Volleyball results for Friday, Oct. 7, 2022
A scoreboard of volleyball matches.
NON-CONFERENCE
Marshall Tournament
Cannon Falls 2, Adrian/Ellsworth 0
Adrian/Ellsworth#9#18
Cannon Falls#25#25
Adrian/Ellsworth: No stats provided.
Cannon Falls: Kyra Schoenfelder 11 digs, 1 ace; Karsyn Winchell 4 kills, 9 digs, 1 block; Grace Swanson 1 kill, 1 block; Kallie Johnson 4 kills, 1 assist, 4 digs, 1 block; Anna Otte 3 digs, 1 ace; Carly Tipton 2 digs; Madison Burr 7 kills, 3 digs, 4 blocks; Rachael Miller 3 kills, 2 blocks; Elle Lind 1 kill, 5 blocks; Falon Hepola 1 kill, 20 assists, 5 digs.
Cannon Falls 2, Kerkhoven-Murdock-Sunburg 0
Kerkhoven Murdock Sunburg#14#18
Cannon Falls#25#25
Kerkhoven-Murdock-Sunburg: No stats provided.
Cannon Falls: Kyra Schoenfelder 10 digs; Karsyn Winchell 6 kills, 4 digs, 1 ace; Kallie Johnson 3 kills, 5 digs, 3 blocks, 1 ace; Madison Burr 9 kills, 5 digs, 3 blocks, 1 ace; Rachael Miller 2 kills, 2 digs; Elle Lind 2 kills, 2 blocks; Falon Hepola 2 kills, 24 assists, 9 digs, 1 ace.