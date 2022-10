Volleyball results for Monday, Oct. 3, 2022

Mabel-Canton 3, Schaeffer Academy 0

ROCHESTER — The Cougars — ranked No. 5 in Class A — had little trouble in the three-set sweep over SA.

Sahara Morken dished out 29 assists and Kinley Soiney finished with 18 kills, while Saijal Slafter added 10 kills for M-C.

Blythe Morgan had 6 assists, 6 digs and a kill for Schaeffer Academy.

Mabel-Canton#25#25#25

Schaeffer Academy#7#12#8

Mabel-Canton: Sahara Morken 29 assists; Kinley Soiney 18 kills; Saijal Slafter 10 kills.

Schaeffer Academy: Blythe Morgan 1 kill, 6 assists, 6 digs; Kate Friese 7 kills, 10 digs; Thea Bothun 2 kills, 8 digs.

Notes: MC is 26-2 overall, 12-0 in the SEC; SA is 1-15, 1-10.

BIG NINE CONFERENCE

Winona 3, Austin 2

Winona#18#25#25#20#15

Austin#25#18#19#25#8

Winona: No stats available.

Austin: Emily Hjelmen 8 kills, 1 dig, 3 blocks; Peyton Manahan 12 kills, 1 assist, 14 digs, 1 ace; Teagan Sutter 3 kills, 5 digs, 3 blocks; Ava Denzer 3 kills, 1 assist, 2 digs, 2 aces.

SOUTHEAST

Spring Grove 3, Lanesboro 1

Lanesboro#25#22#19#22

Spring Grove#22#25#25#25

Lanesboro: Skyler Check 1 block; Claire Keasling 19 assists; Jensen Storhoff 5 kills, 10 assists, 16 digs; Jessie Schrieber 9 kills, 24 digs, 1 block; Kaci Ruen 19 kills, 17 digs, 2 blocks, 5 aces.

Spring Grove: Kendal VaMinsel 26 assists, 13 digs, 2 aces; Addyson McHugh 15 kills, 3 blocks, 2 aces; Kenadee Gerard 7 kills, 2 aces; Sydney Holland 2 aces; Maggie Lile 27 digs, 2 aces; Joelle Halverson 5 kills.

Notes: SG is 18-3 overall, 9-1 in the SEC.

Grand Meadow 3, LeRoy-Ostrander 1

LeRoy-Ostrander#25#14#17#19

Grand Meadow#20#25#25#25

LeRoy-Ostrander: Jordan Runde 20 kills, 25 digs, 1 ace; Jenna Olson 35 assists, 9 digs; Brooke Jasper 3 kills, 13 digs; Kaylee Huff 16 digs; Kaci McKenzie 2 kills; Benita Nolt 10 kills, 26 digs, 4 blocks; Maddi Huntley 19 digs.

Grand Meadow: Kendyl Queensland 9 kills, 16 digs, 6 aces; Sarah Wurst 5 digs; Lauren Queensland 11 kills, 14 digs, 1 block; Lexie Westrum 1 dig; Sydney Cotton 22 digs, 2 aces; Isabelle Fretty 4 kills, 32 assists, 18 digs, 3 aces; Heidi Weiss 6 kills, 4 digs, 2 blocks; Lexy Foster 7 kills, 6 blocks, 1 ace; Rebecca Hoffman 2 kills, 8 digs.

NON-CONFERENCE

Rushford-Peterson 3, Southland 0

Southland#10#16#9

Rushford-Peterson#25#25#25

Southland: Breeley Galle 3 kills; Bria Nelsen 7 assists, 11 digs, 1 ace; Nevaeh Shaw 1 block; Shannon Kiefer 1 block; Katelyn McCabe 4 kills, 1 ace; Ava Payne 15 digs; Maren Wehrenberg 3 kills, 8 assists, 1 ace.

Rushford-Peterson: Lindsey Hoiness 3 kills; Hannah Ronnenberg 3 kills; Emma Olson 3 kills; Isabelle Kahoun 16 assists; Torryn Scheider 5 digs, .5 block, 4 aces; Tayler Helgemoe 5 kills, 2.5 blocks; Linsey Meyer 1 block; Allie Kingsley 4 aces; Makenzie Knutson 3 aces; Ava Helgemoe 5 kills; Josie Brown 6 digs.

Lake City 3, Dover-Eyota 0

Dover-Eyota#17#12#18

Lake City#25#25#25

Dover-Eyota: No stats available.

Lake City: Emma Narum 14 assists, 3 digs, 1 ace; Kaitlin Schmidt 16 digs, 3 aces; Natalie LaBonte 12 kills, 3 digs; Ella Blaser 11 assists, 4 digs, 2 aces; Molly Dudley 6 kills.