Volleyball results for Monday, Sept. 26, 2022
A scoreboard of volleyball matches.
NON-CONFERENCE
Triton 3, Plainview-Elgin-Millville 0
Plainview-Elgin-Millville#30#15#19
Triton#32#25#25
Plainview-Elgin-Millville: Kate Heyn 1 kill, 9 assists, 8 digs, 2 aces; Kally Sylvester 2 kills, 4 digs; Lauren Rott 8 kills, 8 assists, 6 digs, 2 blocks, 1 ace; Lauren Klavetter 3 assists, 4 digs; Skylar Beckel 2 kills, 6 digs, 1 ace; Grace Eidenschink 1 kill.
Triton: Avril Arleth 1 ace; Cami Vermilyea 6 kills, 14 assists, 7 digs, 1 block; Dani Hallaway 2 kills, 10 assists, 9 digs, 1 block, 2 aces; Joey Boe 6 kills, 1 block, 2 aces; Ella Thomas 3 digs; Kennedy Schandorff 1 block; Kyla Smith 10 kills, 9 digs, 1 block, 2 aces; MacKenzie Geers 4 kills, 5 assists, 12 digs, 2 blocks, 4 aces; Mariah Busch 1 kill, 17 digs; Nola Behne 5 kills, 1 block.