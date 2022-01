Thursday's area girls basketball results

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron 69, Lake City 56

LAKE CITY (56)

Paige West 5 P, 1 3-PT; Natalie Bremer 23 P, 1 3-PT; Ella Matzke 6 P, 2 3-PT; Mahli Benjamin 12 P, 3 3-PT; Mya Shones 10 P.

BYRON (69)

Aubrey Akervik 10 P; Paige Halder 6 P; Alexis Nelson 3 P; Makana Schroeder 10 P; Jaiden Simon 6 P; Rylie Schnell 9 P, 1 3-PT; Emma Stork 5 P, 1 3-PT; Kendra Harvey 20 P, 3 3-PT.

Halftime: BYR 25, LC 24.

Free throws: LC 9-19, BYR 16-22.

Three-point goals: LC 7, BYR 5.

BIG NINE CONFERENCE

Northfield 77, Faribault 43

FARIBAULT (43)

Aubrey Filan 5 P; Isabel Herda 12 P; Hailey Reuvers 12 P; Halle Rice 2 P; Jamie Adamek 2 P; Rylee Sietsema 10 P.

NORTHFIELD (77)

Lucy Menssen 5 P; Samantha Ims 13 P; Marie Labenski 13 P; Anni Quaas 5 P; Kat Organ 3 P; Ryann Eddy 10 P; Izzy Balvin 7 P; Cora McBroom 6 P; Grace Mostad 5 P; Ambert Mahal 2 P; Abbie Thompson 2 P; Tatum Sawyer 4 P; Kate Sand 2 P.

Halftime: NFLD 42, FAR 21.

Free throws: FAR 10-18, NFLD 18-26.

Three-point goals: FAR 0, NFLD 0.

NON-CONFERENCE

La Crescent-Hokah 35, Cannon Falls 34

LA CRESCENT-HOKAH (35)

Cali Esser 7 P, 1 3-PT; Kinlee Grattan 5 P; Molly Bills 17 P, 3 3-PT; Kelsey Kiesau 2 P; Emma Stavenau 4 P.

CANNON FALLS (34)

Erin Kremers 1 P; Madi Burr 5 P; Jaci Wincell 28 P, 1 3-PT.

Halftime: CF 19, LAC 11.

Free throws: LAC 11-22, CF 5-10.

Three-point goals: LAC 4, CF 1.

Notes: La Crescent-Hokah improves to 1-1 and Cannon Falls falls to 1-1.