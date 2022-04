Track and Field results for Friday, April 22, 2022

BOYS

DEAN BISHOP INVITATIONAL

• At Austin

Team scores

Mayo 196, Century 110, Mankato East 106, Stewartville 66, Austin 55, John Marshall 52, Albert Lea 25.

Individual results

ADVERTISEMENT

(Winner; Rochester, Stewartville, Austin top three)

100 — 1. Keondre Bryant (JM) 11.20; 2. Max Comfere 11.26; 3. Michael Nicometo (JM) 11.45. 110 hurdles — 1. Cayden Holcomb (M) 15.78; 2. John Amusan (C) 15.81; 3. Carter Holcomb (M) 16.01. 200 — 1. Koendre Bryant (JM) 22.56; 2. Max Comfere (C) 22.59; 3. Michael Nocometo (JM) 23.11. 300 hurdles — 1. Damian Gerads (C) 41.96; 2. Carter Holcomb (M) 43.16. 400 — 1. Kaden Murley (A) 53.57; 2. Jack Buntrock (S) 54.76; 3. Jared Roberson (M) 54.78. 800 — 1. Tyler White (C) 2:00.16; 3. Lucas Olson (M) 2:11.49. 1,600 — 1. Isaiah Anderson (ME) 4:46.30; 2. Ryan Gwaltney (M) 4:46.93. 3,200 — 1. Isaiah Anderson (ME) 10:06.59; 2. Richard Kariuki (C) 10:11.77.

Relays

4x100 — 1. Century (Chris Garcia-Lara, John Amusan, Nathan Nelson, Max Comfere) 43.73; 2. Mayo 44.22; 3. Austin 45.30. 4x200 — 1. Mankato East 1:35.48; 2. Mayo 1:36.07; 3. Century 1:37.59. 4x400 — 1. Mayo (Ben Timmerman, Max Fande Kieft, Jared Roberson, Logan Rathke) 3:41.25; Austin 3:41.87; 3. Century 3:42.96. 4x800 — 1. Mankato East 8:59.15; 2. Mayo 9:06.17; 3. JM 9:12.69.

Field events

Discus — 1. Peyton Byrne (S) 155-4; 2. Gideon Heng (M) 127-10; 3. Torasbjorn Lunaas (S) 127-10. High jump — 1. Adam Myren (M) 6-2; 2. A’triel Terry (A) 6-0; 3. Carter Anderson (S) 6-0. Long jump — 1. Joe Walker (A) 21-3; 2. Carter Holcomb (M) 21-2; 3. Jaden Wysocki (C) 20-4. Pole vault — 1. Cayden Holcomb (M) 13-0; 2. Nathan Nelson (C) 13-0; 3. Lucas Peterson (M) 11-0. Shot put — 1. Peyton Byrne (S) 49-11; 2. Torasbjorn Lunas (S) 48-11; 3. Gideon Heng (M) 44-9. Triple jump — 1. Yaih Marial (M) 43-4 1/4; 2. Specner Pearson (M) 42-2 1/2; 3. Mawang Garang (JM) 41-9.

Complete results: https://results.wayzatatiming.com/meets/15405/events/517460/results