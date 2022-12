Wrestling results for Tuesday, Dec. 6, 2022

South Winneshiek (Iowa) Triangular

Fillmore Central/Lanesboro/Mabel-Canton 45, South Winneshiek 34

106 — Clayton Knutson (FCLM) dec. by sudden victory Jamison Zweibahmer 9-7. 113 — Aiden Feickert (SOWI) won by forfeit. 120 — Bo Wangsness (SOWI) won by forfeit. 126 — John Donovan (SOWI) won by forfeit. 132 — Kane Larson (FCLM) pinned Lukas Weiss 3:25. 138 — Connor Wingert (FCLM pinned Dylan Taylor 1:49. 145 — Collin Holm (SOWI) pinned Boston Wright 1:00. 152 — Kyle Duboushek (SOWI) won by forfeit. 160 — Kaden Bullerman (SOWI) maj. dec. Carter Hovland 12-2. 170 — Orion Sass (FCLM) pinned Brady Ohrt 1:42. 182 — Cole Sass (FCLM) pinned Quinn Huinker 3:02. 195 — Olivier Hoeltzle (FCLM) dec. Parker Timp 9-6. 220 — Aaron Hutton (FCLM) won by forfeit. 285 — Cooper Ferrie (FCLM) won by forfeit.

Fillmore Central/Lanesboro/Mabel-Canton 54, Waukon 27

106 — Clayton Knutson (FCLM) pinned Drake Hankes 1:05. 113 — Skylar Duggin (W) won by forfeit. 120 — Max Jones (W) won by forfeit. 126 — Jakob Regan (W) won by forfeit. 132 — Kane Larson (FCLM) pinned Ethan Gibbs 2:48. 138 — Connor Wingert (FCLM) pinned Lucas Byrnes 3:15. 145 — Boston Wright (FCLM) pinned Ryland Egan 0:35. 152 — Holten Palmer (W) won by forfeit. 160 — Carter Hovland (FCLM) pinned Kaelin Crawford 3:17. 170 — Orion Sass (FCLM) pinned Phillip Clocksin 0:32. 182 — Cole Sass (FCLM) pinned Cullen Dickson (2:48. 195 — Corbyn Palmer (W) dec. Olivier Hoeltzle 8-6. 220 — Aaron Hutton (FCLM) pinned Mason Kelly 0:37. 285 — Cooper Ferrie (FCLM) pinned Isaac Ericson 3:09.

Lake Crystal/Wellcome Memorial Area Triangular

Lake Crystal/Wellcome Memorial Area 66, Westfield 13

106 — Brody Herbst (LC) pinned Kaiden Chicos 1;02. 113 — Kevin Hodge (W) dec. Ryder Antony 6-3. 120 — Logan Quade (LC) won by forfeit. 126 — Carson Othoudt (LC) pinned Gage Mullenbach 2:39. 132 — Griffin Giminez (LC) pinned Cannon Wacek 0:52. 138 — Bo Zwiener (W) maj. dec. Zach Palmer 11-3. 145 — Talan Osborne (LC) won by forfeit. 152 — Ryan Palmer (LC) pinned Grant Magnuson 0:27. 160 — Cade Christianson (W) pinned Noah Soderman 0:32. 170 — Austin Northquest (LC) won by forfeit. 182 — Brecken Northquest (LC) won by forfeit. 195 — Nick Slater (LC) pinned Brody Johnson 1:56. 220 — Ryder McMichael (LC) Vincent Hernandez 2:42. 285 — Dietrich Rosin (LC) pinned Wyatt Arndt 5:01.

Sibley East 50, Westfield 30

106 — Tanner Johnson (SE) pinned Kaiden Chicos 2:03. 113 — Julio Alejandro (SE) maj. dec. Kevin Hodge 10-0. 120 — Benito Diaz (SE) won by forfeit. 126 — Roberto Palma-Martha (SE) pinned Gage Mullenbach 0:32. 132 — Cannon Wacek (W) pinned Christian Soleto 1:25. 138 — Josh Soleto (SE) won by forfeit. 145 — Bo Zwiener (W) won by forfeit. 152 — Cade Christianson (W) pinned Owen Utendorfer 0:55. 160 — Jayden Mendoza (SE) maj. dec. Grant Magnuson 13-5. 170 — Michael Farias (SE) pinned Wyatt Magnuson 0:30. 182 — Gio Govea won by forfeit. 195 — Brody Johnson (W) won by forfeit. 220 — Vincent Hernandez (W) won by forfeit. 285 — Omar Martinez (SE) pinned Wyatt Arndt 0:12.