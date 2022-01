Tuesday's wrestling results

NON-CONFERENCE

Filmore Central/L/MC 66, Riceville 18

106: Kane Larson (FCLM) won by forfeit. 113: Clayton Knutson (FCLM) won by forfeit 120: Will Felper (RICE) pinned Rhoda Swartzentruber :32.126: Rowan Lieb (FCLM) won by forfeit. 132: Jeremiah Bushman (FCLM) won by forfeit. 138: Kyle Daniels (FCLM) pinned Kooper Tweite 2:27. 145: Boston Wright (FCLM) won by forfeit. 152: Carter Hovland (FCLM) won by forfeit. 160: Lawson Losee (RICE) pinned Cole Sass 3:37. 170: Orion Sass (FCLM) pinned Andrew Pridgen :50. 182: Oliver Hoeltzle (FCLM) pinned Anthony Houser :39 195: Bodey Wright (FCLM) won by forfeit. 220: Aaron Hutton (FCLM) won by forfeit. 285: Mitchel Marr (RICE) pinned Cooper Ferrie 2:29.

Fillmore Central/L/M-C 48, Triton 30

106: Kane Larson (FCLM) pinned Theo Kispert :33. 113: Clayton Knutson (FCLM) won by forfeit. 120: Rhoda Swartzentruber (FCLM) won by forfeit. 126: Hunter Garness (T) pinned Rowan Lieb 2:33. 132: Jeremiah Bushman (FCLM) won by forfeit. 138: Kyle Daniels (FCLM) dec. Hunter Stark 4-2. 145: Boston Wright (FCLM) dec. Austan Adreon 9-5. 152: Liam Schlichting (T) pinned Carter Hovland 1:27. 160: Owen Garness (T) pinned Cole Sass 1:43. 170: Orion Sass (FCLM) pinned Austin Scanlan :27. 182: Oliver Hoeltzle (FCLM) pinned Brayden Rohwer 3:49. 195: Bodey Wright (FCLM) pinned Christian Schrom 3:00. 220: Grady Klankowski (T) pinned Aaron Hutton 1:36. 285: Corbin Giesler (T) pinned Cooper Ferrie 1:10.