Wrestling results for Saturday, Feb. 19, 2022

Section 1AA

SEMIFINALS

Kasson-Mantorville 58, Lake City 13

106 — Broc Vaughan (KM) pinned Adrian Lopez Ramirez 0:48. 113 — Jonah Coleman (KM) pinned Cristofer Ramirez 1:40. 120 — Aiden Friedrich (KM) dec. Weston Roberson 8-3. 126 — Owen Friedrich (KM) maj. dec. Nate Evans 15-3. 132 — Joseph Kennedy (KM) pinned Elijah Dodd 3:02. 138 — Luke Swanson (KM) tech. fall Tanner Laska 17-2. 145 — Aaron Meincke (LC) maj. dec. Noah Swarts 15-6. 152 — Logan Vaughan (KM) maj. dec. Luke Becker 18-9. 160 — Jon Harvey (LC) dec. Dominic Mann 7-4. 170 — Cole Glazier (KM) pinned Zack Keller 3:12. 182 — Kail Wynia (KM) pinned Ethan Roberson 1:10. 195 — Bennett Berge (KM) pinned Sam Nutt 1:08. 220 — Max Balow (LC) pinned Heath Parrish 0:56. 285 — Reed Parrish (KM) won by forfeit.

Zumbrota-Mazeppa 40, Albert Lea 23

106 — Michael Olson (AL) pinned Noah Schaefer 4:25. 113 — Lucas Williams (ZM) dec. Logan Davis 6-1. 120 — Jack Krier dec. Aivin Wasmoen 6-0. 126 — Ryan Stimets (ZM) pinned Brody Ignaszewski 2:32. 132 — Ben Murray (ZM) sudden victory Nick Korman 3-1. 138 — Cameron Davis (AL) tech fall Lucas Schiell 18-3. 145 — Kaleb Lochner pinned Mavrick Attig 0:47. 152 — Carter Miller (AL) dec. Mason Goodman 7-3. 160 — Derrick McMillian (AL) dec. Wilson Nordquist 9-3. 170 — Isaiah O'Reilly (ZM) dec. Blake Braun 5-2. 182 — Ryan Lexvold (ZM) pinned Luke Moller 4:56. 195 — Gabe Tupper (ZM) pinned Evan Schroeder 1:08. 220 — Cody Anderson (ZM) maj. dec. Adam Semple 13-3. 285 — Kadin Indrelie (AL) pinned Dalton Hall 3:41.

CHAMPIONSHIP

106 — Noah Schaefer sudden victory Broc Vaughan 6-4. 113 — Lucas Williams (ZM) pinned Jonah Coleman 5:29. 120 — Jack Krier (ZM) dec. Aiden Friedrich 5-0. 126 — Owen Friedrich (KM) dec. Ryan Stimets 7-0. 132 — Joseph Kennedy (KM) maj. dec. Lucas Schiell 13-3. 138 — Luke Swanson (KM) tech. fall Ben Murray 17-1. 145 — Kaleb Lochner (ZM) maj. dec. Keyan Laganiere 21-9. 152 — Dominic Mann (KM) pinned Mason Goodman 1:33. 160 — Logan Vaughan (KM) pinned Wilson Nordquist 1:13. 170 — Cole Glazier (KM) pinned Ryan Lexvold 3:38. 182 — Kail Wynia (KM) maj. dec. Gabe Tupper 17-6. 195 — Bennett Berge (KM) pinned Cody Anderson 0:38. 220 — Heath Parrish (KM) pinned Wyatt Mulder 1:09. 285 — Reed Parrish (KM) pinned Tucker Buck 0:27.

SECTION 1A

SEMIFINALS

Chatfield 44, Caledonia/Houston 21

106 — Javier Berg (C) dec. Braxton Lange 9-4. 113 — Ryan House (C) maj. dec. Tanner Ginther 9-0. 120 — Gage Bartels (C) dec. Simon Seymour 7-1. 126 — Ben Carreir (C) pinned Gavin Plantz 1:01. 132 — Owen Denstad (CH) dec. Carson Rowland 5-2. 145 — Jackson Schild (C) pinned Karsen Klug 1:40. 152 — Tucker Ginther (CH) tech. fall Lukas Carrier 18-3. 160 — Cory Scanlan (CH) pinned Thad Evans 6:59. 170 — Kail Schott (C) maj. dec. Eric Mauss 11-2. 182 — Grady Schott (C) pinned Aden Kulas 0:58. 195 — Ayden Goetzinger (CH) maj. dec. Miles Mulhern 14-6. 220 — Ethan Ruskell (C) pinned Tyler Jennings 0:30. 285 — Caden Nolte (C) pinned Grant Ness 0:55.

Dover-Eyota 45, Goodhue 30

106 — Lucas Erickson (G) tech. fall Max Loftus 16-0. 113 — Ryan Bortz (G) pinned Caden Haag 5:29. 120 — Lucas Bortz (G) maj. dec. Damon Bye 16-4. 126 — Bolton Thesing (DE) pinned Jeremiah Bien 1:29. 132 — Grady Eaton (DE) pinned Ethan Breuer 4:42. 138 — Beau Jaeger (G) pinned Nathan Krisik 2:51. 145 — Brodie Kellen (DE) sudden victory Maddox O'Reilly 6-4. 152 — Gavin Gust (DE) pinned Jeremiah O'Reilly 0:50. 160 — Makae O'Reilly (G) dec. Treyton Thesing 3-1. 170 — Landon Lehnertz (DE) pinned Grant Reed 3:15. 182 — Aidan Gasper (DE) pinned Kade Altendorf 4:42. 195 — Tyler Mix (DE) pinned Carsyn O'Reilly 4:00. 220 — Jackson Duellman (DE) pinned Caleb Kurtti 1:38. 285 — Cody Lohman (G) pinned Steven Halbakken 1:18.

CHAMPIONSHIP

Dover-Eyota 33, Chatfield 30

106 — Javier Berg (C) pinned Max Loftus 0:31. 113 — Ryan House (C) pinned Caden Haag 1:30. 120 — Gage Bartels (C) dec. Damon Bye 9-5. 126 — Bolton Thesing (DE) dec. Ben Carrier 8-6. 132 — Grady Eaton (DE) dec. Carson Rowland 10-6. 138 — Jacob Dessner (DE) dec. Jack Dornack 5-3. 145 — Brodie Kellen (DE) tech. fall Lukas Carrier 21-6. 152 — Gavin Gust (DE) pinned Jackson Schild 3:47. 160 — Treyton Thesing (DE) maj. dec. Thad Evans 9-1. 170 — Kail Schott (C) dec. Landon Lehnertz 4-3. 182 — Grady Schott (C) pinned Aidan Gasper 2:27. 195 — Campbell Berge (C) pinned Tyden Ludescher 2:37. 220 — Tyler Mix (DE) pinned Ethan Ruskell 4:17. 285 — Jackson Duellman (DE) dec. Caden Nolte 11-7.