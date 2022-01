Thursday's wrestling results

BIG NINE CONFERENCE

Austin Triangular

Austin 48, Winona 24

106 — Kit Shar (Austin) pinned Josh Miller. 113 — double forfeit

120 — Max May (Winona) won by Forfeit. 126 — Por Htoo (Austin) pinned Brady Jonsgaard. 132 —Lathan Wilson (Austin) pinned Owen Allred. 138 — Mark Tamke (Austin) pinned Mike Smith

145 — Logan Henningson (Winona) pinned Jordan Salinas. 152 — Rylan Clark (Austin) pinned Jullen Vinson-Audetat. 160 — Sam Oelfke (Austin) won by forfeit. 170 — Peyton Hoff (Winona) pinned Garrin Wilson. 182 — Brenan Winkels (Austin) pinned Camryn Sense. 195 — Double Forfeit. 220 — Mason Callahan (Austin) pinned Mason Krage. 285 — Andre Johnson (Winona) win by foreit.

Austin 66, Northfield 13

160 — Sam Oelfke (Austin) maj. dec. Colin Staab 12-0.

182 — Brenan Winkels (Austin) dec. Ryan Kyper 5-1.

195 — Mason Callahan (Austin) pinned Quinn Ertz.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Goodhue 42, Cannon Falls 32

106 — Griffin Peterson (CF) won by forfeit. 113 — Ethan Albers (CF) won by forfeit. 120 — Gavin Peterson (CF) dec. Ryan Bortz 5-2. 126 — Lucas Bortz (G) dec. Calvin Singewald 8-4. 132 — Jeremiah Bien (G) pinned Jonathon Opelt 4:55. 138 — Ethan Breuer (G) pinned Lucas Freeberg 5:04. 145 — Beau Jaeger (G) won by forfeit. 152 — Maddox O'Reilly (G) won by forfeit. 160 — Preston Carlisle (CF) pinned Makae O'Reilly 2:55. 170 — Beau Zimmerman (CF) pinned Grant Reed 4:37. 182 —Jeremiah O'Reilly (G) dec. Tristan Zingler 7-1. 195 — Carsyn O'Reilly (G) pinned Teigan Baird. 220 — Cody Lohman (G) won by forfeit. 285 — Riley Keenan (CF) won by forfeit.

Notes: Cannon Falls was docked a point for unsportsmanlike conduct.

NON-CONFERENCE

GMLOS 46, Triton 36

106 — Cole Sheely (GMLO) won by forfeit. 113 — Teague Alden (GMLO) won by forfeit. 120 — Timmy Hogfeldt (GMLO) won by forfeit. 126 — James Jacobsen (GMLO) pinned Hunter Garness 1:26. 132 — Aiden Quintana (GMLO) won by forfeit. 138 — Cohen Wiste (GMLO) pinned Hunter Stark 3:21. 145 — Donavon Felten (GMLO) pinned Cole Kodada 1:57. 152 — Braxten Wiste (GMLO) maj. dec. Liam Schlichting 11-2. 160 — Owen Garness (TRI) pinned Cody Hyrkas 1:37. 170 — Brayden Rohwer (TRI) pinned Ayden Stier 1:39. 182 — Austin Scanlan (TRI) pinned Zac Gehling 3:51. 195 — Christian Schrom (TRI) pinned Rowan Sween 2:33. 220 — Grady Klankowski (TRI) won by forfeit. 285 — Corbin Giesler (TRI) pinned Lucca Sween 0:54.

Kenyon-Wanamingo 54, GMLOS 30

106 — Ryan LaCanne (KW) pinned Cole Sheely 2:17. 113 — Masyn Hanson (KW) pinnedTeague Alden 2:59. 120 — Reed Sommer (KW) pinned Timmy Hogfeldt 2:19. 126 — James Jacobsen (GMLO) pinned Myles Thompson 0:59. 132 —Aiden Quintana (GMLO) pinned Tate Miller 4:41. 138 — Cohen Wiste (GMLO) pinned Landon Trump 0:56. 145 — Donavon Felten (GMLO) pinned Austin Avery 1:44. 152 — Dillon Bartel (KW) pinned Braxten Wiste 3:57. 160: Owen Craig (KW) pinned Ayden Stier 1:24. 170 — Jaedin Johnson (KW) won by forfeit. 182: Gage Thompson (KW) pinned Zac Gehling 0:24. 195: Will Van Epps (KW) won by forfeit. 220 — Rowan Sween (GMLO) won by forfeit. 285 — Amari Stokes (KW) pinned Lucca Sween 3:59.