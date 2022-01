Thursday's area volleyball section results

SECTION 1AA

SECOND ROUND

Cannon Falls 3, Blooming Prairie 0

Blooming Prairie#9#14#20

Cannon Falls#25#25#25

No. 17 Blooming Prairie: No stats provided.

No. 1 Cannon Falls: Jaci Winchell 2 kills, 28 assists; Halle Hustad 7 kills, 2 blocks, 2 aces; Ashlyn Sjoquist 3 aces; Mattison Baird 2 digs; Bree Robinson 6 digs, 2 aces; Lauren Johnson 4 kills, 6 digs, 3 aces; Madison Burr 11 kills, 3 digs, 3 blocks, 1 ace; Elle Lind 4 kills, 1 block; Rachael Miller 1 block; Kallie Johnson 3 assists; Karsyn Winchell 3 kills, 1 ace; Abby Meyers 2 assists.

Goodhue 3, Dover-Eyota 0

Dover-Eyota#16#17#22

Goodhue#25#25#25

No. 10 Dover-Eyota: Kaylee Smith 5 digs; Izzy Aeschlimann 6 digs, 3 aces; Madi Mullikin 3 kills; Sophie Andring 8 kills, 14 digs; Olivia Riley 6 kills, 6 digs; Taryn Bany 19 assists; Layne Dessner 2 aces.

No. 7 Goodhue: Brooke Buck 5 kills, 3 blocks, 2 aces; Joslyn Carlson 6 kills, 13 digs, 2 aces; Anika Schafer 27 assists, 12 digs, 2 aces; Tori Miller 15 kills, 16 digs, 4 aces; Melanie Beck 3 aces; Tally Stehr 1 ace; Elisabeth Gadient 2 kills, 5 aces.

Zumbrota-Mazeppa 3, Triton 0

Triton#20#12#18

Zumbrota-Mazeppa#25#25#25

No. 15 Triton: Keara Ross 9 digs, 1 ace; Cameron Vermilyea 6 kills, 16 assists, 9 digs, 3 blocks; Emma Ogren 3 digs, 1 block; Kyla Smith 5 kills; MacKenzie Geers 5 kills, 4 digs; Ariana Wenner 2 kills, 2 assists, 2 digs, 3 blocks; Elliot Noble 10 digs, 1 ace; Mariah Busch 2 assists, 5 digs; Sereniti Shumaker 4 kills, 1 block, 2 aces; Mariana Castaneda 15 digs.

No. 2 Zumbrota-Mazeppa: Lola Wagner 3 assists, 14 digs, 1 ace; Cora Ohm 2 kills, 1 assist, 1 dig, 2 blocks; Ally Beckman 2 kills, 1 dig; Megan Jasperson 9 digs, 3 aces; Torey Stencel 15 assists, 4 digs; Rylee Nelson 14 kills, 15 assists, 8 digs, 2 blocks; Rianne Buck 6 digs; Katie Keach 1 ace; Addie Voxland 5 kills, 1 dig; Megan Schoenfelder 3 kills, 2 blocks; Natalie Dykes 11 kills, 2 blocks; Lilly Mehrkens 3 kills, 2 digs.

Lake City 3, Plainview Elgin Millville 1

Plainview Elgin Millville#27#16#22#13

Lake City#25#25#25#25

No. 13 Plainview Elgin Millville: Lauren Rott 7 kills, 6 blocks, 3 aces; Kate Heyn 9 assists, 8 digs; Kaylee Peter 13 assists; Teagan Hansen 6 kills, 17 digs, 2 aces.

No. 4 Lake City: Natalie Bremer 14 kills, 11 digs; Ava Brunn 14 kills, 5 aces; Emma Narum 21 assists; Ella Matzke 18 assists.

Chatfield 3, Winona Cotter 1

Winona Cotter#17#22#25#13

Chatfield#25#25#16#25

No. 11 Winona Cotter: Andie Teske 17 assists, 11 digs; Olivia Blumers 10 kills, 10 digs, 3 blocks; Alison French 16 digs, 1 ace.

No. 6 Chatfield: Devann Clemens 17 assists, 8 digs; Sydney Allen 13 assists, 8 digs; Jaelyn LaPlante 8 kills, 6 digs; Kara Goetzinger 5 blocks; Harper Goldsmith 9 digs, 2 aces; Zayda Priebe 15 kills, 8 blocks, 3 aces; Kennedie Schmaltz 5 kills, 6 digs, 2 blocks; Shelby Nolan 7 digs; Peyton Berg 5 kills, 18 digs.

Notes: Chatfield improves to 18-9.

Caledonia 3, La Crescent-Hokah 0

La Crescent-Hokah#10#20#17

Caledonia#25#25#25

No. 14 La Crescent-Hokah: Kennedy Hill 4 kills, 4 digs; Kelsey Kiesau 2 kills; Lauren Johnson 6 digs, 1 ace; Abbi Ernster 4 kills; Said Dammen 1 ace; Meghan Steffes 12 digs, 1 ace; Sam Fabian 2 blocks; Jenna Langen 2 kills; Kinlee Grattan 8 digs.

NO. 3 Caledonia: Logan Koepke 14 kills, 18 digs; Emme Kittleson 16 digs, 2 aces; Sadie Treptow 5 kills, 3 blocks; Jovial King 22 assists, 3 aces; Brianna Stemper 11 digs; Grace Myhre 5 kills, 4 blocks; Paige Klug 3 blocks; Emma Rommes 10 assists.

Notes: Caledonia improves to 21-8.

Pine Island 3, Lewiston-Altura 2

Pine Island#15#25#17#26#15

Lewiston-Altura#25#21#25#24#12

No. 9 Pine Island: Paige Yetzer 5 kills, 34 assists, 10 digs, 1 ace; Kiley Passow 11 kills, 12 digs, 2.5 blocks, 1 ace; Nora Bergner 10 digs, 8 blocks; Simone Kabat 15 digs, 10 blocks, 1.5 aces.

No. 8 Lewiston-Altura: Elise Sommer 22 assists, 19 digs; Tanner Reed 10 kills; Madison Oslie 18 digs; Anna Hennessy 16 kills, 4 blocks, 5 aces; Khloe Merrill 3 blocks.

SECTION 1A

SECOND ROUND

Kenyon-Wanamingo 3, Glenville-Emmons 0

Glenville-Emmons#8#9#9

Kenyon-Wanamingo#25#25#25

No. 14 Glenville-Emmons: Gracie Dahlum 3 assists, 1 ace; Lauren Heskett 3 kills; Emma Lorenzen 3 kills; Hailey Pater 1 kill, 1 assist, 1 ace; Myah Anderson 2 kills, 2 assists, 2 digs; Taylor Hornberger 2 digs.

No. 3 Kenyon-Wanamingo: Rachel Ryan 3 digs, 1 ace; Tessa Erlandson 8 kills, 11 digs, 3 aces; Stella Rechtzigel 8 kills, 1 assist, 1 dig, 4 blocks; Julia Dahl 7 kills, 1 assist, 12 digs, 1 ace; Josie Flom 1 dig; Norah Rechtzigel 2 kills, 2 blocks; Rachel Nesseth 1 dig; Leah Berg 8 kills, 4 digs, 1 block, 4 aces; Sidney Majerus 2 digs; Carmen Nerison 30 assists, 3 digs, 1 block, 7 aces.

Spring Grove 3, Kingsland 0

Kingsland#20#14#14

Spring Grove#25#25#25

No. 13 Kingsland: No stats submitted.

No. 4 Spring Grove: Lydia Solum 6 kills; Rachel Normann 30 assists, 11 digs, 2 aces; Kenadee Gerard 13 kills; Addyson McHugh 13 kills, 14 digs, 4 aces; Julia Halverson 10 digs; Maggie Lile 18 digs.

Fillmore Central 3, Wabasha-Kellogg 0

Wabasha-Kellogg#11#14#19

Fillmore Central#25#25#25

No. 12 Wabasha-Kellogg: Sophie Graner 6 kills, 4 assists; Ileana DeAngel 11 assists, 1 ace; Kaylie Vold 4 kills, 1 ace; Jacqueline Avilez 1 block, 1 ace; Ella Lineweaver 1 ace.

No. 5 Fillmore Central: Marissa Topness 3 digs, 1 ace; Kyla Hellickson 2 assists, 11 digs, 2 aces; Kendyl Kraling 5 digs; Abby Bothun 7 kills, 12 digs, 1 block, 3 aces; Regan Hanson 5 kills, 2 digs, .5 block, 1 ace; Lauren Mensink 3 kills, 18 assists, 10 digs, 2 blocks, 1 ace; Kammry Broadwater 9 kills, 4 digs, 1.5 blocks; Alyssa Britton 3 kills, 1 block; Madison Simon 2 kills, 1 block.

Notes: Sophie Graner picked up her 1,000th career set assist for W-K in the loss.

Mabel-Canton 3, Randolph 1

Randolph#25#7#11#10

Mabel-Canton#16#25#25#25

Randolph: No stats submitted.

Mabel-Canton: Sahara Morken 35 assists, 10 digs; MaKenzie Kelly 10 digs, 4 aces; Sophie Morken 10 kills; Saijal Slafter 11 kills; Molly Lee 4 aces; Kinley Soiney 7 kills, 2 blocks; Emily Carolan 8 kills.

Notes: M-C is 29-4.

Hayfield 3, Lanesboro 1

Lanesboro#17#20#25#21

Hayfield#25#25#18#25

No. 10 Lanesboro: No stats submitted.

No. 7 Hayfield: McKenna Chick 3 assists, 28 digs; Haeven Skjervem 6 kills, 14 digs, 2 blocks, 3 aces; Reese Bauman 11 kills, 4 blocks; Natalee Heydt 4 kills, 3 digs; Autumn Bjornson 8 kills, 9 digs; Allison Meier 5 kills, 1 block; Ava Carney 7 digs, 2 aces; Sydney Risius 12 assists, 10 digs, 1 ace; Anna Bamlet 14 assists, 4 digs; Natalie Beaver 8 kills, 2 digs, 2 blocks.

Rushford-Peterson 3, Grand Meadow 2

Rushford-Peterson#21#25#25#12#15

Grand Meadow#25#19#16#25#9

No. 9 Rushford-Peterson: No stats submitted.

No. 8 Grand Meadow: Sydney Cotten 24 digs; Kendyl Queensand 9 kills, 2 blocks, 3 aces; Anna Oehlke 7 kills, 22 digs; Emma Grafe 6 kills, 21 digs; River Landers 14 kills, 3 blocks, 2 aces; Lauren Queensland 20 digs.