The 2022 MSHSL wrestling state tournament team schedule
The schedule and results for the team state wrestling tournament that kicks off March 3 at the Xcel Energy Center.
MSHSL state team wrestling tournament
Thursday, March 3
(Xcel Energy Center, St. Paul)
CLASS AA QUARTERFINALS
9 a.m.
Mora High School (24-6) vs. No. 2 Kasson-Mantorville (26-1)
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Thief River Falls (20-5) vs. No. 3 Becker (18-0)
Totino-Grace (15-3) vs. No. 1 Simley (24-0)
No. 5 Fairmont/Martin County West (26-1) vs. No. 4 Waterown-Mayer (22-3)
CLASS AA SEMIFINALS
1 p.m.
Winner of Mora/K-M vs. winner of Thief River Falls/Becker
Winner of Fairmont/Watertown-Mayer vs. winner of T-G/Simley
CLASS AA CONSOLATION
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5 p.m.
Semifinal losers
CLASS AA CHAMPIONSHIP
7 p.m.
Semifinal winners
CLASS A QUARTERFINALS
11 a.m.
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Dover-Eyota (19-8) vs. No. 2 Belgrade-Brooten-Elrosa (19-1)
United North Central (21-8) vs. No. 3 Royalton/Upsala (23-1
Maple River/USC (23-4) vs. No. 1 Jackson County Central (21-3)
No. 5 West Central Area/Ashby/Brandon-Evansville (23-4) vs. No. 4 Kimball Area (20-6)
CLASS A SEMIFINALS
1 p.m.
Winner of D-E/B-B-E vs. winner of UNC/Royalton
Winner of Maple River/Jackson County vs. winner of West Central/Kimball
CLASS A CONSOLATION
5 p.m.
Semifinal losers
CLASS A CHAMPIONSHIP
7 p.m.
Semifinal winners
CLASS AAA QUARTERFINALS
9 a.m.
Willmar (25-7) vs. No. 2 Stillwater (27-2)
Northfield (26-3) vs. No. 3 Shakopee (33-4)
Apple Valley (19-6) vs. No. 1 St. Michael-Albertville (20-0)
No. 5 Anoka (28-4) vs. No. 4 Hastings (30-2)
CLASS AAA SEMIFINALS
1 p.m.
Winner of Willmar/Stillwater vs. winner of Northfield/Shakopee
Winner of Apple Valley/SMA vs. winner of Anoka/Hastings
CLASS AAA CONSOLATION
5 p.m.
Semifinal losers
CLASS AAA CHAMPIONSHIP
7 p.m.
Semifinal winners