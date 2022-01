Tuesday's area girls basketball results

THREE RIVERS CONFERENCE



Caledonia 68, Rushford-Peterson 30

RUSHFORD-PETERSON (30)

Emarie Jacobson 1 P; Isabelle Kahoun 2 P; Taylor Helgemoe 2 P; Kallie Eide 3 P; Elizabeth Ekern 6 P; Kaylee Ruberg 13 P; Brie Papenfuss 3 P.

CALEDONIA (68)

Alexis Schroeder 10 P, 3 3-PT; Sadie Treptow 6 P; Ava Privet 5 P, 1 3-PT; Paige Klug 16 P, 3 3-PT; Ambert Stemper 6 P; Josie Foster 1 P; Jovial King 9 P; Kennedy Kruse 6 P, 2 3-PT; Madisyn Tessmer 4 P; Isabelle Schultz 4 P; Emily Idekar 1 P.

Halftime: CAL 40, RP 18.

Free throws: RP 8-13, CAL 7-10.

Three-point goals: RP 0, CAL 9.

Plainview-Elgin-Millville 67, Lewiston-Altura 62

LEWISTON-ALTURA (62)

Allyson Kauten 2 P; Sierra Kreidermacher 9 P, 2 3-PT; Madison Oslie 9 P, 1 3-PT; Anissa Neu 3 P; Elise Sommer 4 P, 1 3-PT; Isabel Schumacher 10 P, 2 3-PT; Tiegan Prigge 2 P; Layla Tews 17 P, 2 3-PT; Kylie Verthein 3 P; Megan Greden 3 P.

PLAINVIEW-ELGIN-MILLVILLE (67)

Allie Sveen 2 P; Macy Wozney 5 P, 1 3-PT; Abigail O’Reilly 28 P; Kally Sylvester 2 P; Haylee Barton 2 P; Halie Lehnertz 2 P; Lauren Rott 8 P; Delaney Newcomb 5 P, 1 3-PT; Presley Newcomb 11 P, 2 3-PT; Ireland Russell 2 P.

Halftime: PEM 36, LA 24.

Free throws: LA 14-23, PEM 13-24.

Three-point goals: LA 8, PEM 4.

Chatfield 71, St. Charles 23

ST. CHARLES (23)

Samantha Perez 6 P, 1 3-PT; Lauryn Delger 5 P; Ariceli White 5 P, 1 3-PT; Shelby Wendt 3 P, 1 3-PT; Mya Omdahl 3 P, 1 3-PT.

CHATFIELD (71)

Sydney Allen 6 P; Tessa McMahon 8 P, 2 3-PT; Kara Goetzinger 11 P; Devannn Clemens 2 P; Peyton Berg 11 P, 1 3-PT; Evy Goldsmith 7 P, 1 3-PT; Jaiden Zimmerman 8 P, 2 3-PT; Josie Koenigs 2 P; Taylor Ask 5 P, 1 3-PT; Zayda Priebe 9 P; Anna Kivimagi 5 P; Shea Jech 2 P.

Halftime: CHAT 33, STC 12.

Free throws: STC 3-9, CHAT 6-14.

Three-point goals: STC 4, CHAT 7.

Winona Cotter 70, Fillmore Central 41

FILLMORE CENTRAL (41)

Abigail Bothun 1 P; Courtney Hershberger 4 P, 1 3-PT; Kammry Broadwater 5 P; Sydney Bronner 4 P; Jersey Ristau 3 P, 1 3-PT; Lauren Mensink 3 P; Kathryn Pickett 3 P, 1 3-PT; Alyssa Britton 10 P; Regan Hanson 8 P, 2 3-PT.

COTTER (70)

Sera Speltz 14 P; Megan Morgan 17 P, 3 3-PT; Allyssa Williams 12 P, 1 3-PT; Hailey Biesanz 4 P; Ava Killian 5 P; Sofia Sandcork 15 P, 3 3-PT; Gianina Morrell 3 P, 1 3-PT.

Halftime: COTT 41, FC 20.

Free throws: FC 6-15, COTT 17-20.

Three-point goals: FC 5, COTT 8.

SOUTHEAST CONFERENCE



Houston 56, Mabel-Canton 27

MABEL-CANTON (27)

Gwen Tollefsrud 7 P, 1 3-PT; Camryn Cox 6 P, 1 3-PT; MaKenzie Kelly 2 P; Katrinda Whalen 2 P; Sahara Morken 2 P; Hope Erickson 2 P; Kinley Soiney 6 P, 2 3-PT.

HOUSTON (56)

Priya Kingsley 12 P, 1 3-PT; Sydney Torgerson 19 P; Olivia Beckman 6 P, 2 3-PT; Nicole Beckman 3 P, 1 3-PT; Hailey Alfson 3 P, 1 3-PT; Emily Botcher 2 P; Lilly Carr 6 P; Kayleen Kulas 4 P.

Halftime: HOU 31, MC 14.

Free throws: MC 5-10, HOU 4-7.

Three-point goals: MC 4, HOU 5.

Grand Meadow 64, LeRoy-Ostrander 12

LEROY-OSTRANDER (12)

Gracie O’Byrne 3 P, 1 3-PT; Jordan Runde 6 P; Benita Not 1 P; Madalyn Huntly 2 P.

GRAND MEADOW (64)

McKenna Hendrickson 13 P, 1 3-PT; Lauren Queensland 11 P; Sydney Cotten 8 P, 1 3-PT; Kendyl Queensland 14 P, 2 3-PT; River Landers 18 P.

Halftime: GM 40, LO 8.

Free throws: LO 1-4, GM 6-9.

Three-point goals: LO 1, GM 4.

Southland 54, Lyle/Pacelli 43

SOUTHLAND (54)

Bria Nelson 4 P; Aubrie Schneider 2 P; Olivia Matheis 3 P, 1 3-PT; Brooke Allen 9 P; Nora Schmitz 3 P, 1 3-PT; Bailey Johnson 19 P, 1 3-PT; Maren Wehrenberg 5 P, 1 3-PT; Katie Popenhagen 9 P.

LYLE/PACELLI (43)

Alana Rogne 23 P, 1 3-PT; Olivia Heard 5 P; Avari Drennan 3 P; Kirsten Koopal 9 P, 1 3-PT; Lexi Lewis 1 P; Morgan Klankowski 2 P.

Halftime: SOUTH 30, LP 16.

Free throws: SOUTH 8-26, LP 15-24.

Three-point goals: SOUTH 4, LP 2.

NON-CONFERENCE

Byron 77, Faribault 23

FARIBAULT (23)

Herda 13 P, 1 3-PT; Filan 4 P; Sietsema 2 P; Rice 2 P; Reuvers 1 P; Adamek 1 P.

BYRON (77)

Taylor Finney 3 P; Samantha Koza 2 P; Aubrey Akervik 8 P; Finnley Klunder 8 P; Alexis Nelson 6 P; Makana Schroeder 10 P, 1 3-PT; Jaiden Simon 5 P; Rylie Schnell 5 P; Emma Stork 9 P, 1 3-PT; Kendra Harvey 21 P, 4 3-PT.

Halftime: BYR 51, FAR 15.

Free throws: FAR 2-7, BYR 11-22.

Three-point goals: FAR 1, BYR 6.

Goodhue 71, Dover-Eyota 52

DOVER-EYOTA (52)

Sophie Andring 8 P, 1 3-PT; Izzy Aeschlimann 6 P; Olivia RileyI 7 P, 1 3-PT; Malia Nelson 27 P, 1 3-PT; Miranda Palmby 2 P.

GOODHUE (71)

Jenna Ryan 3 P, 1 3-PT; Tori Miller 15 P, 8 R; Melanie Beck 2 P; Brooke Buck 2 P; Elisabeth Gadient 12 P; Anika Schafer 21 P, 5 3-PT; Jada Scheele 1 P; Joslyn Carlson 15 P, 12 R, 1 3-PT.

Halftime: GOOD 38, DE 21.

Free throws: DE 11-18, GOOD 14-26.

Three-point goals: DE 3, GOOD 7.

Notes: Goodhue improves to 3-0, Dover-Eyota falls to 2-1.

Austin 70, Kasson-Mantorville 46

AUSTIN (70)

Kaylee Bowman 2 P; Cassidy Shute 10 P, 1 3-PT; Ruby Kvam 5 P, 1 3-PT; Reana Schmitt 5 P; Hope Dudycha 21 P, 4 3-PT; Emma Dudycha 13 P, 2 3-PT; Olivia Walsh 14 P, 1 3-PT.

KASSON-MANTORVILLE (46)

Annika Larson 4 P; Makenzie Carrier 3 P, 1 3-PT; Julia Swanson 8 P, 2 3-PT; Aby Shubert 21 P, 5 3-PT; Mackenzie Tozier 4 P; Ella Babcock 5 P, 1 3-PT; Ella Stoskopf 1 P.

Halftime: AUS 35, KM 15.

Free throws: AUS 11-21, KM 9-19.

Three-point goals: AUS 9, KM 9.

Cannon Falls 43, Randolph 41

RANDOLPH (41)

Ella Banks 3 P, 1 3-PT; Anna Olsen 2 P; Paige Ford 12 P, 3 3-PT; Emily Coonrod 8 P; Lindsay Sundby 2 P; Allie Gillette 14 P, 4 3-PT.

CANNON FALLS (43)

Bree Robinson 6 P; Kyra Schoenfelder 8 P, 1 3-PT; Erin Kremers 2 P; Lauren Johnson 2 P; Madi Burr 11 P, 6 R, 1 3-PT; Jaci Winchell 13 P, 6 R; Izzy Pagel 1 P.

Halftime: RAND 27, CF 22.

Free throws: RAND 7-13, CF 15-25.

Three-point goals: RAND 8, CF 2.

Notes: This was the first game of the year for both teams.

Lake City 67, La Crescent 46

LA CRESCENT (46)

Cali Esser 15 P; Maya Bubbers 6 P; Kinlee Grattan 6 P; Molly Bills 11 P, 3 3-PT; Kelsey Kiesau 4 P; Emma Stavenau 4 P.

LAKE CITY (67)

Jacey Majerus 9 P, 1 3-PT; Paige West 5 P; Macey Beltz 2 P; Natalie Bremer 25 P, 5 R, 5 3-PT; Emma Berge 2 P; Ella Matzke 5 P, 1 3-PT; Mahli Benjamin 2 P, 4 R; Mya Shones 17 P, 11 R, 1 3-PT.

Halftime: LC 37, LAC 22.

Free throws: LAC 7-11, LC 9-10.

Three-point goals: LAC 3, LC 8.

Notes: It was the opener for both teams.

Zumbrota-Mazeppa 60, Triton 42

TRITON (42)

Reece Dobbs 4 P; Azeri Thiemann 3 P; Gabby Molina 2 P; Ella Thomas 7 P, 1 3-PT; Brylee Iverson 10 P, 1 3-PT; Jozey Boe 11 P, 3 3-PT; Isabella Selthun 5 P.

ZUMBROTA-MAZEPPA (60)

Addie Voxland 19 P, 2 3-PT; Megan Jasperson 2 P; Torey Stencel 22 P, 4 3-PT; Lilly Mehrkens 2 P; Natalie Dykes 8 P; Lola Wagner 3 P; Annika Trelstad 2 P; Savannah Gruhlke 2 P.

Halftime: ZM 35, TRI 21.

Free throws: TRI 13-17, ZM 10-21.

Three-point goals: TRI 5, ZM 6.

Notes: Zumbrota-Mazeppa is now 1-1. Triton falls to 0-1.

Hayfield 63, Lanesboro 38

LANESBORO (38)

Malia Tessum 9 P, 2 3-PT; Brielle Ruen 6 P, 1 3-PT; Jensyn Storhoff 10 P, 1 3-PT; Ella Cambern 2 P; Kaci Ruen 11 P.

HAYFIELD (63)

Ava Carney 2 P; McKenna Chick 2 P; Kristen Watson 27 P, 2 3-PT; Chelsea Risius 5 P; McKenna O’Connor 3 P, 1 3-PT; Josanne Tempel 9 P, 1 3-PT; Aine Stasko 3 P; Natalie Beaver 12 P, 1 3-PT.

Halftime: HAY 29, LANE 26.

Free throws: LANE 6-13, HAY 16-24.

Three-point goals: LANE 4, HAY 5.

Pine Island 47, Kenyon-Wanamingo 36

PINE ISLAND (47)

Reese Koenen 11 P, 3 3-PT; Madalyn Schutte 6 P, 2 3-PT; Noelle Douglas 2 P; Abigail Whitby 2 P; Krista Holzer 16 P; Madison Hudson 10 P.

KENYON-WANAMINGO (36)

Tess Erlandson 11 P; Josie Flom 11 P, 3 3-PT; Josi Quam 4 P; Ivette Mendona 1 P; Stella Rechtzigel 9 P.

Halftime: PI 30, KW 18.

Free throws: PI 2-9, KW 3-7.

Three-point goals: PI 5, KW 3.

Notes: Pine Island improves to 1-0, while K-W falls to 0-1.

Kingsland 63, Blooming Prairie 57, OT

KINGSLAND (63)

Anika Reiland 14 P; Katelyn Hauser 5 P; Audrey Webster 10 P; Shelby Beck 14 P; Emily Miner 6 P; Chantle Reiland 5 P; Cassidy Redman 3 P; Kennedy Fenske 6 P.

BLOOMING PRAIRIE (57)

Addison Doocy 2 P; Bobbie Bruns 30 P, 7 A, 3 3-PT; Macy Lembke 3 P, 1 3-PT; Emily Miller 4 P; Haven Carlson 6 P, 7 R; Shawntee Snyder 4 P; Anna Pauly 8 P, 8 R.

Halftime: BP 28, KING 21. Regulation: Tied at 51.

Free throws: KING 14-26, BP 11-17.

Three-point goals: KING 0, BP 4.

Notes: This was the first game of the season for both teams. After being tied at 51 in regulation, Kingsland outscored the Blossoms 12-6 in the OT period. Blooming Prairie's Bobbie Bruns scored her 1,000th career point in the first half. She came into the game needing just one to reach the milestone and she finished with a career-high 30 points.