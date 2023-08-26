Volleyball results for Saturday, Aug. 26, 2023
A scoreboard of volleyball matches.
NON-CONFERENCE
Pine Island Invitational
Grand Meadow 2, Wabasha-Kellogg 1
Grand Meadow#23#25#15
Wabasha-Kellogg#25#16#9
Grand Meadow: No stats available.
Wabasha-Kellogg: Ileana deAngel 2 kills, 6 assists, 8 digs; Ella Stark 1 assist, 3 digs, 1 ace; Lauren Stumpf 5 assists, 5 digs; Hannah Johnson 13 digs, 1 ace; Jaylee Freihammer 3 kills, 3 digs; Lucy Wallerich 3 kills, 1 dig; Sam Gusa 1 kill, 3 digs; Lexi Metcalf 3 kills, 2 digs, 5 blocks; Madge Strobush 5 kills, 10 digs.
Pine Island 2, Wabasha-Kellogg 0
Wabasha-Kellogg#17#18
Pine Island#25#25
Wabasha-Kellogg: Ileana deAngel 1 kill, 5 assists, 6 digs; Ella Stark 3 digs; Lauren Stumpf 7 assists, 4 digs, 1 ace; Hannah Johnson 12 digs, 1 ace; Jaylee Freihammer 3 kills; Lucy Wallerich 4 kills, 2 digs; Sam Gusa 1 kill, 1 dig; Lexi Metcalf 2 kills, 1 dig, 1 block; Madge Strobush 3 kills, 1 dig, 1 ace.
Pine Island: No stats available.
Wabasha-Kellogg 2, Lyle/Austin Pacelli 0
Lyle/Austin Pacelli#8#12
Wabasha-Kellogg#25#25
Lyle/Austin Pacelli: No stats available.
Wabasha-Kellogg: Ileana deAngel 4 kills, 4 assists, 7 digs, 6 aces; Ella Stark 1 dig, 1 ace; Lauren Stumpf 7 assists, 1 dig; Hannah Johnson 2 assists, 3 digs; Jaylee Freihammer 1 kill, 2 digs; Lucy Wallerich 4 kills; Sam Gusa 3 kills, 1 block; Lexi Metcalf 3 kills, 3 digs; Madge Strobush 4 kills, 1 assist, 5 digs.
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