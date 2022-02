Wrestling results for Thursday, Feb. 10, 2022

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Goodhue 33, Zumbrota-Mazeppa 31

106: Noah Schaefer (ZM) won by forfeit. 113: Ryan Bortz (G) dec. Lucas Willams 2-1. 120: Lucas Bortz (G) dec. Jack Krier 4-1. 126: Ryan Stimets (ZM) pinned Bien Jeremiah 1:57. 132: Lucas Schiell (ZM) maj. dec. Ethan Breuer 12-2. 138: Maddox O'Reilly (G) dec. Ben Murray 4-0. 145: Kaleb Lochner (ZM) pinned Alex Nelson 1:43. 152: Jeremiah O'Reilly (G) dec. Mason Goodman 6-5. 160: Makae O'Reilly (G) dec. Isaiah O'Reilly 2-0. 170: Ryan Lexvold (ZM) dec. Kade Altendorf 4-0. 182: Mason Taxdahl (G) pinned Wyatt Mulder 5:48. 195: Gabe Tupper (ZM) pinned Carsyn O'Reilly 2:44. 220: Cody Lohman (G) pinned Cody Anderson 2:37. 285: Caleb Kurtti (G) pinned Dalton Hall 2:44.

NON-CONFERENCE

Lewiston-Altura/Rushford-Peterson 46, GMLOS 36

106: Spencer Nelson (LARP) pinned Cole Sheely 1:47. 113: Tyler Kreidemacher (LARP) pinned Teague Alden Fall 3:34. 120: Timmy Hogfeldt (GMLO) pinned Colten Jenkins 0:33. 126: Aiden Quintana (GMLO) pinned Jordan Zibrowski 0:24. 132: Quintin Betthaser (LARP) pinned Dalton Pischke 3:09. 138: Drake Payne (GMLO) won by forfeit. 145: Cohen Wiste (GMLO) pinned Titan Tekautz 2:59. 152: Donavon Felten (GMLO) pinned Zach Plank 1:31. 160: Brennan Corcoran (LARP) maj. dec. Braxten Wiste 12-2. 170: Camdyn Anderson (LARP) pinned Zac Gehling 0:26. 182: Tyler Kryzer (LARP) won by forfeit. 195: Jacob Meyer (LARP) won by forfeit. 220: Brock Frisch (LARP) pinned Rowan Sween 1:02. 285: Christian Luthe (GMLO) pinned Andrew Wilkemeyer 1:45.

GMLOS 48, La Crescent-Hokah 27

106: Cole Sheely (GMLO) won by forfeit. 113: Henry Dohnalik (LACR) dec. Teague Alden Dec 6-5 120: Timmy Hogfeldt (GMLO) won by forfeit. 126: Aiden Quintana (GMLO) pinned Novalyn Whitaker 0:55. 132: Nolan Schreier (LACR) pinned Drake Payne (GMLO) 2:23. 138: Cohen Wiste (GMLO) won by forfeit. 145: Donavon Felten (GMLO) pinned Parker Howland 0:50. 152: Joey Schreier (LACR) won by forfeit. 160: Braxten Wiste (GMLO) pinned James Shimshak 1:09. 170: Xavier Colbert (LACR) pinned Zac Gehling (GMLO) 1:46. 182: Double Forfeit 195: Spencer Mainz (LACR) won by forfeit. 220: Rowan Sween (GMLO) over Spencer Mainz 0:27. 285: Christian Luthe (GMLO) won by forfeit.