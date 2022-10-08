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Sports | Prep
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News reporting
News reporting
Based on facts, either observed and verified firsthand by the reporter, or reported and verified from knowledgeable sources.

Volleyball results for Friday, Oct. 7, 2022

A scoreboard of volleyball matches.

Tennis Results Scores graphic
By Staff reports
October 07, 2022 11:28 PM
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NON-CONFERENCE

Marshall Tournament
Cannon Falls 2, Adrian/Ellsworth 0
Adrian/Ellsworth#9#18
Cannon Falls#25#25
Adrian/Ellsworth: No stats provided.
Cannon Falls: Kyra Schoenfelder 11 digs, 1 ace; Karsyn Winchell 4 kills, 9 digs, 1 block; Grace Swanson 1 kill, 1 block; Kallie Johnson 4 kills, 1 assist, 4 digs, 1 block; Anna Otte 3 digs, 1 ace; Carly Tipton 2 digs; Madison Burr 7 kills, 3 digs, 4 blocks; Rachael Miller 3 kills, 2 blocks; Elle Lind 1 kill, 5 blocks; Falon Hepola 1 kill, 20 assists, 5 digs.

Cannon Falls 2, Kerkhoven-Murdock-Sunburg 0
Kerkhoven Murdock Sunburg#14#18
Cannon Falls#25#25
Kerkhoven-Murdock-Sunburg: No stats provided.
Cannon Falls: Kyra Schoenfelder 10 digs; Karsyn Winchell 6 kills, 4 digs, 1 ace; Kallie Johnson 3 kills, 5 digs, 3 blocks, 1 ace; Madison Burr 9 kills, 5 digs, 3 blocks, 1 ace; Rachael Miller 2 kills, 2 digs; Elle Lind 2 kills, 2 blocks; Falon Hepola 2 kills, 24 assists, 9 digs, 1 ace.

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By Staff reports
Our newsroom occasionally reports stories under a byline of "staff." Often, the "staff" byline is used when rewriting basic news briefs that originate from official sources, such as a city press release about a road closure, and which require little or no reporting. At times, this byline is used when a news story includes numerous authors or when the story is formed by aggregating previously reported news from various sources. If outside sources are used, it is noted within the story.
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