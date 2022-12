Wrestling results for Friday, Dec. 16, 2022

NON-CONFERENCE

GMLOS 66, Westfield 14

106 — Derek Miner (W) maj. dec. Landen Juenger 11-0. 113 — Kevin Hodge (W) maj. dec. Parker Armagost 12-0. 120 — Cael Smith (GMLOS) pinned Gage Mullenbach 1:43. 126 — Aiden Quintana (GMLOS) won by forfeit. 132 — Cody Sayles (GMLOS) pinned Cannon Wacek 1:47. 138 — Cohen Wiste (GMLOS) won by forfeit. 145 — CAel Gilbert (GMLOS) won by forfeit. 152 — Cade Christianson (W) pinned Dalton Pischke 1:00. 160 — Braxton Wiste (GMLOS) pinned Grant Magnuson 1:57. 170 — Wyatt Krull (GMLOS) won by forfeit. 182 — Drake Payne (GMLOS) won by forfeit. 195 — Rowan Sween (GMLOS) won by forfeit. 220 — John Swanee (GMLOS) won by forfeit. 285 — Colton Gradner (GMLOS) pinned Wyatt Arndt 0:47.

Lewiston-Altura/Rushford-Peterson 66, Westfield 14

106 — Christian Zibrowski (LARP) pinned Derek Miner 0:35. 113 — Owen Lange (LARP) pinned Kevin Hodge 0:26. 120 — Gage Mullenbach (W) dec. Colten Jenkins 3-2. 126 — Jaxon Meier (W) pinned Elias Johnson 0:45. 132 — Jordan Zibrowski (LARP) pinned Cannon Wacek 3:35. 138 — Quinton Betthauser (LAR) won by forfeit. 145 — Titan Tekautz (LARP) won by forfeit. 152 — Grant Magnuson (W) pinned James Bowden 0:44. 160 — Camdyn Ingram-Anderson (LARP) pinned Cade Christianson. 170 — Zach Plank (LARP) won by forfeit. 182 — Trygg Hegland (LARP) won by forfeit. 195 — Josh Deitrich (LARP) won by forfeit. 220 — Jackson Bergman (LARP pinned Braxton Lee 0:12. 285 — Andrew Wilkemeyer (LARP) pinned Wyatt Arndt.