8 P; Carson Matzke 0 P; Keegan Ryan 15 P; Justin Wohlers 21 P; Ryan Heise 17 P.

STEWARTVILLE (65)

Parker Wangen 8 P, 2 3-PT; Henry Tschetter 19 P, 1 3-PT; Brady Pickett 3 P; Bode Mayer 10 P, 1 3-PT; Tegan Malone 4 P; Miles Hettinger 10 P; Ayden Helder 9 P; Alex Larson 2 P.

Halftime: STEW 31, LC 18.

Free throws: LC 9-17, STEW 13-22.

Three-point goals: LC 0, STEW 4.

Notes: Stewartville improved to 3-0 overall; Lake City is 1-1.

NON-CONFERENCE

Lewiston-Altura 76, Triton 60

LEWISTON-ALTURA (76)

Zac Villafan 8 P, 1 3-PT; Collin Bonow 16 P, 4 3-PT; Kyle Fredrickson 18 P, 2 3-PT; Mason Sikkink 2 P; Thomas Menk 29 P, 3 3-PT; Michael Plass 2 P.

TRITON (60)

Treyton Sackett 3 P, 1 3-PT; Noah Thomas 15 P, 3 3-PT; Owen Petersohn 10 P, 1 3-PT; Boe Munnikhuysen 3 P; Weston Thomas 5 P, 1 3-PT; Braxton Munnikhuysen 16 P; Matt Roussopoulos 7 P; Scott Nolan 1 P.

Halftime: LA 37, TRI 25.

Free throws: LA 16-21, TRI 6-12.

Notes: L-A is 2-0 overall.

Rushford-Peterson 51, Hayfield 47

HAYFIELD (47)

Zander Jacobson 6 P; Easton Fritcher 10 P; Isaac Matti 8 P; Ethan Pack 17 P; Kobe Foster 6 P.

RUSHFORD-PETERSON (51)

Malachi Bunke 7 P; Grady Hengel 10 P; Andrew Hoiness 2 P; Dawson Bunke 4 P; Sampson Wilkemeyer 2 P; Logan Skalet 2 P; Justin Ruberg 24 P.

Halftime: NA .

Free throws: NA.

Three-point goals: NA.

Notes: Hayfield is ranked No. 1 in Class A and the defending Class A state champion.

Grand Meadow 59, Randolph 54

GRAND MEADOW (59)

Taylor Glynn 22 P, 1 3-PT; Connor Munson 3 P; Jacob Kerrins 8 P, 2 3-PT; Jace Kraft 18 P, 2 3-PT; Roman Warmka 8 P, 1 3-PT.

RANDOLPH (54)

Nathan Weckop 1 P; Jacob Weckop 8 P, 2 3-PT; Quinn Sabila 7 P, 2 3-PT; Jack Hines 6 P, 2 3-PT; Mason Lorenzen 5 P, 1 3-PT; Tyson Cooreman 15 P, 2 3-PT; Clay Nielsen 12 P.

Halftime: RAND 33, GM 30.

Free throws: GM 13-18, RAND 6-12.

Three-point goals: GM 6, RAND 9.

Kingsland 61, St. Charles 37

KINGSLAND (61)

Walker Erdman 12 P, 2 3-PT; Kaden Rath 7 P, 1 3-PT; Ayden Howard 4 P; Acelee Kohn 2 P; Jayden Brink 21 P, 5 3-PT; Cole Kruegel 1 P; Sebestion Jakobsen 2 P; Nick Fetterly 2 P; James Howard 4 P; Mason Kolling 4 P; Garrison Hubka 2 P.

ST. CHARLES (37)

Owen Maloney 8 P; Payton Olson 3 P; Mason Apse 9 P, 3 3-PT; Sawyer Roessler 3 P, 1 3-PT; Dom Matthews 5 P, 1 3-PT; Ben Krohse 5 P; Tyson Matzke 3 P.

Halftime: KING 37, STC 14.

Free throws: KING 13-15, STC 4-14.

Three-point goals: KING 8, STC 5.