Wrestling results for Thursday, Jan. 5, 2023

HIAWATHA VALLEY LEAGUE

Lake City 45, Byron 30

106 — Lyncoln Watters (LC) pinned Owen Yennie 3:35. 113 — Ben Steele (B) pinned Adrian Lopez Ramirez 0:58. 120 — Cris Ramirez (LC) pinned Joe Von Arxx 2:32. 126 — Nate Evans (LC) pinned Gabe Mejia 0:26. 132 — Benny Lopez Ramirez (LC) pinned Jacob Von Arx 2:50. 138 — Brayden Lorentzen (B) maj. dec. Ethan Wurst 14-5. 145 — Lukas Green (B) pinned Alex Ratz 3:42. 152 — Gavin Bartel (B) tech. fall Kevin Loyo 21-6. 160 — Weston Roberson (LC) pinned Garrett Nemecheck 4:41. 170 — Zack Keller (LC) pinned Charlie Blom 3:26. 182 — Jayro Rojas (LC) pinned Riley Vicker 5:15. 195 — Ethan Roberson (LC) dec. Luke Scheuer 4-0. 220 — William Roth (B) dec. Dominick Hoffman 9-8. 285 — Carter Geerts (B) won by forfeit.

THREE RIVERS CONFERENCE

GMLOS 60, Wabasha-Kellogg 14

106 — Parker Armagost (GMLOS) won by forfeit. 113 — Jaylen Renfro (GMLOS) won by forfeit. 120 — Chris Cushman (WKAP) maj. dec. Cael Smith 10-2. 126 — Aiden Quintana (GMLOS) pinned Henry Cushman Fall 3:33. 132 — Robert Cushman (WKAP) maj. dec. Cody Sayles 11-2. 138 — Cohen Wiste (GMLOS) won by forfeit. 145 — Braxten Wiste (GMLOS) won by forfeit. 152 — Dalton Pischke (GMLOS) won by forfeit. 160 — Drake Payne (GMLOS) won by forfeit. 170 — Zac Gehling (GMLOS) won by forfeit. 182 — Demetrius Bergmann (WKAP) won by forfeit. 195 — double forfeit. 220 — Aaron Mork (GMLOS) won by forfeit. 285 — Colton Gardner (GMLOS) pinned Everett Peterson 0:46.

Plainview-Elgin-Millville 63, Wabasha-Kellogg 12

106 — Cooper Mack (PEM) won by forfeit. 113 — Carson Rahman (PEM) won by forfeit. 120 — Aiden Graner (PEM) dec. Chris Cushman 6-3. 126 — Henry Cushman (WKAP) won by forfeit. 132 — Nolan Ford (PEM) pinned Robert Cushman 3:25. 138 — Will Killeen (WKAP) pinned Nolan Pfeilsticker 0:44. 145 — Logan Dittrich (PEM) won by forfeit. 152 — Dominic Michel (PEM) won by forfeit. 160 — Kyler Lamb (PEM) won by forfeit. 170 — Alex Hinrichs (PEM) won by forfeit. 182 — Alex Bedsted (PEM) pinned Demetrius Bergmann 1:53. 195 — Mason Tradup (PEM) won by forfeit. 220 — double forfeit. 285 — Drew Rahman (PEM) won by forfeit.

Plainview-Elgin-Millville 50, GMLOS 30

106 — Parker Armagost (GMLOS) pinned Cooper Mack 0:27. 113 — Carson Rahman (PEM) pinned Jaylen Renfro 0:36. 120 — Aiden Graner (PEM) tech. fall Cael Smith 19-2. 126 — Aiden Quintana (GMLOS) won by forfeit. 132 — Nolan Ford (PEM) dec. Cody Sayles 11-4. 138 — Timmy Hogfeldt (GMLOS) pinned Nolan Pfeilsticker 4:28. 145 — Cohen Wiste (GMLOS) pinned Logan Dittrich 0:24. 152 — Dominic Michel (PEM) pinned Braxten Wiste 1:26. 160 — Kyler Lamb (PEM) pinned Drake Payne 0:35. 170 — Alex Hinrichs (PEM) pinned Zac Gehling 0:35. 182 — Alex Bedsted (PEM) pinned Ayden Stier 1:59. 195 — Maeson Tradup (PEM) won by forfeit. 220 — Drew Rahman (PEM) pinned Aaron Mork 1:27. 285 — Colton Gardner (GMLOS) won by forfeit.

Chatfield 69 La Crescent-Hokah 12

106 — Javier Berg (C) won by forfeit. 113 — Kaisen Johnson (C) pinned Landon McCallson 0:14. 120 — Henry Dohnalik (LC) pinned Ryan House 3:46. 126 — Gage Bartels (C) won by forfeit. 132 — Alden Pearson (C) pinned Eithan Hunt 0:59. 138 — Ayden Miner (C) pinned Josh Ruben 0:59. 145 — Carson Rowland (C) won by forfeit. 152 — Jack Dornack (C) won by forfeit. 160 — Thad Evans (C) won by forfeit. 170 — Nathan Allen (C) won by forfeit. 182 — Kail Schott (C) won by forfeit. 195 — D'Andre Williams (C) won by forfeit. 220 — Lucas Dykman (LC) won by forfeit. 285 — Bralyn Burnett (C) dec. Cole Becker 7-3.

Chatfield 46, Fillmore Central/Lanesboro/Mabel-Canton 30

106 — Javier Berg (C) won by forfeit. 113 — Kaisen Johnson (C) pinned Clayton Knutson 1:19. 120 — Ryan House (C) won by forfeit. 126 — Gage Bartels (C) won by forfeit. 132 — Kane Larson (FCLMC) dec. Alden Pearson 4-2. 138 — Ayden Miner (C) maj. dec. Connor Wingert 10-0. 145 — Carson Rowland won by forfeit. 152 — Jack Dornack (C) pinned Boston Wright 3:24. 160 — Carter Hovland (FCLMC) dec. Thad Evans 6-1. 170 — Orion Sass (FCLMC) pinned Nathan Allen 3:49. 182 — Kail Schott (C) pinned Cole Sass 3:07. 195 — Oliver Hoeltzle (FCLMC) pinned D'Andre Williams 5:01. 220 — Aaron Hutton (FCLMC) pinned Bralyn Burnett 1:32. 285 — Cooper Ferrie (FCLMC) won by forfeit.