Volleyball results for Tuesday, Oct. 4, 2022

Cannon Falls 3, Lourdes 0

ROCHESTER — Cannon Falls snapped a three-game losing streak with a 3-0 win over Lourdes on Tuesday.

The Bombers won 25-13, 25-6, 25-22 to improve to 15-5 overall and 4-1 in the Hiawatha Valley League.

Madison Burr racked up 13 kills and seven blocks and Falon Hepola dished out 33 set assists for Cannon Falls.

Lindsey Rossow led Lourdes with seven kills. The Eagles are now 6-12, 0-6 in the HVL.

Cannon Falls: Kyra Schoenfelder 16 digs; Karsyn Winchell 7 kills, 8 digs; Madison Burr 13 kills, 7 blocks; Falon Hepola 33 assists, 8 digs, 5 aces.

Lourdes: Lindsey Rossow 7 kills, 11 digs; Madilyn Schwirtz 6 assists, 5 digs, 2 aces.

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Zumbrota-Mazeppa 3, Kasson-Mantorville 2

Zumbrota-Mazeppa#20#25#26#25#15

Kasson-Mantorville#25#23#28#21#10

Zumbrota-Mazeppa: Lilly Mehrkens 12 kills, 5 digs; Lola Wagner 3 assists, 25 digs, 1 ace; Megan Jasperson 1 kill, 12 digs, 3 aces; Ella Chandler 9 kills, 8 digs, 1 block; Rylee Nelson 10 kills, 29 assists, 23 digs, 2 blocks, 1 ace; Melanie Raasch 4 kills, 20 digs, 8 blocks; Megan Schoenfelder 14 kills, 1 dig, 5 blocks; Natalie Dykes 17 kills, 5 digs, 1 block.

Kasson-Mantorville: Aryss McAdams 40 digs, 3 aces; Jaden Heidt 12 digs; Skylar Flicek 4 kills; Ella Babcock 11 kills; Whitney Demo 13 kills, 16 digs; Abby Distad 43 assists, 11 digs, 5 aces; Ellie Ask 13 kills, 7 digs.

Notes: Zumbrota-Mazeppa, ranked No. 3 in Class AA, improved to 14-4, 4-1 in the HVL. Kasson-Mantorville, ranked No. 3 in Class AAA, falls to 5-1 in the HVL and 15-5 overall.

Byron 3, Pine Island 1

Byron#25#20#25#25

Pine Island#22#25#13#19

Byron: No stats provided.

Pine Island: Kendall Hayden 10 assists, 6 digs; Taylor Taylor 4 kills, 6 digs, 1.5 blocks, 1 ace; Nora Bergner 5 kills; Reese Koenen 6 kills, 10 digs, 3 blocks; Teagan Barnett 5 kills, 1 ace; Paxyn Rendahl 12 assists, 5 digs.

Stewartville 3, Goodhue 0

Goodhue#15#9#12

Stewartville#25#25#25

Goodhue: Melanie Beck 13 digs, 1 ace; Elisabeth Gadient 4 kills, 3 assists; Ava Gadient 1 block; Jordyn Lantis 1 ace; Tori Miller 4 kills, 12 digs, 2 blocks; Kendyl Lodermeier 1 block.

Stewartville: Emily Lamb 8 kills, 10 digs; Alyssa Ruffridge 2 blocks; Arianna Blohm 7 kills, 3 blocks, 3 aces; Ella Theobald 6 kills; Regan Reker 3 kills; Hannah Martinson 7 digs; Abbie Langseth 6 assists, 7 digs, 2 aces; Erica Lamb 3 kills, 1 ace; Peyton Krause 2 aces; Kaylee Lehrman 13 assists, 5 digs.

THREE RIVERS CONFERENCE

Fillmore Central 3, St. Charles 0

St. Charles#23#22#20

Fillmore Central#25#25#25

St. Charles: Mia McGuire 10 kills, 2 blocks; Lauryn Delger 12 digs; Eva Anderson 13 assists, 9 digs; Adi Karlen 2 aces.

Fillmore Central: Abby Bothun 6 kills, 10 digs, 5 aces; Kyla Hellickson 11 digs, 1 ace; Regan Hanson 6 kills, 11 digs, 1 ace; Katie Pickett 2 kills, 23 assists, 5 digs, 3 blocks; Kammry Broadwater 15 kills, 1 dig, 1.5 blocks, 1 ace; Aubrey Daniels 10 assists, 5 digs, 1 ace; Alyssa Britton 8 kills, 2 assists, .5 block; Madison Simon 2 kills.

Winona Cotter 3, Dover-Eyota 0

Winona Cotter#25#25#25

Dover-Eyota#12#21#19

Winona Cotter: Camrie Macal 7 kills, 10 digs; Madison Hazelton 10 kills, 13 digs, 5 aces.

Dover-Eyota: No stats provided.

SOUTHEAST CONFERENCE

Kingsland 3, Southland 1

Kingsland#18#25#31#25

Southland#25#18#29#21

Kingsland: Kadence Aarsvold 1 kill, 26 digs, 1 ace; Kaylin Mensink 3 kills, 15 assists, 16 digs; Vaira Merkel 4 kills, 1 ace; Morgan Philliips 7 kills, 4 digs, 1.5 blocks, 1 ace; Macie Rasmussen 2 kills, 16 assists, 11 digs; Anika Reiland 12 kills, 27 digs, 1.5 blocks, 4 aces; Chantle Reiland 6 kills, 15 digs.

Southland: Breeley Galle 5 kills, 2 blocks; Bria Nelsen 10 kills, 23 digs, 2 aces; Nevaeh Shaw 8 kills, 3 blocks; Shannon Kiefer 3 blocks, 3 aces; Katelyn McCabe 8 kills, 23 digs; Ava Payne 17 digs; Maren Wehrenberg 16 kills.

NON-CONFERENCE

Rushford-Peterson 3, Houston 0

Houston#12#24#5

Rushford-Peterson#25#26#25

Houston: Emily Botcher 14 digs; Lilly Carr 19 assists, 9 digs; Avery Kingsley 8 digs; Sydney Torgerson 10 kills, 14 digs; Jaden Woodard 5 kills, 17 digs; Ella Carrier 8 digs.

Rushford-Peterson: Isabelle Kahoun 6 kills, 26 assists, 2 aces; Torryn Scheider 15 digs, 4 aces; Tayler Helgemoe 6 kills, 1 block; Kaylee Ruberg 13 kills, 6 digs, 2 aces.