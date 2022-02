Wrestling results for Friday, Feb. 17, 2022

SECTION 1AAA

QUARTERFINALS

No. 4 Owatonna 57, No. 5 Austin 16

106 — Donoven Sorenson (O) won by forfeit. 113 — Rian Grunwald (O) pinned Will Mullenbach 3:20. 120 — Trey Hiatt (O) pinned Lincoln Cole 1:11. 126 — Lathan Wilson (A) dec. Jake Gronli 8-6. 132 — Ethan Schubert (O) pinned Mathias Rodriguez 0:54. 138 — Michael Bobo (O) pinned Mark Tamke 1:44. 145 — Jack Sorenson (O) dec. Jordan Salinas 4-3. 152 — Rylan Clark (A) maj. dec. Charlie Seykora 9-0. 160 — Landen Johnson (O) pinned Garrett Clark 1:04. 170 — Jacob Reinardy (O) pinned Garrin Wilson 3:16. 182 — Brenan Winkels (A) dec. Blake Fitcher 5-1. 195 — Mason Callahan (A) pinned Andrew Nirk 1:13. 220 — Lucas Smith (O) won by forfeit. 285 — Mason Krampitz (O) won by forfeit.

No. 3 Faribault 65, No. 6 Century 18

106 — Keegan Thoma (C) pinned Chase Vargo 4:29. 113 — Lucas Nelson (F) pinned Gabrien Callies 1:50. 120 — JT Hausen (F) pinned Logan Douangdy 1:41. 126 — Bo Bokman (F) pinned Christopher Garcia-Lara 2:33. 132 — Elliott Viland (F) pinned Isaak Douangdy 1:35. 138 — Isaac Yetzer (F) pinned Michael Nail 2:48. 145 — Hunter Conrad (F) tech. fall William Dauner Olson 17-0. 152 — Aiden Tobin (F) pinned Ezra Berkland 1:57. 160 — Cooper Leichtnam (F) pinned Sam Johnston 1:32. 170 — Isreal Lira (F) pinned Samuel Jack 3:05. 182 — Nevan de Gafferelly (C) pinned Owen Schultz 1:28. 195 — Gabriel Shatskikh (F) pinned Nathan Miller 1:58. 220 — Byron Callies (C) pinned Emmanuel Pineda 2:52. 285 — Matt Nelson (F) pinned Robert Falk 3:06.

ADVERTISEMENT

SECTION 1AA