Wrestling results for Saturday, Jan. 14, 2023

NON-CONFERENCE

Zumbrota-Mazeppa 58, Owatonna 13

106 — Jent Beyer (ZM) maj. dec. Kaden Lindquist 10-1. 113 — Noah Schaefer (ZM) won by forfeit. 120 — Colby Dohrn (ZM) maj. dec. Jayden Jirele 9-2. 126 — Jack Krier (ZM) maj. dec. Lane Karsten 12-2. 132 — Lucas Schiell (ZM) pinned Parker Casas 1:33. 138 — Michael Reinardy (O) maj. dec. Zane Novek 15-5. 145 — Laiken Copeman (ZM) pinned Jack Sorenson 0:59. 152 — Kaleb Lochner (ZM) pinned Peyton Glessing 0:29. 160 — Wilson Nordquist (ZM) pinned RJ Reinardy 3:29. 170 — Cael Robb (O) pinned Christian Holm 1:02. 182 — Isaiah O'Reilly (ZM) pinned Ryan Felts 1:27. 195 — Ryan Lexvold (ZM) pinned Blake Fitcher 5:47. 220 — Wyatt Mulder (ZM) tech. fall Max Flemke. 285 — Granter Lower (O) dec. Tucker Buck 7-5.

Kenyon-Wanamingo 54, Centennial 21

106 — Ryan Jacobson (KW) pinned Ryan Hanson 1:26. 113 — Ryan LaCanne (KW) pinned Logan Fu 1:04. 120 — Parker Leiter (C) pinned Luke Johnson 3:30. 126 — Reed Sommer (KW) pinned Jade Lilly 5:15. 132 — Tate Miller (KW) pinned Dylan Larson. 138 — Gavin Johnson (KW) dec. Luke Timko 7-4. 145 — Trent Foss (KW) pinned Evan Just 1:10. 152 — Keifer Olson (KW) pinned Andrew Person 0:55. 160 — Dylan Bartel (KW) tech. fall Luke Metcalf 1:58. 170 — Tyler Cook (C) dec. Owen Craig 8-5. 182 — Jaedin Johnson (KW) pinned Melvin Wallace. 195 — Joe Streff (C) pinned Aiden Lindell 3:13. 220 — Will Van Epps (KW) dec. Marcus Whiting 5-1. 285 — Owen Hackett (C) pinned Nathan Wood 1:38.

Zumbrota-Mazeppa 39, Kenyon-Wanamingo 21

106 — Jent Beyer (ZM) dec. Bryan Jacobson 6-0. 113 — Noah Schaeffer (ZM) dec. Ryan LaCanne 3-0. 120 — Colby Dohrn (ZM) dec. Reed Sommer 8-2. 126 — Jack Krier (ZM) pinned Brennan Flotterud 0:23. 132 — Lucas Schiell (ZM) dec. Tate Miller 4-1. 138 — Gavin Johnson (KW) dec. Zane Novek 11-4. 145 — Laiken Copeman (ZM) maj. dec. Trent Foss 10-0. 152 — Kaleb Lochner pinned Keifer Olson 3:07. 160 — Dillon Bartel (KW) dec. Wilson Nordquist 13-8. 170 — Jaedin Johnson (KW) dec. Isaiah O'Reilly 4-1. 182 — Ryan Lexvold (ZM) pinned Owen Crain 0:43. 195 — Wyatt Mulder pinned Aiden Lindell 3:04. 220 — Willl Van Epps (KW) won by forfeit. 285 — Charlie Koncar (KW) pinned Tucker Buck 3:55.

Kenyon-Wanamingo 36, Owatonna 30

106 — Bryan Jacbson (KW) maj. dec. Kaden Kindquist 11-3. 113 — Luke Johnson (KW) won by forfeit. 120 — Jayden Jirele (O) pinned Ryan LaCanne 4:37. 126 — Reed Sommer (KW) dec. Lane Karsten 16-11. 132 — Tate Miller (KW) tech. fall Parker Cosas 15-0. 138 — Michael Reinardy (O) dec. Gavin Johnson 9-4. 145 — Jack Sorenson (O) dec. Trent Foss 8-4. 152 — Keifer Olson (KW) pinned Payton Gleasons 0:45. 160 — RJ Reinardy (O) pinned Gage Thompson 1:04. 170 — Cael Robb (KW) maj. dec. Dillon Bartel 12-1. 182 — Jaedin Johnson (KW) pinned Ryan Felts 0:57. 195 — Blake Fitcher (O) pinned Aiden Lindell 2:27. 220 — Will Van Epps (KW) pinned Max Flemke 3:34. 285 — Charlie Koncur (KW) dec. Grant Lower 7-6.

Zumbrota-Mazeppa 62, Centennial 15

106 — Jent Beyer (ZM) pinned Ryan Hansen 1:02. 113 — Noah Schaefer (ZM) pinned Logan Fu 5:32. 120 — Colby Dohrn (ZM) pinned Parker Leiter 5:42. 126 — Jack Krier (ZM) pinned JAden Lilly 1:14. 132 — Lucas Schiell (ZM) pinned Dylan Larson 2:48. 138 — Luke Timko (C) pinned Tanner Finstuen 4:29. 145 — Laiken Copeman (ZM) pinned Evan Just 2:56. 152 — Kaleb Lochner (ZM) pinned Andrew Person 0:49. 160 — Wilson Nordquist (ZM) maj. dec. Luke Metcalf 13-0. 170 — Isaiah O'Reilly (ZM) pinned Tyler Cook 1:37. 182 — Ryan Lexvold (ZM) pinned Melvin Wallace 3:10. 195 — Wyatt Mulder (ZM) pinned Joe Streff 1:34. 220 — Marcus Whiting (C) won by forfeit. 285 — Owen Hackett (C) dec. Tucker Buck 5-0.