Wrestling results for Thursday, Feb. 9, 2023

BIG NINE CONFERENCE

Northfield 52, Century 18

106 — Caley Graber (N) pinned Mason Teal 1:50. 113 — Caden Staab (N) dec. Keegan Thomas 5-2. 120 — Zane Engels (N) tech. fall Gabrien Callies 15-0. 126 — Keith Harner (N) tech fall Nade Ellingson 16-1. 132 — Sam Harner (N) dec. Isaak Douangdy 6-2. 138 — Cooper Sheeran (C) pinned Austin Benjamin 2:37. 145 — William Dauner Olson (C) pinned Andrew Williams 0:44. 152 — Ian Schweich (N) pinned Ezra Berkland 3:19. 160 — Jackson Barron (N) won by forfeit. 170 — Iah Schweich (N) pinned Ezra Berkland 3:19. 182 — Owen Murphy (N) pinned Layne Meyer 1:28. 195 — Ryan Kuyper (N) won by forfeit. 220 — Double forfeit. 285 — Byron Callies (C) pinned Noah Ackerman 0:47.

Century 48, John Marshall 30

106 — Evengelene Chittanavong (JM) pinned Mason Teal 5:34. 113 — Keegan Thoma (C) pinned Teleah Zeon 0:52. 120 — Gabrien Callies (C) won by forfeit. 126 — Nade Ellingson (C) won by forfeit. 132 — Logan Douangdy (C) won by forfeit. 138 — Isaak Douangdy (C) pinned Kyle Hikes 1:28. 145 — Cooper Sheeran (C) pinned Tryten Ames 0:54. 152 — Ethan Bertschinger (JM) pinned William Dauner Olson 0:44. 160 — Brody Robinson (JM) pinned Ezra Berkland 0:53. 170 — Lama Kamara (JM) won by forfeit. 182 — Layne Meyer (C) won by forfeit. 195 — Evan Hernandez (JM) won by forfeit. 220 — Double forfeit. 285 — Byron Callies (C) pinned Jacob Hansen 1:55.

NON-CONFERENCE

Goodhue 48, Westfield 28

106 — Kevin Hodge (W) pinned Jay Ryan 3:02. 113 — Lucas Erickson (G) pinned Kaiden Chicos 1:58. 120 — Gage Mullenbach (W) pinned Adam Grant 2:11. 126 — Jeremiah Bien (G) pinned Cannon Wacek 2:58. 132 — Bo Zwiener (W) won by forfeit. 138 — Jack O'Reilly (G) dec. Kael Stelle 11-6. 145 — Nolan Kolander (W) won by forfeit. 152 — Cade Christianson (W) maj. dec. Beau Jaeger 11-1. 160 — JJ O'Reilly (G) pinned Grant Magnuson 3:07. 170 — Kasen Bigalk (G) won by forfeit. 182 — Jay Ryan (G) dec. Ty Bronson 6-1. 195 — Jack Carlson (G) pinned Brody Johnson 3:02. 220 — Carson O'Reilly (G) won by forfeit. 285 — Caleb Kurtti (G) pinned Wyatt Arndt 2:50.

Westfield 40, Maple River/USC 34

106 — Kevin Hodge (W) pinned Noah Gonzalez 3:35. 113 — Wyatt Walters (MR) pinned Kaiden Chicos 3:53. 120 — Gage Mullenbach (W) maj. dec. Brayden Mitchum 10-0. 126 — Cannon Wacek (W) pinned Isaiah Gonzalez 3:31. 132 — Bo Zwiener (W) pinned Kolt Bullerman 3:51. 138 — Garrett Bollmann (MR) pinned Kael Steele 2:28. 145 — Braxton Simon (MR) pinned Nolan Kolander 0:39. 152 — Cade Christianson (W) pinned Gavin Bird 1:33. 160 — Byron Getchll (MR) maj. dec. Grant Magnuson 10-0. 170 — Wyatt Magnuson (W) won by forfeit. 182 — Cooper Ochsendorf (MR) dec. Ty Bronson 10-4. 195 — Brody Johnson (W) pinned Maximus Fuller 1:52. 220 — Wyatt Haugh (MR) won by forfeit. 285 — Diezel Butler (MR) dec. Wyatt Arndt 2-0.