Thursday's area volleyball results
A scoreboard of area volleyball matches.
BIG NINE CONFERENCE
Northfield 3, Austin 0
Northfield#25#25#25
Austin#12#10#13
Northfield: No stats submitted.
Austin: Kennedy Bell 2 kills, 13 digs; Peyton Manahan 3 kills, 8 digs; Thwol Othow 3 kills, 2 blocks; Joy Deng 2 kills, 4 blocks.
Red Wing 3, Faribault 2
Faribault#17#14#25#26#13
Red Wing#25#25#23#24#15
Faribault: No stats submitted.
Red Wing: Bailie Roschen 31 kills, 16 digs, 1 block, 3 aces; Mayzee Thorson 1 dig; Kayla Shelstad 20 digs, 1 ace; Hallie Röschen 5 kills, 50 assists, 16 digs, 2 blocks, 1 ace; Ella Nelson 11 kills, 3 digs, 1 block, 1 ace; Mara Kelly 2 kills, 3 assists; Brianna Tix 3 kills, 3 blocks; Kennedy Knopp 15 kills, 3 assists, 19 digs; Reese Nystuen 1 assist, 1 dig; Elle Brandt 1 assist, 24 digs, 2 aces.
SOUTHEAST CONFERENCE
Mabel-Canton 3, Houston 0
Mabel-Canton#25#25#25
Houston#11#15#9
Mabel-Canton: Sahara Morken 35 assists; Sophie Morken 8 kills; Saijal Slafter 12 kills; Molly Lee 8 kills; Kinley Soiney 6 kills; Emily Carolan 7 kills.
Houston: Sydney Torgerson 5 kills, 4 blocks; Lilly Carr 11 assists, 10 digs; Priya Kingsley 8 digs; Emily Botcher 4 kills, 9 digs; Jaden Woodard 2 aces.
GOPHER CONFERENCE
NRHEG 3, Blooming Prairie 1
Blooming Prairie#26#20#16#19
NRHEG#24#25#25#25
Blooming Prairie: Abby Hefling 7 kills, 2 blocks; Anna Pauly 4 kills, 2 digs, 2 blocks; Haven Carlson 8 kills, 4 digs, 6 blocks, 1 ace; Josie Hoffman 2 kills, 11 digs, 2 aces; Lexi Steckelberg 9 kills, 3 digs, 1 ace; Macy Lembke 1 kill, 9 assists, 14 digs, 2 aces; Madi Lea 12 digs; Grace Krejci 3 kills, 11 digs.
NRHEG: No stats submitted.
NON-CONFERENCE
Goodhue 3, Dover-Eyota 0
Goodhue#25#25#25
Dover-Eyota#17#8#22
Goodhue: Joslyn Carlson 9 kills, 10 digs, 2 blocks; Anika Schafer 28 assists; Tori Miller 9 kills, 8 digs; Brooke Ryan 5 blocks.
Dover-Eyota: Izzy Aeschlimann 6 kills; Sophie Andring 14 kills, 14 digs, 1 block, 1 ace; Ava McCready 20 assists, 2 aces.
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Lake City 3, Plainview Elgin Millville 0
Plainview Elgin Millville#11#10#18
Lake City#25#25#25
Plainview Elgin Millville: Peyton LaRocque 7 kills; Jayden Rucinski 17 assists; Kat MacPherson 7 digs; Lauren Rott 10 kills.
Lake City: Natalie Bremer 11 kills; Ava Brunn 8 kills; Mya Shones 7 kills, 4 blocks; Ella Matzke 15 assists.
Pine Island 3, St. Charles 0
Pine Island#25#25#25
St. Charles#14#20#9
Pine Island: Reese Koenen 4 kills, 2.5 blocks; Taylor Koenen 6 kills, 9 digs; Paige Yetzer 2 kills, 22 assists; Kiley Passow 5 kills, 6 digs, 2 blocks, 4 aces; Simone Kabat 10 kills, 7 digs.
St. Charles: Lauryn Deiger 5 kills, 10 digs; Eva Anderson 20 digs; NIa McGuire 5 kills, 3 aces; Adilyn Karlen 5 kills.
Stewartville 3, Fillmore Central 0
Stewartville#25#25#25
Fillmore Central#16#22#16
Stewartville: Alyssa Ruffridge 2 aces; Allie Elliott 11 kills, 2 assists, 11 digs, 6 aces; Emily Lamb 7 digs; Anni Welch 3 assists; Erica Lamb 7 kills; Peyton Krause 5 kills, 1 block; Avery Spencer 1 block; Hilary Minnich 20 assists, 3 aces; Meghan Urban 2 assists, 2 aces.
Fillmore Central: Marissa Topness 6 digs, 1 ace; Kyla Hellickson 1 kill, 1 assist, 12 digs, 3 aces; Kendyl Kraling 3 digs; Abby Bothun 4 kills, 15 digs; Regan Hanson 8 kills, 4 digs; Lauren Mensink 2 kills, 19 assists, 8 digs, 1 block; Kammry Broadwater 5 kills, 9 digs; Alyssa Britton 3 kills, 5 digs, 1.5 blocks; Madison Simon 2 kills, 1 dig.