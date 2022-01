Tuesday's area volleyball results

THREE RIVERS CONFERENCE

Fillmore Central 3, Rushford-Peterson 2

Fillmore Central#14#19#25#28#16

Rushford-Peterson#25#25#16#26#14

Fillmore Central: Marissa Topness 4 digs; Kyla Hellickson 1 assist, 25 digs, 2 aces; Kendyl Kraling 9 digs; Abby Bothun 13 kills, 27 digs, 1 block, 2 aces; Regan Hanson 4 kills, 7 digs, 1.5 blocks, 1 ace; Lauren Mensink 5 kills, 41 assists, 14 digs, 1 ace; Kammry Broadwater 18 kills, 10 digs, 1 block; Alyssa Britton 6 kills, 2 digs, .5 block; Madison Simon 2 kills, 2 digs, 3 blocks.

Rushford-Peterson: No stats submitted.

Notes: Fillmore Central 7-0-, 11-7.

Chatfield 3, St. Charles 0

Chatfield#25#25#25

St. Charles#21#20#20

Chatfield: Devann Clemens 6 assists; Sydney Allen 15 assists; Jaelyn LaPlante 3 kills; Harper Goldsmith 3 assists, 1 ace; Zayda Priebe 9 kills, 6 blocks, 1 ace; Kennedie Schmaltz 3 kills; Shelby Nolan 5 digs; Peyton Berg 6 kills, 7 digs, 4 aces.

St. Charles: Lauryn Deiger 6 kills, 13 digs, 2 aces; Eva Anderson 17 assists; Adilyn Karlen 7 kills; Mya Fuller 7 kills.

Notes: Chatfield is 7-1 in the Three Rivers, 11-5 overall.

La Crescent 3, Cotter 2

Cotter#22#26#25#25#13

La Crescent#25#28#20#23#15

Cotter: Olivia Blumers 19 Kills, 19 digs; Piper Gerdes 9 kills, 2 aces; Alison French 66 digs.

La Crescent: Kennedy Hill 11 kills, 5 digs, 2 blocks, 5 aces; Ava Dahl 1 kill, 1 block; October Ernster 3 kills, 6 digs, 6 blocks, 1 ace; Kelsey Kiesau 5 kills, 7 digs, 1 block; Lauren Johnson 4 digs; Abbi Ernster 11 kills, 6 digs; Said Dammen 11 assists, 10 digs, 1 ace; Meghan Steffes 1 kill, 2 assists, 21 digs, 1 ace; Sam Fabian 3 kills, 2.5 blocks; Kira Boyer 1 kill, 1 assist, 15 digs, 2 aces; Jenna Langen 2 kills, 1 dig, 2.5 blocks; Kinlee Grattan 3 kills, 18 assists, 20 digs.

Lewiston-Altura 3, Plainview Elgin Millville 1

Plainview Elgin Millville#26#20#22#17

Lewiston-Altura#24#25#25#25

Plainview Elgin Millville: Lauren Rott 9 kills, 2 blocks, 2 aces; Kate Heyn 14 assists; Kaylee Peter 11 assists; Teagan Hansen 11 kills, 12 digs.

Lewiston-Altura: Elise Sommer 27 assists; Tanner Reed 9 kills; Madi Oslie 13 digs; Anna Hennessy 9 kills, 10 digs.

SOUTHEAST CONFERENCE

LeRoy-Ostrander 3, Lyle-Pacelli 0

Lyle-Pacelli#14#14#14

LeRoy-Ostrander#25#25#25

Lyle-Pacelli: Kate Rauen 5 digs; Olivia Heard 1 kill, 8 assists, 5 digs; Kearah Schafer 3 kills, 7 digs; Alana Rogne 5 kills, 15 digs; Avari Drennan 3 digs.

LeRoy-Ostrander: Gracie O’Bryne 20 digs; Samantha Volkart 6 kills, 6 digs, 1 ace; Jenna Olson 4 kills, 3 assists, 1 block; Jordan Runde 4 kills, 10 digs, 4 aces; Sidney Lewison 10 kills, 2 blocks, 3 aces; Brianna Tucke 2 blocks; Kylie Welsh 1 kill, 4 digs; Benita Not 3 kills; Anna Welsh 17 assists, 6 digs, 4 aces.

Glenville-Emmons 3, Southland 1

Glenville-Emmons#25#25#22#25

Southland#14#20#25#18

Glenville-Emmons: Gracie Dahlum 1 kill, 19 assists, 11 digs; Lauren Heskett 11 kills, 2 assists, 16 digs, 4 aces; Rachel Heskett 7 kills, 20 digs, 1 block, 1 ace; Emma Lorenzen 7 kills, 2 digs, 1 block, 2 aces; Hailey Pater 3 kills, 9 digs, 2 aces; Sam Chapek 1 kill, 8 digs; Myah Anderson 3 kills, 4 assists, 14 digs, 3 aces.

Southland: Jaselyn Sathre 3 blocks; Maddy Bhend 14 assists; Bailey Johnson 13 kills, 17 digs, 1 block, 1 ace; Bria Nelsen 5 assists; Hattie Wiste 5 kills, 17 digs.



Houston 3, Schaeffer Academy 0

Houston#25#25#25

Schaeffer Academy#19#23#15

Houston: Calley Colsch 5 digs; Sydney Torgerson 8 kills, 14 digs, 2 blocks, 3 aces; Lilly Carr 2 kills, 28 assists, 6 digs, 2 blocks; Priya Kingsley 3 kills, 3 assists, 6 digs, 1 ace; Emily Botcher 10 kills, 1 assist, 10 digs; Jaden Woodard 8 kills, 1 dig, 3 aces.

Schaeffer Academy: Sarah Augeson 5 kills; Faith Monson 13 digs; Kate Friese 8 kills, 12 digs, 2 aces; Ashley Homme 7 kills, 1 block; Thea Bothun 3 kills, 10 digs, 2 aces; Blythe Morgan 17 assists, 6 digs.

Notes: Houston is 4-4 in the SEC, 4-9 overall. Schaeffer is 1-7, 1-12.

Grand Meadow 3, Kingsland 0

Kingsland#26#25#25

Grand Meadow#24#18#21

Kingsland: Audrey Webster 16 digs, 2 aces; Anika Reiland 3 kills, 13 digs; Alyssa Link 16 assists; Shelbey Beck 9 kills, 1 block; Shayla Aarsvold 4 kills.

Grand Meadow: Sydney Cotten 3 digs; Kendyl Queensand 7 kills, 1 assist, 2 aces; Anna Oehlke 6 kills, 7 digs, 2 aces; Emma Grafe 16 assists, 5 digs, 1 block, 2 aces; River Landers 16 kills, 3 blocks; Lauren Queensland 3 digs; Isabelle Fretty 15 assists; Kelsea Gehling 1 assist.

NON-CONFERENCE

Lake City 3, Triton 0

Lake City#25#25#25

Triton#16#16#18

Lake City: Natalie Bremer 12 kills; Ava Brunn 8 kills; Emma Narum 14 aces; Paige West 11 digs; Ella Matzke 14 aces.

Triton: Keara Ross 10 digs; Cameron Vermilyea 6 kills, 6 assists, 12 digs, 1 block, 2 aces; Sydney Flores 3 kills, 4 digs; Kyla Smith 4 kills, 5 assists, 3 digs, 1 block, 1 ace; Ariana Wenner 2 kills, 3 blocks; Elliot Noble 6 digs; Sereniti Shumaker 2 kills, 11 digs, 1 block.

Cannon Falls 3, Medford 0

Cannon Falls#25#25#25

Medford#16#20#22

Cannon Falls: Jaci Winchell 3 kills, 38 assists, 8 digs; Halle Hustad 11 kills, 6 digs, 4 blocks; Ashlyn Sjoquist 1 assist, 3 digs, 1 ace; Mattison Baird 1 dig; Bree Robinson 11 digs; Lauren Johnson 3 kills, 2 digs; Kyra Schoenfelder 3 digs; Madison Burr 16 kills, 8 digs, 6 blocks; Elle Lind 3 kills, 1 dig, 3 blocks; Karsyn Winchell 3 kills, 6 digs.

Medford: No stats submitted.

Notes: Lake City is 2-2 in the HVL, 14-4 overall.