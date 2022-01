Tuesday's area boys basketball results

BIG NINE CONFERENCE

Austin 62, Mankato East 43

MANKATO EAST (43)

Sean Clement 5 P, 1 3-PT; Jalen Hayes 2 P; Giles Lancaster 6 P, 2 3-PT; BJ Omot 12 P; Meer Othow 2 P; Jack Pemble 8 P, 1 3-PT; Carson Schweim 6 P, 2 3-PT; Kyle Bridger 2 P.

AUSTIN (62)

Cham Okey 15 P, 3 3-PT; Othow Gari 2 P; Gage Manahan 4 P; Jack Lange 16 P, 5 3-PT; Jared Lillemon 6 P, 2 3-PT; Kaden Murley 2 P; Victor Idris 17 P, 2 3-PT.

Halftime: AUS 33, EAST 17.

Free throws: EAST 3-11, AUS 6-8.

Three-point goals: EAST 6, AUS 12.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Byron 59, Lourdes 55

LOURDES (55)

Aidan Jahns 21 P, 5 3-PT; Dillung Kullang 5 P, 1 3-PT; Sam Theobald 8 P; Nick Bowron 6 P, 1 3-PT; Kevin Adeng-Kur 2 P; Parker Dunham 13 P, 3 3-PT.

BYRON (59)

Caden Christenson 12 P, 3 3-PT; Tyler Connelly 7 P; Trent DeCook 13 P, 1 3-PT; James Durst 10 P, 1 3-PT; Jaxon Marine 15 P; Nick Netzke 2 P.

Halftime: LOUR 30, BYR 30.

Free throws: LOUR 7-10, BYR 12-24.

Three-point goals: LOUR 10, BYR 5.

THREE RIVERS CONFERENCE

Rushford-Peterson 61, Fillmore Central 44

FILLMORE CENTRAL (44)

Jake Fishbaugher 16 P; Luke Hellickson 2 P; Chase Christianson 2 P; Jayce Kiehne 9 P; Bryce Corson 8 P; Will Parker 2 P; Gunner Benson 5 P.

RUSHFORD-PETERSON (61)

Malachi Bunke 17 P; Grady Hengel 6 P; Dawson Bunke 6 P; Sampson Wilkemeyer 3 P; Logan Skalet 3 P; Justin Ruberg 21 P; Riley Tesch 3 P; Carson Thompson 2 P.

Notes: R-P's Justin Ruberg scores his 1,000th career point during the game.

Lewiston-Altura 72, Wabasha-Kellogg 40

LEWISTON-ALTURA (72)

Jaystin Dungy 3 P, 1 3-PT; Zac Villafan 4 P; Collin Bonow 8 P; Kyle Fredrickson 18 P, 1 3-PT; Michael Heimermann 3 P, 1 3-PT; Mason Sikkink 10 P, 2 3-PT; Thomas Menk 21 P, 1 3-PT; Michael Plass 3 P, 1 3-PT; Matthew Schell 2 P.

WABASHA-KELLOGG (40)

Parker Springer 5 P, 1 3-PT; Oscar Fries 7 P; Owen Kallstrom 9 P, 1 3-PT; Aiden Arens 1 P; Adam Dunagan 9 P; Henry Meyer 9 P, 1 3-PT.

Halftime: LA 41, WK 18.

Free throws: LA 6-15, WK 7-16.

Three-point goals: LA 7, WK 3.

La Crescent-Hokah 73, Winona Cotter 36

WINONA COTTER (36)

AB Kamara 6 P, 1 3-PT; Luke Gardner 11 P, 1 3-PT; Damon Syrmopoulos 2 P; Carson Roeder 5 P, 1 3-PT; Vanya Schultz 2 P; Bobby Sandcorck 2 P; Tate Gilbertson 8 P.

LA CRESCENT-HOKAH (73)

Gunnar Esser 1 P; Mason Einerwold 14 P; Brady Grupa 5 P, 1 3-PT; Parker McQuin 7 P, 1 3-PT; Zack Bentzen 7 P, 1 3-PT; Cam Manske 3 P, 1 3-PT; Carson Reider 9 P; Carter Todd 12 P; Elliott Bauer 7 P, 1 3-PT; Owen Bentzen 8 P.

Halftime: LAC 30, COTT 21.

Free throws: COTT 7-12, LAC 20-27.

Three-point goals: COTT 3, LAC 5.

Notes: La Crescent-Hokah improves to 2-0, 1-0 Three Rivers Conference.

Caledonia 67, Onalaska 56

ONALASKA (56)

Skemp 20 P, 4 3-PT; T. J. Stuttley 15 P, 0 3-PT; M. Skemp 11 P, 1 3-PT; Odom 10 P, 1 3-PT.

CALEDONIA (67)

Eli King 19 P, 1 3-PT; Lewis Doyle 2 P, 0 3-PT; Jackson Koepke 13 P, 3 3-PT; Austin Meyer 2 P, 0 3-PT; Ja’shon Simpson 17 P, 0 3-PT; Brett Schultz 4 P, 0 3-PT; Thane Meiners 10 P, 1 3-PT.

Halftime: CAL 31, Ona 22.

Free throws: Ona 12-20, CAL 12-19.

Three-point goals: Ona 6, CAL 5.

SOUTHEAST CONFERENCE

Lanesboro 52, Mabel-Canton 41

MABEL-CANTON (41)

Jordan Larson 11 P, 3 3-PT; Tyler Larson 10 P; Jameson Tollefsrud 2 P; Cayden Tollefsrud 9 P, 1 3-PT; Alex Arneson 9 P.

LANESBORO (52)

Reece Benson 8 P, 2 3-PT; John Prestemon 17 P; Mason Howard 13 P, 3 3-PT; Parker Storhoff 12 P, 1 3-PT; Logan Torgerson 2 P.

Halftime: LANE 27, MC 21.

Free throws: MC 5-10, LANE 6-12.

Three-point goals: MC 4, LANE 6.

Spring Grove 71, Houston 22

HOUSTON (22)

Tanner Kubitz 2 P; Kenneth Grupe 5 P; Aydan Florin 1 P; Zach Olson 14 P, 4 3-PT.

SPRING GROVE (71)

Caleb Griffin 3 P, 1 3-PT; Isaac Nerstad 6 P, 2 3-PT; Tysen Grinde 18 P, 2 3-PT; Hunter Holland 3 P; Ethan Crouch 2 P; Logan Brumm 9 P, 1 3-PT; Jacob Olerud 2 P; Jaxon Strinmoen 8 P, 1 3-PT; Elijah Solum 20 P, 3 3-PT.

Halftime: SG 45, HOU 6.

Free throws: HOU 8-15, SG 9-17.

Three-point goals: HOU 4, SG 10.

Notes: Spring Grove improves to 2-0, 1-0 in the SEC. Houston drops to 0-2, 0-1 in the SEC.

GOPHER CONFERENCE

NRHEG 62, Blooming Prairie 53

BLOOMING PRAIRIE (53)

Gabe Hein 4 P, 1 3-PT; Payton Fristedt 4 P, 8 R; Cooper Cooke 2 P, 6 R; Brady Kittelson 3 P, 1 3-PT; Zack Hein 4 P; Colin Jordison 8 P, 2 3-PT; Drew Kittelson 28 P, 7 R, 2 3-PT.

NEW RICHLAND-HARTLAND-ELLENDALE-GENEVA (62)

Jack Olson 1 P; Porter Peterson 14 P, 1 3-PT; Daxter Lee 20 P, 3 3-PT; Sam Olson 5 P, 1 3-PT; Tyrone Wilson 16 P; Jaxon Beck 6 P.

Halftime: NRHEG 19, BP 17.

Free throws: BP 11-20, NRHEG 9-21.

Three-point goals: BP 6, NRHEG 5.

Notes: This was the season opener for both teams.

NON-CONFERENCE

Goodhue 59, Kenyon-Wanamingo 47

KENYON-WANAMINGO (47)

Paul Kortsch 6 P; Gavin Sommer 4 P; Trevor Steberg 4 P; Laden Nerison 14 P, 2 3-PT; Luke Alme 16 P; Alex Lee 3 P, 1 3-PT.

GOODHUE (59)

Justin Buck 6 P; Will Opsahl 16 P, 1 3-PT; Carson Roschen 2 P; Tyson Christensen 3 P, 1 3-PT; Adam Poncelet 10 P, 1 3-PT; Dayne Wojcik 21 P.

Halftime: GOOD 30, KW 23.

Free throws: KW 12-15, GOOD 15-23.

Three-point goals: KW 3, GOOD 3.

Hayfield 82, Schaeffer Academy 50

SCHAEFFER ACADEMY (50)

Cole Morgan 8 P, 2 3-PT; Micah Lahr 2 P; Evan Miller 6 P, 1 3-PT; Levi Ouren 2 P; Aidan Kluth 6 P; Minsoo Choung 4 P, 1 3-PT; Ethan VanSchepen 22 P, 4 3-PT.

HAYFIELD (82)

Isaac Watson 5 P, 1 3-PT; Zander Jacobson 8 P; Easton Fritcher 20 P, 10 R; Isaac Matti 25 P, 3 3-PT; Ethan Pack 8 P, 2 3-PT; Kobe Foster 8 P, 2 3-PT; Brody O’Malley 6 P, 2 3-PT; Karver Heydt 2 P.

Halftime: HAY 45, SA 21.

Free throws: SA 10-19, HAY 6-14.

Three-point goals: SA 8, HAY 10.

Notes: Hayfield improves to 2-0 with the win and Schaeffer drops to 0-3.

Stewartville 82, Waseca 43

STEWARTVILLE (82)

Parker Wangen 8 P, 3 R; Henry Tschetter 5 P, 2 R; Brady Pickett 8 P, 0 R; Jason Shindelar 4 P, 1 R, 1 3-PT; Bode Mayer 8 P, 7 R, 2 3-PT; Tegan Malone 14 P, 2 R, 4 3-PT; Miles Hettinger 5 P, 8 R; Ian Hoot 2 R; Ayden Helder 14 P, 4 R; Eli Klavetter 7 P, 7 R; Alex Larson 5 P, 5 R; Max Barnes 2 P, 2 R; Mateo Anderson 2 P.

WASECA (43)

No stats provided.

Halftime: STEW 35, WAS 26.

Free throws: STEW 13-16, WAS 5-12.

Three-point goals: STEW 7, WAS na.

Notes: Stewartville improves to 2-0. Waseca drops to 0-3.